Gates Foundation uppmanar till omedelbara åtgärder vid COP27 och presenterar nytt klimatanpassningsstöd till småskaliga lantbruk

SHARM EL-SHEIKH, Egypten, 7 november 2022 /PRNewswire/ -- Bill & Melinda Gates Foundation stödjer afrikanska ledares uppmaningar att snabbt skala upp finansieringen för klimatanpassning på den afrikanska kontinenten och kommer att investera 1,4 miljarder dollar för att hjälpa småskaliga lantbrukare att hantera de direkta och långsiktiga effekterna av klimatförändringarna. Stödpaketet presenterades av stiftelsens vd Mark Suzman vid FN:s klimatkonferens (COP27).

I många regioner innebär klimatförändringarna en kris utan motstycke, som påverkar både ekonomi och livsmedelsförsörjning. Mer än 2 miljarder människor är beroende av småskaligt lantbruk för livsmedel och inkomster, men mindre än 2 procent av den globala klimatfinansieringen går till att hjälpa de småskaliga lantbruken att anpassa sig till klimatförändringarna. Livsmedelskriser och ekonomiska kriser kommer att pågå längre, bli allvarligare i takt med att klimathoten ökar och därmed hota livsmedelsförsörjningen ytterligare när småskaliga lantbrukares avkastning och motståndskraft begränsas.

"Klimatförändringarnas effekter har redan varit förödande, och varje sekund som går utan att världen agerar leder till mer mänskligt lidande och att lösningarna blir mer komplexa och kostsamma", säger Suzman och fortsätter: "Vårt engagemang kommer att hjälpa småskaliga lantbrukare att anpassa sig och bygga upp motståndskraft för framtiden. Det är viktigt att klimattoppmötet leder till djärva åtaganden som tar itu med omedelbara såväl som långsiktiga behov. Världens ledare måste lyssna på de afrikanska lantbrukarnas och regeringarnas röster för att förstå deras prioriteringar och agera skyndsamt."

Stiftelsen kommer att finansiera omedelbara åtgärder och långsiktiga initiativ under fyra år för att hjälpa småskaliga lantbrukare i Afrika söder om Sahara och södra Asien att bygga upp motståndskraft och säker tillgång till livsmedel. Finansieringen fokuserar på att främja innovation som leds av afrikaner för att bygga en pipeline av klimatsmarta lantbruksprojekt, nya tillämpningar av digital teknik, klimatsmarta innovationer för småskalig boskapsuppfödning och stöd till kvinnliga småskaliga lantbrukare för att dra nytta av deras outnyttjade potential.

"Kvinnor på den afrikanska landsbygden är ryggraden i livsmedelssystemet, men de har aldrig haft likvärdig tillgång till de resurser de behöver för att nå sin fulla potential eller bygga upp motståndskraft för att möta klimathoten", säger Melinda French Gates, medgrundare för Bill & Melinda Gates Foundation. "I takt med att klimatkrisen accelererar är kvinnors ekonomiska roll avgörande och är alltför viktig för att man ska bortse från den. Med rätt finansiering och stöd kan kvinnliga småskaliga lantbrukare tjäna mer på en dag än de idag tjänar på en månad, vilket i slutändan transformerar dessa regionala livsmedelssystem och möjliggör en sundare, mer hållbar och välmående framtid för familjer och samhällen över hela kontinenten."

För att förbättra försörjningsmöjligheterna för kvinnor på landsbygden i Afrika söder om Sahara och södra Asien fördjupar stiftelsen sitt pågående partnerskap med Internationella fonden för lantbruksutveckling (IFAD). Målet är att skala upp initiativ som stärker kvinnliga lantbrukare, stödja innovation som fokuserar på jämställdhet och klimatanpassning, och öka klimatfinansieringen som ger kvinnor på landsbygden bättre tillgång till de klimatsmarta resurser de behöver för att stärka livsmedelssystemen.

För att snabba på utvecklingen av nya anpassningsmetoder fortsätter stiftelsen att via partnerskap arbeta för att fördubbla budgeten för CGIAR:s (Consultative Group for International Agricultural Research) lantbruksforskning. CGIAR:s initiativ Excellence in Agronomy samarbetar med afrikanska forskningsinstitut, lokala företag och lantbrukarorganisationer. Tillsammans använder de big data, analyser och digitala plattformar för att leverera insikter som kan öka inkomster, livsmedelssäkerhet och ekosystemhälsa i samhällen med småskaliga lantbruk.

"Klimatkrisen orsakar enorm skada varje dag och den äventyrar hela regioner, för människor och ekonomier", säger Bill Gates, medgrundare till Bill & Melinda Gates Foundation. "Mer finansiering krävs för att säkerställa att teknik och innovation inom lantbruk är allmänt tillgängliga för utsatta samhällen, för att hjälpa dem att anpassa sig till klimatförändringar, rädda liv och öka den ekonomiska tillväxten."

Ytterligare investeringar som ingår i finansieringsstödet som tillkännagavs i dag är:

Africa Adaptation Initiative (AAI) för att snabbt bygga upp en pipeline av klimatsmarta lantbruksprojekt i 23 länder i Afrika. Finansieringen ska ge riktat stöd till teknisk kapacitet, planering och projektutveckling som krävs för att genomföra program.

Utveckling av nya tillämpningar av digital teknik för att säkerställa att småskaliga lantbrukare kan förutse och reagera på klimathot. Detta inkluderar en plattform för innovativ väderintelligens som utvecklats genom ett nytt partnerskap mellan Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO) och TomorrowNow , som via sms förser lantbrukare i Östafrika med klimatsmarta lantbruksstrategier.

Innovationer med fokus på Afrika för att utveckla klimatsmarta alternativ som förbättrar boskapens hälsa och produktivitet samtidigt som klimatavtrycket minskas. Detta sker i samarbete med (Kanadas International Development Research Center , IDRC).

Finansieringen bygger på mer än ett decennium av investeringar. Stiftelsen offentliggjorde också tidigare ekonomiskt stöd om 100 miljoner dollar vid FN:s generalförsamling för att bidra till att lindra den nuvarande livsmedelskrisen i Afrika och södra Asien, och adressera dess underliggande orsaker. Den bygger också på finansieringsåtaganden fokuserade på lantbruksanpassning som gjordes vid tidigare klimattoppmöten:

