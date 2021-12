GameChange Solar annonce que Koch Strategic Platforms réalise un investissement de 150 millions de dollars dans les actions privilégiées de l'entreprise

GameChange Solar a connu une croissance considérable depuis sa création en 2012, passant d'un fournisseur régional de systèmes de rayonnage à inclinaison fixe à un fournisseur mondial de systèmes de suivi, de logiciels et de solutions de montage photovoltaïque complets à usage commercial et public destinés aux développeurs de solutions renouvelables et aux entreprises des d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. En 2020, Wood Mackenzie a classé GameChange Solar au troisième rang des entreprises spécialisées dans les suiveurs solaires au pays, et au sixième rang parmi les fournisseurs mondiaux. L'investissement de KSP contribuera à alimenter une croissance continue en 2022 et au cours des prochaines années.

Voici la déclaration de Mark Gibbens, directeur financier de GameChange : « Nous sommes ravis de pouvoir amorcer cette prochaine étape de notre croissance avec la validation d'un investisseur majeur dans le domaine de la transformation de l'énergie. Koch offre non seulement le capital nécessaire à la croissance, mais aussi la possibilité de tirer parti mutuellement des capacités opérationnelles de chaque organisation. »

KSP met l'accent sur les investissements dans la transformation de l'énergie en tant que l'un de ses principaux secteurs verticaux, en réalisant des investissements stratégiques dans des entreprises en forte croissance qui perturbent le marché. Plus récemment, KSP a annoncé des investissements dans la chaîne de valeur des batteries, les nouvelles sources de stockage d'énergie et les infrastructures.

« KSP est ravi d'investir dans GameChange Solar au moment où l'entreprise met sur le marché ses solutions d'énergie solaire de pointe, a déclaré Jeremy Bezdek, directeur général de Koch Strategic Platforms. Nous croyons que cette gamme de produits continuera de perturber positivement l'industrie, et nous avons hâte de contribuer à accélérer cette croissance au cours des prochaines années. »

Faits saillants concernant la transaction :

KPS réalise un investissement de 150 millions de dollars en actions privilégiées, lesquelles, si elles sont converties, représenteraient une participation minoritaire dans GameChange Solar ;

L'investissement fait suite à un processus exhaustif de contrôle préalable concernant les solutions avancées de montage photovoltaïque, la capacité de suivi et les logiciels, la performance historique et le portefeuille de projets de GameChange ;

Les parties continuent d'explorer des partenariats stratégiques dans des domaines clés, favorisant ainsi d'autres possibilités de croissance pour GameChange Solar et Koch.

En plus du nouvel investissement en capital, GameChange, de concert avec plusieurs filiales de Koch Industries, s'engage à travailler en collaboration pour explorer les synergies stratégiques entre les principales entreprises, y compris KBX, qui fournit des solutions mondiales de transport, de logistique et de technologie grâce à des outils et des services techniques, ainsi que Koch Engineered Solutions (« KES »).

GameChange Solar utilisera le produit net de l'investissement pour poursuivre les objectifs suivants :

Continuer d'accroître sa part de marché établie aux États-Unis et dans le monde ;





Accélérer la recherche et le développement de produits, notamment en vue d'améliorer la marge des solutions de systèmes, et concernant un nouveau système de suivi 2P, un nouveau système à inclinaison fixe et un logiciel de suivi avancé ;





Élargir une clientèle diversifiée et de grande qualité ;





Accroître le déploiement international et la présence du secteur manufacturier.

Alignement stratégique avec les activités de Koch

GameChange explore la possibilité d'assurer une harmonisation mutuellement avantageuse avec plusieurs entreprises de Koch Industries. Par exemple, plusieurs entreprises de Koch pourraient aider GameChange de la façon suivante :

Améliorer la gestion de la vaste chaîne d'approvisionnement mondiale de GameChange, en tirant parti de la capacité d'expansion et des connaissances de KBX ;





Tirer parti des progrès réalisés dans les logiciels et les solutions de gestion de l'énergie mis au point par les entreprises de Koch ;





Assurer la visibilité de l'entreprise sur le marché en évolution rapide des solutions d'énergie de remplacement, en tirant parti des investissements actuels et futurs de Koch Strategic Partners.

Citi a agi à titre d'agent de placement unique et de conseiller stratégique, et Goodwin Procter a agi à titre de conseiller juridique auprès de GameChange lors de la transaction. Jones Day a agi à titre de conseiller juridique auprès de Koch.

À propos de GameChange Solar

GameChange Solar fournit des systèmes de suivi, des logiciels et des solutions de montage photovoltaïque complets à usage commercial et public destinés aux développeurs de solutions renouvelables et aux entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. L'entreprise fondée en 2012 a connu une croissance rapide pour atteindre une part de marché importante (parmi les trois premières aux États-Unis et au sixième rang à l'échelle mondiale), ayant vendu des projets de plus de 16 GW à l'échelle mondiale.

GameChange offre une gamme de produits et de logiciels exclusifs, y compris le Genius Tracker™ breveté, qui permet une installation rapide et garantit un faible coût total du projet grâce à des matériaux de construction de haute qualité pour un et deux systèmes en mode portrait de modules au silicone, et un soutien pour tous les modules FirstSolar™. GameChange offre également des solutions à inclinaison fixe pour les poteaux et les ballasts. Enfin, l'entreprise met au point des solutions de systèmes équilibrées et d'autres solutions novatrices de montage photovoltaïque et de suivi solaire.

GameChange est présente sur tous les continents habités et est bien placée pour connaître une expansion continue à travers les États-Unis et sur la scène internationale. GameChange utilise un modèle de fabrication contractuel à capitaux réduits et une stratégie de chaîne d'approvisionnement flexible pour accroître sa rentabilité, tout en réduisant ses besoins en fonds de roulement. Le siège social mondial de l'entreprise est situé à Norwalk, au Connecticut. https://www.gamechangesolar.com

À propos de Koch Strategic Platforms

KSP, qui a des bureaux à Atlanta et à Wichita, souhaite être le partenaire d'investissement privilégié d'entreprises stratégiques axées sur la croissance qui innovent dans des secteurs ayant un potentiel perturbateur. Créée en 2020, l'équipe de KSP recherche des investissements publics et privés auprès d'entreprises où il y a possibilité d'obtenir des avantages mutuels à long terme. https://www.kochind.com/

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

GameChange Solar

Mark Gibbens, directeur financier

[email protected]

+1 (203) 769-3793

Koch Industries

Christin Fernandez, directrice des communications

[email protected]

+1 (202) 879-8546

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1712034/GameChange_Solar_Stock_Investment.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

SOURCE GameChange Solar