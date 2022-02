Gate.io lanceert een nieuw marktmaker stimuleringsprogramma voor potentiële bedrijfspartners

MAJURO, Marshall Islands, 8 februari 2022 /PRNewswire/ -- Met hun hoogwaardige diensten en programma's is Gate.io een van de populairste cryptovalutabeurzen ter wereld geworden. Nu lanceert Gate.io een nieuw, concurrerend stimuleringsprogramma voor de markt met vijf belangrijke beloningen, waaronder een totale prijzenpot ter waarde van 800.000 dollar.

Marktmaker bij Gate.io

Een marktmaker is een van onze belangrijkste partners bij Gate.io, nu het bedrijf zich richt op het verhogen van de liquiditeit op zijn beurs en zich verder uitbreidt. Gate.io ondersteunt een aantal van de belangrijkste cryptovaluta's ter wereld met een flexibele hefboom tot 100 x, een frequentie van 900 r/s voor orderplaatsing, 5000 r/s voor orderannuleringen en ondersteuning voor meer dan 300 connecties via WebSocket. Om ervoor te zorgen dat Gate.io op optimale capaciteit zakelijke en VIP-klanten blijft bedienen.

Marktmaker stimuleringsprogramma

Om premium diensten van Gate.io te promoten, kondigt Gate.io een nieuw marktmaker incentive-programma aan, waar topliquiditeitsgebruikers van verschillende beloningen kunnen profiteren, variërend van 200.000 dollar aan maandelijks prijzengeld tot een VIP+1-ervaring van 30 dagen, rentevrije leningen ter waarde van maximaal 4 miljoen dollar, exclusieve COLO-diensten met milliseconde-updates en nog veel meer.

Om aan deze campagne deel te nemen, moeten alle accounts op Gate.io of nieuwe accounts van andere platformen de handelsvolumes van 3000 BTC in 30 dagen spot- of contracthandel hebben overschreden. Na afloop kan elk account een VIP-lidmaatschap van niveau 8 tot niveau 15 aanvragen en aan de competitie deelnemen.

Over GIS

Gate.io Institutional Services is een van de belangrijkste diensten van Gate.io, die aan VIP-klanten over de hele wereld wordt geleverd, variërend van hedgefondsbedrijven, professionele handelsbedrijven, marktmakers en nog veel meer. Gevestigde bedrijven als Nibbio, Tower Research, Banxa werken samen met Gate.io, waar we elkaars professionele relatie op waarde schatten en hopen onze gezamenlijke missie om digitale activa over de hele wereld te introduceren, te bevorderen.

Over Gate.io

Gate.io helpt blockchain-fans activa in meer dan 1.100 van de belangrijkste cryptovaluta's verhandelen en op te slaan voor meer dan 10 miljoen gebruikers. De beurs biedt spot-, marge-, futures- en contracthandel aan, naast DeFi-producten via Hipo DeFi, bewaardiensten via Wallet.io, investeringen via Gate Labs en het speciale GateChain-platform. Het bedrijf biedt ook een volledig geïntegreerd aanbod aan producten zoals het Startup IEO-platform, de NFT Magic Box-marktplaats, crypto-leningen en meer.

