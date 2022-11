La Fondation Gates appelle à une action forte et immédiate à la COP27, et annonce un nouvel engagement pour répondre aux exigences des petits exploitants agricoles en matière d'adaptation au climat

SHARM EL SHEIKH, Égypte, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Fondation Bill-et-Melinda-Gates s'est fait l'écho des appels des dirigeants africains pour que les pays augmentent rapidement le financement de l'adaptation au climat et a promis d'investir 1,4 milliard de dollars pour aider les petits exploitants agricoles à faire face aux impacts immédiats et à long terme du changement climatique. L'annonce a été faite par Mark Suzman, PDG de la Fondation Gates, lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27).

Pour de nombreuses régions, le changement climatique constitue une crise alimentaire et économique sans précédent. Plus de deux milliards de personnes dépendent des petites exploitations agricoles pour leur alimentation et leurs revenus. Pourtant, moins de 2 % du financement mondial de la lutte contre le changement climatique sont consacrés à aider ces exploitations à s'adapter au changement climatique. Les crises alimentaires et économiques dureront plus longtemps et s'aggraveront à mesure que les menaces climatiques s'intensifieront et menaceront davantage la sécurité alimentaire en limitant les rendements et la résilience des petits exploitants.

« Les effets du changement climatique ont déjà été dévastateurs, et chaque fois que le monde tarde à agir, davantage de personnes souffrent, et les solutions deviennent plus complexes et plus coûteuses », a déclaré Mark Suzman. « Notre engagement aidera les petits exploitants agricoles à s'adapter aujourd'hui et à renforcer leur résilience pour l'avenir. Il est essentiel que ce sommet sur le climat débouche sur des engagements concrets qui répondent aux besoins immédiats et à long terme. Les dirigeants doivent écouter la voix des agriculteurs et des gouvernements africains pour comprendre leurs priorités et y répondre de toute urgence. »

L'engagement de la fondation financera des actions immédiates et des initiatives à long terme sur quatre ans pour aider les petits exploitants agricoles d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud à renforcer leur résilience et leur sécurité alimentaire. Le financement sera axé sur la stimulation de l'innovation dirigée par l'Afrique afin de constituer une réserve de projets d'agriculture intelligente face au climat, de nouvelles applications des technologies numériques, des innovations intelligentes face au climat pour les petits élevages, et un soutien aux petites exploitations agricoles féminines afin de capitaliser sur leur potentiel inexploité.

« Les femmes des zones rurales d'Afrique sont l'épine dorsale de leurs systèmes alimentaires, mais elles n'ont jamais eu un accès égal aux ressources dont elles ont besoin pour atteindre leur plein potentiel ou renforcer leur résilience face aux menaces climatiques imminentes », a expliqué Melinda French Gates, coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates. « Alors que la crise climatique s'accélère, le rôle vital des femmes dans leurs économies est trop important pour être négligé. Grâce à un financement et à un soutien marketing adéquats, les petites exploitantes agricoles pourraient gagner plus en un jour que ce qu'elles gagnent actuellement en un mois, ce qui permettrait de transformer ces systèmes alimentaires régionaux et de débloquer un avenir plus sain, plus durable et plus prospère pour les familles et les communautés du continent. »

Pour améliorer les moyens de subsistance des femmes rurales en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, la fondation consolide son partenariat actuel avec le Fonds international de développement agricole (FIDA). L'objectif est d'intensifier les initiatives qui renforcent l'autonomie des agricultrices, de soutenir les innovations à l'intersection du genre et de l'adaptation au climat, et d'augmenter le financement climatique qui donne aux agricultrices un meilleur accès aux ressources adaptées au climat dont elles ont besoin pour renforcer les systèmes alimentaires.

Pour accélérer le développement d'innovations en matière d'adaptation, la fondation continue de travailler avec une coalition de partenaires pour doubler le budget du système de recherche agricole du CGIAR. L'initiative CGIAR Excellence in Agronomy est le fruit d'un partenariat avec des instituts de recherche africains, des entreprises locales et des organisations d'agriculteurs. Ensemble, ils utilisent le big data, l'analyse et les plateformes numériques pour fournir des informations susceptibles d'améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et la santé des écosystèmes dans les communautés de petits exploitants agricoles.

« La crise climatique cause chaque jour d'énormes dommages en mettant en péril des régions entières de populations et d'économies », a affirmé Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates. « Il faut plus de financement pour que les innovations agricoles et technologiques soient largement accessibles aux collectivités vulnérables, et les aident à s'adapter aux changements climatiques, à sauver des vies et à accroître la croissance économique. »

Les investissements supplémentaires inclus dans l'engagement annoncé aujourd'hui soutiendront :

L'Initiative pour l'adaptation en Afrique (AAI) afin de constituer rapidement une réserve de projets d'agriculture intelligente face au climat dans 23 pays d'Afrique. Le financement fournira un soutien ciblé pour la capacité technique, la planification et le développement de projets nécessaires à la mise en œuvre des programmes.

Le développement de nouvelles applications des technologies numériques pour permettre aux petits exploitants agricoles d'anticiper et de réagir aux menaces climatiques. Parmi ces applications figure une plateforme innovante de renseignements météorologiques, développée dans le cadre d'un nouveau partenariat entre l'Organisation kényane de recherche sur l'agriculture et l'élevage (KALRO) et TomorrowNow, qui fournit aux agriculteurs d'Afrique de l'Est des stratégies d'agriculture intelligente du point de vue climatique par le biais de SMS.

Des innovations dirigées par l'Afrique afin de développer des options intelligentes du point de vue climatique pour améliorer la santé et la productivité du bétail tout en réduisant leur empreinte climatique. Ce projet sera réalisé en partenariat avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada .

Ce financement s'appuie sur plus d'une décennie d'investissements et sur l'annonce récente faite par la fondation, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, d'un financement de 100 millions de dollars US pour contribuer à atténuer la crise alimentaire actuelle en Afrique et en Asie du Sud et s'attaquer à ses causes sous-jacentes. Cette initiative fait également suite aux engagements de financement axés sur l'adaptation de l'agriculture pris lors des précédents sommets sur le climat :

