Gate.io startet ein neues Market Maker Incentive Programm für potentielle Unternehmenspartner

MAJURO, Marshall-Inseln, 8. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Durch ihre Premium-Dienste und Programme, ist Gate.io zu einer der beliebtesten Kryptowährungsbörsen der Welt geworden. Jetzt startet Gate.io ein neues wettbewerbsfähiges Market Maker Incentive Programm mit fünf großen Belohnungen, einschließlich eines Preispools im Gesamtwert von 800.000 $.

Market Maker bei Gate.io

Ein Market Maker ist einer unserer wichtigsten Partner auf Gate.io da sich das Unternehmen darauf konzentriert, die Liquidität an seiner Börse zu erhöhen und gleichzeitig weiter zu expandieren. Gate.io unterstützt einige der führenden Kryptowährungen der Welt mit einer flexiblen Hebelwirkung von bis zu 100x, einer Frequenz von 900 r/s für die Auftragserteilung, 5000 r/s für Auftragsstornierungen und Unterstützung für über 300 Verbindungen über WebSocket. Dadurch wird sichergestellt, dass Gate.io weiterhin Firmen- und VIP-Kunden mit maximaler Leistungsfähigkeit bedienen kann.

Market Maker Incentive Programm

Um die Gate.io-Premiumdienste zu fördern, kündigt Gate.io ein neues Market Maker Incentive Programm an, bei dem Nutzer mit der höchsten Liquidität in den Genuss verschiedener Belohnungen kommen, die von 200.000 USD in einem monatlichen Preispool bis hin zu 30 Tagen kostenloser VIP+1 Erfahrung, zinslosen Darlehen im Wert von bis zu 4 Mio. USD, exklusiven COLO-Diensten mit millisekundenschnellen Updates und vielem mehr reichen.

Um an dieser Aktion teilzunehmen, müssen alle Konten auf Gate.io oder neue Konten von anderen Plattformen ein Handelsvolumen von 3000 BTC im 30-tägigen Spot- oder Kontrakthandel überschritten haben. Danach kann jedes Konto eine VIP-Mitgliedschaft der Stufen 8 bis 15 beantragen und am Gewinnspiel teilnehmen.

Informationen zu GIS

Gate.io Institutional Services ist einer der wichtigsten Dienste von Gate.io, der VIP-Kunden aus der ganzen Welt umfasst, darunter Hedge-Fonds-Firmen, professionelle Handelsfirmen, Market-Maker-Firmen und viele mehr. Bereits etablierte Unternehmen wie Nibbio, Tower Research und Banxa arbeiten mit Gate.io zusammen. Wir schätzen die gegenseitige professionelle Beziehung und hoffen, unsere gemeinsame Mission, digitale Werte in die Welt zu bringen, voranzutreiben.

Informationen zu Gate.io

Gate.io ermöglicht Blockchain-Enthusiasten den Handel und die Lagerung von Vermögenswerten in über 1.100 der führenden Kryptowährungen für mehr als 10 Millionen Nutzer. Die Börse bietet Spot-, Margin-, Futures- und Vertragshandel zusätzlich zu DeFi-Produkten durch Hipo DeFi, Depotdienstleistungen durch Wallet.io, Investitionen durch Gate Labs und ihre spezielle GateChain-Plattform. Das Unternehmen bietet auch eine vollständig integrierte Produktpalette an, wie z. B. die Startup IEO-Plattform, den NFT Magic Box-Marktplatz, Krypto-Darlehen und mehr.

