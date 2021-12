Gan & Lee Pharmaceuticals anuncia aprovação pela FDA dos EUA para novo medicamento experimental (IND) de um novo análogo do peptídeo-1 semelhante ao glucagon, GZR18

PEQUIM e BRIDGEWATER, NOVA JERSEY, 7 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (doravante denominada Gan & Lee, código de ações: 603087.SH), tem o prazer de anunciar que a Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA liberou o pedido de Novo Medicamento Experimental (IND) para o composto da empresa, o GZR18, na melhoria da gestão do diabetes mellitus tipo 2. O composto experimental, o GZR18, é um novo análogo do peptídeo-1 (GLP-1), um hormônio incretina responsável por muitos efeitos glucoregulatórios, como o estímulo à secreção da insulina e a inibição do glucagon, quando a glicose no sangue é alta.1

Atualmente, existem 537 milhões de adultos (20 a 79 anos) vivendo com diabetes em todo o mundo2, enquanto o diabetes mellitus tipo 2 é responsável por aproximadamente 90% de todos os casos de diabetes.3 Gan & Lee entende a sobrecarga global do diabetes mellitus tipo 2. "A aprovação do IND para GZR18 pela FDA é um marco significativo para nossa empresa, uma vez que nos esforçamos para oferecer globalmente opções de tratamento adicionais a pacientes com diabetes tipo 2", disse Kaushik Dave RPh., PhD, MBA, vice-presidente de assuntos regulatórios globais. Essa aceitação do IND pela FDA permitirá que a Gan & Lee prossiga com o estudo clínico de fase 1 do GZR18.

Sobre a Gan & Lee A

Gan & Lee Pharmaceuticals desenvolveu com sucesso a primeira insulina humana biossintética nacional da China. Atualmente, temos cinco análogos recombinantes de insulina comercializados na China, incluindo injeção de glargina de longa ação (Basalin®), injeção de lispro de ação rápida (Prandilin™), injeção de asparte de ação rápida (Rapilin®), injeção de lispro recombinante de zinco com protamina (25R) (Prandilin™25), injeção de asparte 30 (Rapilin®30) e uma injeção de insulina humana, a injeção de insulina humana com protamina (30R) (Similin®30). Temos dois dispositivos médicos aprovados na China, a caneta de injeção de insulina reutilizável (GanleePen) e a agulha de caneta descartável (GanleeFine®).

No futuro, a Gan & Lee se empenhará para alcançar uma cobertura abrangente na área de diagnóstico e tratamento do diabetes. A fim de alcançar nosso objetivo de se tornar uma empresa farmacêutica de classe mundial, também participaremos ativamente no desenvolvimento de novas entidades químicas e de tratamentos de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, câncer e outras terapias. Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected].

Referências

FONTE Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd.

