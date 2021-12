GameChange Solar oznamuje investíciu vo výške 150 miliónov USD do prioritných akcií od spoločnosti Koch Strategic Platforms

Finančný riaditeľ spoločnosti GameChange, Mark Gibbens, povedal: „Sme nadšení, že môžeme spustiť túto ďalšiu fázu nášho rastu s potvrdením významného investora v oblasti transformácie energie. Koch ponúka nielen kapitál na rast, ale aj príležitosť vzájomne využívať schopnosti každej organizácie."

KSP sa zamerala na investície do energetickej transformácie ako do jednej zo svojich kľúčových vertikálnych pozícií, so strategickými investíciami do perspektívnych spoločností, ktoré prerážajú na trh. KSP nedávno oznámila investície do hodnotového reťazca batérií a nových zdrojov skladovania energie a infraštruktúry.

„Spoločnosť KSP je nadšená, že môže investovať do spoločnosti GameChange Solar, pretože prináša na trh svoje výhodné riešenia solárnej energie," povedal Jeremy Bezdek, výkonný riaditeľ spoločnosti Koch Strategic Platforms. „Veríme, že tieto ponuky budú aj naďalej pozitívne prenikať do tohto odvetvia a tešíme sa, že v budúcnosti pomôžu urýchliť tento rast."

Dôležité informácie o transakcii:

investícia do prioritných akcií vo výške 150 miliónov USD, ktorá by v prípade konverzie predstavovala menšinový podiel v spoločnosti GameChange Solar;

investícia nasleduje po rozsiahlej hĺbkovej kontrole pokročilých riešení spoločnosti GameChange v oblasti montáže solárnych zariadení, sledovania a softvéru, výkonnosti v minulosti a plánovania projektov a

zmluvné strany pokračujú v skúmaní strategických partnerstiev v kľúčových oblastiach zamerania s podporou ďalších možností rastu pre spoločnosti GameChange Solar a Koch.

Okrem nových kapitálových investícií sa spoločnosť GameChange spolu s niekoľkými dcérskymi spoločnosťami Koch Industries zaviazala spolupracovať na preskúmaní strategických synergií medzi kľúčovými spoločnosťami vrátane KBX, ktorá prostredníctvom špičkových nástrojov a služieb poskytuje globálne dopravné, logistické a technologické riešenia, ako aj spoločnosti Koch Engineered Solutions („KES").

Čisté výnosy z investície použije spoločnosť GameChange Solar na dosiahnutie týchto cieľov:

pokračovať v rozširovaní svojho etablovaného podielu na trhu v USA a na celom svete,

urýchliť výskum a vývoj produktov vrátane vyváženia systémových riešení zvyšujúcich maržu, novej technológie sledovača 2P, nového systému pevného naklápania a pokročilého sledovacieho softvéru,

rozšíriť vysokokvalitnú a rôznorodú zákaznícku základňu a

rozšíriť medzinárodné nasadenie a výrobné zastúpenie.

Strategické zosúladenie s podnikmi Koch

Spoločnosť GameChange skúma príležitosť na poskytnutie obojstranne výhodného zosúladenia s niekoľkými podnikmi Koch Industries. Napríklad niekoľko podnikov v rámci spoločnosti Koch by mohlo pomôcť nasledujúcimi spôsobmi:

pracovať na zlepšení riadenia rozsiahleho globálneho dodávateľského reťazca spoločnosti GameChange s využitím rozsahu a sofistikovanosti KBX,

využiť pokrok v oblasti softvéru a riešení riadenia energie, ktoré vyvinuli spoločnosti Koch a

zaistiť, aby spoločnosť mala prehľad o rýchlo sa rozvíjajúcom trhu riešení alternatívnej energie využívaním existujúcich a budúcich investícií strategických partnerov spoločnosti Koch.

Spoločnosť Citi pôsobila ako jediný sprostredkovateľ pre umiestnenie a strategický poradca a spoločnosť Goodwin Procter pôsobila ako právny poradca pre spoločnosť GameChange na transakcii. Firma Jones Day pôsobila ako právny poradca pre spoločnosť Koch.

O spoločnosti GameChange Solar

Spoločnosť GameChange Solar poskytuje komplexné riešenia pre montáž solárnych zariadení vo verejnoprospešnom a komerčnom rozsahu, sledovačov a softvéru pre vývojárov pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov a strojárske, obstarávacie a stavebné firmy na celom svete. Spoločnosť bola založená v roku 2012 a rýchlo sa rozrástla, aby dosiahla významný podiel na trhu (3. najväčšia v USA a 6. na svete), pričom celosvetovo predala viac ako 16 GW projektov.

Spoločnosť GameChange ponúka sadu produktov a vlastný softvér vrátane svojho patentovaného Genius Tracker™, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu a nízke celkové náklady na projekt s vysoko kvalitnými konštrukčnými materiálmi pre jeden a dva kremíkové moduly polohované na výšku, ako aj podporu všetkých modulov FirstSolar™. Spoločnosť GameChange tiež ponúka riešenia s pevným náklonom pre stĺpové a stabilizačné systémy. V konečnom dôsledku spoločnosť vytvára rovnováhu systémových riešení a ďalších inovatívnych riešení pre montáž solárnych zariadení a sledovačov.

Spoločnosť GameChange pôsobí na každom obývanom kontinente a je pripravená na ďalšiu expanziu v USA a na medzinárodnej úrovni. GameChange využíva kapitálovo nenáročný výrobný model v kombinácii so stratégiou flexibilného dodávateľského reťazca na zvýšenie ziskovosti pri znižovaní požiadaviek na pracovný kapitál. Globálne sídlo spoločnosti je v Norwalku v Connecticute. https://www.gamechangesolar.com

O spoločnosti Koch Strategic Platforms

Spoločnosť KSP so svojimi pobočkami v Atlante a Wichite chce byť prioritným investičným partnerom strategických, rastovo orientovaných spoločností, ktoré inovujú v odvetviach s potenciálom preraziť. Tím spoločnosti KSP, ktorý bol vytvorený v roku 2020, sa zaoberá verejnými a súkromnými investíciami so spoločnosťami, v ktorých je možné dosiahnuť dlhodobý vzájomný prospech. https://www.kochind.com/

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte:

GameChange Solar

Mark Gibbens, finančný riaditeľ

[email protected]

+1 (203) 769-3793

Koch Industries

Christin Fernandez, riaditeľ pre komunikáciu

[email protected]

+1 (202) 879-8546

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1712034/GameChange_Solar_Stock_Investment.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

