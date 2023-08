GAC MOTOR patrocina oficialmente a equipe nacional de futebol do Panamá

CANTÃO, China, 31 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A GAC MOTOR, fabricante líder de automóveis, patrocinará a Federação Panamenha de Futebol (neste documento conhecida como FEPAFUT) pelos próximos três anos. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa amplamente divulgada da FEPAFUT, com a presença de figuras importantes como Pedro Adán Gordon, vice-presidente da Associação Panamenha de Futebol; Miguel Zuñiga, secretário-geral; Eynar Samudio, gerente geral do distribuidor da GAC MOTOR no Panamá; entre outras. Este é o quarto empreendimento significativo da GAC MOTOR na área do marketing esportivo de domínio cruzado, após seus patrocínios da Copa Chilena e do time de futebol chileno Coco-Colo e a nomeação do astro do futebol Salem AI-Dawsari como embaixador saudita da marca GAC MOTOR.

"Temos orgulho da cooperação abrangente e profunda entre a GAC MOTOR e a FEPAFUT", disse Guo Baixun, vice-gerente geral da GAC International. "Aproveitando esta cooperação estratégica com a Associação Panamenha de Futebol, esperamos melhorar ainda mais o reconhecimento de nossa marca no Panamá, para que o povo panamenho possa conhecer melhor nossa marca."

O futebol é uma parte central da identidade nacional do Panamá, e mais de 75% da população relatou acompanhar e ter uma opinião positiva sobre a equipe nacional. Envolver-se no esporte mais popular do país possibilitará que a GAC MOTOR garanta visibilidade generalizada em todo o Panamá. O acordo permitirá que a GAC MOTOR apoie o desenvolvimento do futebol nacional em todos os níveis, incluindo as oito equipes nacionais do Panamá e a Liga Panameña de Fútbol, a liga de futebol da primeira divisão. Nos próximos três anos, o logotipo e os veículos da GAC MOTOR serão exibidos com destaque nas campanhas de marketing da FEPAFUT, nos estádios dos jogos e nos uniformes dos jogadores. Colaborar com parceiros de primeira linha no setor do futebol é uma iniciativa crucial da GAC MOTOR para estabelecer uma presença de marca mais forte e conexões mais profundas com os consumidores locais.

A GAC MOTOR, que opera no Panamá desde 2019, é um dos fabricantes de automóveis de crescimento mais rápido no mercado local. A empresa vê o Panamá como um dos mercados mais significativos da América do Sul. Após o recente lançamento do EMPOW e do EMZOOM, os compradores panamenhos também podem esperar o lançamento do EMKOO Hybrid nos próximos meses. Com várias iniciativas em fase de planejamento, a GAC MOTOR continuará a levar o setor automotivo no Panamá a uma nova era ousada de mobilidade.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2198630/GAC_MOTOR.mp4

FONTE GAC MOTOR

