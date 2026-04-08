GAME ON -- AMERICA'S TIRE Y LOS ANGELES FOOTBALL CLUB COMIENZAN ASOCIACIÓN

LOS ÁNGELES, 8 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los Angeles Football Club y America's Tire anunciaron hoy su asociación de toda la temporada, nombrando a uno de los principales minoristas independientes de neumáticos y ruedas del país como Socio Oficial de LAFC.

America's Tire y Los Angeles Football Club comienzan una asociación

Para la temporada 2026, los fanáticos de LAFC verán la marca America's Tire integrada a lo largo de los partidos en casa, y America's Tire ofrecerá a los fanáticos consejos útiles de seguridad de neumáticos a través de funciones de participación de fanáticos en video antes del partido en partidos en casa seleccionados. La asociación incluye señalización LED giratoria en el estadio durante los partidos en casa en el estadio BMO y señalización digital fuera del hogar en la red LED exterior de LAFC que rodea el estadio.

America's Tire abrió por primera vez una tienda en California en 1983 y hoy opera más de 120 tiendas en el estado. Con 10 tiendas en el área de Los Ángeles, incluidas varias a solo 15 minutos en coche del estadio BMO, America's Tire está equipado para ayudar a los fanáticos de LAFC a ir y volver de los partidos de manera segura.

"Con la sólida base de America's Tire en el sur de California, esta asociación nos posiciona bien para conectarnos con más clientes en toda la región, mientras continuamos promoviendo la seguridad de los neumáticos entre los fanáticos del fútbol", compartió Tom Williams, director de experiencia de America's Tire.

A través de la asociación con LAFC, America's Tire ampliará aún más su compromiso de apoyar a los fanáticos del fútbol al tiempo que promueve la seguridad de los neumáticos y ayuda a mantener a los conductores seguros en las carreteras. El minorista también se desempeña como minorista oficial de neumáticos de la Major League Soccer en su 31ª temporada, incluido el MLS All-Star Game y la MLS Cup.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con America's Tire y extender su misión de unir a los fanáticos apasionados del fútbol y compartir consejos importantes de seguridad de neumáticos que salvan vidas", dijo Larry Freedman, copresidente y propietario de LAFC.

America's Tire opera en 20 mercados de la MLS en todo Estados Unidos, incluido Los Ángeles, donde los conductores pueden esperar una instalación experta de neumáticos, ruedas y escobillas de limpiaparabrisas y controles de seguridad de neumáticos gratuitos.

Para obtener más información acerca de America's Tire y para encontrar una ubicación, visite americastire.com. Para más información sobre Los Angeles Football Club, visite lafc.com.

Acerca de America's Tire

America's Tire es el principal minorista independiente de neumáticos, ruedas y limpiaparabrisas. Fundada en 1960 por Bruce T. Halle, la compañía atiende a clientes en más de 1.250 tiendas en 40 estados. La compañía opera como Discount Tire en la mayor parte de los EE. UU. y como America's Tire en partes de California, Pensilvania y Nueva Jersey. Treadwell, la herramienta de recomendación de neumáticos en línea patentada por America's Tire, utiliza décadas de datos y hábitos de conducción individuales para recomendar los neumáticos adecuados para las necesidades únicas de cada conductor. America's Tire es el patrocinador principal del Ford Mustang No. 2 en la NASCAR Cup Series y el minorista oficial de neumáticos de la Major League Soccer. Para más información, visite www.americastire.com

Acerca de LAFC

El campeón de la Copa MLS 2022, Los Angeles Football Club, ha representado al área metropolitana de Los Ángeles en la Major League Soccer desde 2018. El dos veces campeón del Supporters 'Shield (2019, 2022) y campeón de la U.S. Open Cup 2024, LAFC se dedica a construir un club de fútbol de clase mundial que represente la diversidad de Los Ángeles y se comprometa a ofrecer una experiencia inigualable para los fanáticos. El grupo de propiedad de LAFC está compuesto por líderes locales e innovadores de la industria con capital intelectual, destreza financiera, experiencia en operaciones y éxito en los campos del entretenimiento, los deportes, la tecnología y los medios de comunicación. El LAFC invierte en el juego mundial y en Los Ángeles, construyendo y desarrollando el estadio BMO de 22,000 asientos y un centro de entrenamiento de primer nivel en el campus de Cal State en Los Ángeles.

Contactos con los medios

America's Tire

Rachel Baker

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2852947/America_s_Tire_Logo.jpg

FUENTE Discount Tire