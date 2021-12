Gan & Lee Pharmaceuticals annonce l'approbation par la FDA américaine de la demande d'autorisation d'un nouveau médicament de recherche (IND) pour un nouvel analogue du Glucagon-Like Peptide-1, le GZR18

PEKIN et BRIDGEWATER, N.J., 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (ci-après dénommée Gan & Lee, code boursier : 603087.SH) a le plaisir d'annoncer que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament de recherche (IND) pour le composé de la société, le GZR18, afin d'améliorer la gestion du diabète sucré de type 2. Le composé expérimental, GZR18, est un nouvel analogue du peptide-1 de type glucagon (GLP-1), une hormone d'incrétine responsable de nombreux effets glucorégulatoires comme la stimulation de la sécrétion d'insuline et l'inhibition du glucagon, lorsque la glycémie est élevée.1

Actuellement, 537 millions d'adultes ( de 20 à 79 ans) vivent avec le diabète dans le monde 2, tandis que le diabète sucré de type 2 représente environ 90 % de tous les cas de diabète. 3 Gan & Lee comprend le fardeau mondial que représente le diabète sucré de type 2. « L'approbation par la FDA de l'application IND pour GZR18, est une étape importante pour notre entreprise alors que nous nous efforçons de fournir des options de traitement supplémentaires aux patients atteints de diabète de type 2, » a déclaré Kaushik Dave RPh., PhD, MBA, vice-président, Global Regulatory Affairs. Cette acceptation IND par la FDA permettra à Gan & Lee de procéder à l'essai clinique GZR18 de phase 1.

À propos de Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals a mis au point la première insuline humaine biosynthétique de Chine. Actuellement, cinq analogues de l'insuline recombinante sont commercialisés en Chine, notamment l'injection de glargine à action prolongée (Basalin®), l'injection de lispro à action rapide (Prandilin™), l'injection d'aspart à action rapide (Rapilin®), l'injection de lispro zinc protamine mixte (25R) (Prandilin™25), l'injection d'aspart 30 (Rapilin®30), et une injection d'insuline humaine - l'injection d'insuline humaine protamine mixte (30R) (Similin® 30). Nous avons deux dispositifs médicaux approuvés en Chine, à savoir le stylo d'injection d'insuline réutilisable (GanleePen) et le stylo aiguille jetable (GanleeFine®).

À l'avenir, Gan & Lee s'efforce d'obtenir une couverture complète dans le domaine du diagnostic et du traitement du diabète. Pour atteindre notre objectif de devenir une société pharmaceutique de classe mondiale, nous prendrons également une part active au développement de nouvelles entités chimiques et travaillerons sur le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques, du cancer et d'autres thérapies. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected] .

