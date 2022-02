Gate.io lance un nouveau programme incitatif destiné aux teneurs de marché pour les entreprises partenaires potentielles

MAJURO, Îles Marshall, 8 février 2022 /PRNewswire/ -- Grâce à ses services et programmes haut de gamme, Gate.io est devenu l'un des échanges de crypto-monnaies les plus populaires au monde. Gate.io lance désormais un nouveau programme incitatif concurrentiel pour les teneurs de marché avec cinq récompenses majeures, y compris une cagnotte totale d'une valeur de 800 000 $.

Teneur de marché chez Gate.io

Un teneur de marché est l'un de nos partenaires les plus importants sur Gate.io , car la société s'efforce d'augmenter la liquidité sur sa plateforme d'échange tout en poursuivant son expansion. Gate.io prend en charge certaines des principales crypto-monnaies au monde avec un levier flexible allant jusqu'à 100x, une fréquence de 900 r/s pour les passages de commandes, 5 000 r/s pour les annulations de commandes et la prise en charge de plus de 300 connexions via WebSocket. C'est pourquoi nous veillons à ce que Gate.io continue de servir les entreprises et les clients VIP à sa capacité maximale.

Programme incitatif pour les teneurs de marché

Afin de promouvoir ses services haut de gamme, Gate.io annonce un nouveau programme incitatif pour les teneurs de marché, où les meilleurs utilisateurs de liquidités peuvent bénéficier de diverses récompenses allant de 200 000 USD en dotation mensuelle à une expérience VIP + 1 gratuite de 30 jours, des prêts sans intérêts d'une valeur allant jusqu'à 4 millions USD, des services COLO exclusifs avec des mises à jour en millisecondes et bien plus.

Pour participer à cette campagne, tous les comptes sur Gate.io ou les nouveaux comptes d'autres plateformes doivent avoir dépassé les volumes de négociation de 3 000 BTC en 30 jours de négociation au comptant ou sous contrat. Par la suite, chaque compte peut demander une adhésion VIP des niveaux 8 à 15 et participer au concours.

À propos de GIS

Gate.io Institutional Services (GIS) est l'un des principaux services de Gate.io, qui couvre les clients VIP du monde entier, allant des sociétés de fonds spéculatifs, des sociétés de négociation professionnelles, des sociétés de teneurs de marché, et bien d'autres. Des entreprises déjà bien établies telles que Nibbio, Tower Research, Banxa collaborent avec Gate.io, où nous valorisons la relation professionnelle de chacun et espérons poursuivre notre mission commune d'apporter au monde des actifs numériques.

À propos de Gate.io

Gate.io permet aux amateurs de blockchain de négocier et de stocker des actifs dans plus de 1100 des principales crypto-monnaies pour plus de 10 millions d'utilisateurs. L'échange propose des transactions au comptant, sur marge, à terme et contractuelles en plus des produits DeFi via Hipo DeFi, des services de garde via Wallet.io, des investissements via Gate Labs et sa plateforme GateChain dédiée. La société propose également une suite entièrement intégrée de produits tels que sa plateforme Startup IEO, le marché NFT Magic Box, ses prêts en crypto-monnaie et plus encore.

SOURCE Gate.io