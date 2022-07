GATORADE DONNE FÉMININS LES CLEFS DU STADE AUX ARBITRES OFFICIELLES DES MATCHS - VÉRITABLE PREMIÈRE MONDIALE, UN PROGRAMME DE FORMATION LEUR SERA PROPOSÉ PENDANT L'EURO FÉMININ DE L'UEFA

Les arbitres officielles de match représentent un groupe unique d'athlètes qui n'ont jamais eu le même niveau de soutien que les joueurs professionnels, mais qui sont censés atteindre les mêmes niveaux de performance sur le terrain. Pour faire face à cette situation, et soutenir les officiels de match féminins d'élite, le Gatorade Sports Science Institute (GSSI) leur donne accès à une gamme d'outils éducatifs en nutrition sportive et au même niveau de formation que les athlètes professionnels.

La collaboration de Gatorade avec l'EURO féminin de l'UEFA a commencé en janvier avec un stage d'entraînement hivernal. Les arbitres officielles des matchs, notamment Stéphanie Frappart, Rebecca Welch, Cheryl Foster, Kateryna Monzul, Esther Staubli, Jana Adámková, Riem Hussein et Lina Lehtovaara, ont bénéficié de recommandations pratiques en matière de nutrition sportive via des sessions individuelles personnalisées organisées par les scientifiques du GSSI et centrées sur l'alimentation, l'hydratation, la préparation et la récupération à toutes les étapes de l'entraînement.

Chaque arbitre officielle a participé à des tests de sueur, en utilisant les patchs anti-sueur inédits « Gx Sweat Patch » de Gatorade - une technologie développée par GSSI pour suivre la perte de liquide, le taux de sueur et la perte de sodium des individus pendant l'exercice et permettant ainsi de surveiller l'hydratation et d'aider à améliorer les performances. Un profil de transpiration personnel a été attribué à chacune et toutes ont appris à déchiffrer les résultats pour mieux comprendre leurs besoins nutritionnels pendant l'entraînement.

Mark Kirkham, SVP & Directeur Marketing de PepsiCo a déclaré : « Nous soutenons tous ceux et toutes celles qui veulent participer et cela va au-delà des joueurs sur le terrain, cela concerne tout le monde dans le sport, y compris les arbitres officiels des matchs d'élite qui suivent également le même entraînement rigoureux. En utilisant notre histoire de marque et l'expertise de GSSI, nous pouvons favoriser et améliorer les performances pour aider à amener le sport vers de nouveaux sommets. En travaillant avec l'EURO féminin de l'UEFA, nous avons une occasion incroyable de faire une différence significative dans le football féminin. »

Les arbitres officielles des matchs ont également bénéficié d'une formation sur les cycles menstruels en relation avec la santé et la performance physique, l'objectif étant d'éliminer certains obstacles et de normaliser les conversations sur l'impact des menstruations sur le sport. Chaque arbitre officielle de match avait accès à des conseils nutritionnels individuels et à des conseils personnalisés dispensés par les scientifiques du GSSI et concernant la façon dont la nutrition peut être utilisée à leur avantage pendant l'entraînement physique.

Le professeur Werner Helsen, expert en formation et scientifique au service de la pratique sportive de l'UEFA, a commenté : « Les arbitres officielles de matchs féminins sont les héroïnes méconnues du football de haut niveau et nous sommes heureux que, grâce à notre partenariat continu avec Gatorade, elles aient accès à des connaissances et à des conseils d'expert pour les aider à améliorer leurs compétences et leurs performances sur le terrain. Pour ce qui est de l'avenir, notre ambition est de miser davantage sur le succès de ce programme, que nous avons mis en œuvre avec l'aide du Gatorade Sports Science Institute au cours des huit derniers mois, afin de continuer à offrir le soutien dont les officiels des matchs ont besoin. »

PepsiCo est fier d'être partenaire de l'EURO féminin de l'UEFA depuis l'annonce de ce partenariat pluriannuel en 2020, rassemblant les amoureux du ballon rond du monde entier autour de leur passion commune pour le football. PepsiCo soutiendra le football féminin à tous les niveaux jusqu'à l'été 2025, en étant partenaire principal de la Ligue des Champions Féminine de l'UEFA, de l'EURO féminin de l'UEFA, des championnats de football féminin de l'UEFA des moins de 19 ans et des moins de 17 ans, et de l'EURO féminin de Futsal de l'UEFA, ainsi que du programme « Together #WePlayStrong » de l'UEFA, qui vise à encourager plus de filles et de femmes à jouer au football.

Ce premier partenariat pluriannuel renforce encore la présence de la marque dans le paysage du football de haut niveau, en parallèle avec son actuel parrainage de la Ligue des Champions de football masculin de l'UEFA.

* Source Euromonitor International Limited ; édition 2022 relative aux boissons gazeuses : % de parts de marché de la marque, volume d'échanges et valeur des REER, données de 2021.

À propos de PepsiCo

Dans près de 200 pays, chaque jour, les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois. En 2021, le groupe a enregistré plus de 79 milliards de dollars en revenus annuels, grâce à un large portefeuille de produits alimentaires et de boissons qui comprend 23 marques, dont en France, Lay's, Doritos, Benenuts, Quaker, Pepsi, 7Up, Rockstar ou encore SodaStream. Chacune de ces marques génère un chiffre d'affaires annuel estimé à plus d'1 milliard de dollars.

Le projet Winning with PepsiCo Positive (pep+) traduit la vision du groupe PepsiCo en tant que leader mondial des produits alimentaires et des boissons. Winning with PepsiCo Positive reflète l'ambition de PepsiCo d'accélérer sa croissance de manière durable, d'insuffler de la responsabilité́ dans toutes ses actions et de susciter un changement positif pour l'homme et la planète.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.com

À propos de Gatorade

La Gatorade Company, qui appartient au groupe PepsiCo, offre des innovations de performance sportive conçues pour répondre aux besoins des athlètes à tous les niveaux de compétition et dans un large éventail de sports. Forte de plus de 50 ans d'études des meilleurs athlètes au monde et fondée sur des années de recherche sur l'hydratation et la nutrition sportive au Gatorade Sports Science Institute, Gatorade propose des produits formulés scientifiquement pour répondre aux besoins des athlètes qui doivent bénéficier d'une alimentation adaptée dans toutes les phases de l'activité sportive. Pour obtenir de plus amples renseignements et la liste complète des produits, veuillez consulter le site www.gatorade.com.

À propos de GSSI

Fondé en 1985, le Gatorade Sports Science Institute (GSSI) a toujours eu pour mission d'aider les athlètes à optimiser leur santé et leurs performances par la recherche et l'éducation en matière d'hydratation et de nutrition sportive. Gatorade est axé sur des innovations scientifiques significatives qui aident à améliorer les performances sportives. La science est au cœur de la marque qui a créé les boissons sportives. Elle constitue un élément clé de sa stratégie à long terme en s'appuyant sur la conviction que les performances sportives sont déterminées de l'intérieur.

