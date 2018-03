GAC Motor fait une excellente première impression à la NADA et inspire les concessionnaires nord-américains lors d'un rassemblement de concessionnaires

« Le salon NADA a dépassé nos attentes », a déclaré Yu Jun, le président de GAC Motor. « Nous avons rencontré des centaines de concessionnaires américains qui ont manifesté un réel intérêt à travailler avec nous lorsque nous lançons GAC Motor au cours du quatrième trimestre de 2019. Nous avons passé trois jours exceptionnels. Nous tenons à féliciter les organisateurs du salon. Nous sommes très reconnaissants et honorés pour ce privilège. »

Le NADA, qui a été lancé en 1917, est un salon automobile haut de gamme pour les concessionnaires et les constructeurs automobiles internationaux. GAC Motor, qui est une filiale de GAC Group, est le premier constructeur automobile chinois à participer au NADA depuis que cet événement existe.

La présence du SUV GS8, du SUV GS4 compact à succès, de la nouvelle berline GA4 et du monospace haut de gamme GM8 de GAC Motor a attiré l'attention du public. Les véhicules de haute qualité soulignent les dernières réalisations de la société en matière de recherche et développement indépendant et de technologies de pointe.

En outre, plus de 150 invités de marque, y compris des concessionnaires et des investisseurs ainsi que d'importants dirigeants d'événements industriels et d'associations provenant non seulement des États-Unis, mais également du Canada, ont assisté au rassemblement de concessionnaires de GAC Motor pendant le NADA. GAC Motor devrait être la première marque de voiture à entrer sur le marché américain dans 20 ans. De nombreux concessionnaires présents à l'événement ont déclaré qu'ils étaient fascinés par la possibilité d'avoir une nouvelle marque aux États-Unis qui avait fait ses preuves dans son pays d'origine. Ils ont hautement apprécié la gamme de produits de GAC Motor et ont souhaité au constructeur automobile de Guangzhou que ses plans de développement se déroulent au mieux.

Des modèles spécifiques seront conçus pour le marché américain afin de respecter les normes environnementales locales et de répondre aux demandes des clients locaux. La société a établi un centre de recherche et développement dans la Silicon Valley et ouvrira, à Detroit et à Los Angeles, plus tard cette année, deux autres centres spécialisés dans la technologie de pointe.

Outre le marché nord-américain, GAC Motor a également enregistré de solides performances sur les marchés des pays participants à l'initiative chinoise « Une ceinture, une route ». La société est actuellement implantée dans 14 pays à travers le monde.

GAC Motor, qui cible une entrée dans les marchés de milieu à haut de gamme et suit une stratégie R et D axée sur l'utilisateur, construit un système de fabrication automobile de calibre mondial qui intègre le réseau de R et D mondial, les capacités de production et la chaîne d'approvisionnement de GAC Motor pour améliorer le style de vie mobile des consommateurs par le biais d'innovations en matière de technologies, de produits et de services.

« GAC Motor s'engage à atteindre des réalisations partagées avec notre personnel, nos clients et les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Nous respectons différentes cultures sur différents marchés à travers le monde », a déclaré Yu. « Nous sommes nouveaux. Cela signifie que nous sommes prêts à apprendre et que nous nous efforçons de progresser continuellement. Nous apprécions les partenariats à long terme avec nos concessionnaires et nous valorisons la réalisation partagée avec nos clients et nos partenaires locaux. »

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui se classe à la 238e place des entreprises faisant partie du Fortune Global 500. Elle conçoit et fabrique des véhicules, des moteurs, des composants et des accessoires automobiles de très grande qualité. GAC Motor figure en tête de toutes les marques chinoises depuis cinq ans, selon la China Initial Quality Study SM (IQS, étude de la qualité d'origine en Chine), de J.D. Power Asia Pacific, justifiant la stratégie de l'entreprise axée sur la qualité, de la recherche et du développement à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement et la vente et les services.

