GATORADE UNTERSTÜTZT SCHIEDSRICHTERINNEN MIT EINEM WELTWEIT EINMALIGEN SCHULUNGSPROGRAMM WÄHREND DER UEFA WOMEN'S EURO

Schiedsrichterinnen stellen eine einzigartige Gruppe von Sportlerinnen dar, die in der Vergangenheit nicht das gleiche Maß an Unterstützung erhalten haben wie Profispielerinnen, von denen jedoch die gleichen Leistungen auf dem Spielfeld erwartet werden. Das Gatorade Sports Science Institute (GSSI ) hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Problem anzugehen und die Schiedsrichterinnen zu fördern, indem es ihnen Zugang zu einer Reihe von Lehrmitteln im Bereich der Sporternährung verschafft, die dem Ausbildungsniveau von Profisportlerinnen entsprechen.

Die Zusammenarbeit von Gatorade mit der UEFA Women's EURO begann im Januar mit einem Wintertrainingslager. Stéphanie Frappart, Rebecca Welch, Cheryl Foster, Kateryna Monzul, Esther Staubli, Jana Adámková, Riem Hussein und Lina Lehtovaara erhielten in maßgeschneiderten 1:1-Sitzungen von GSSI-Wissenschaftlern praktische Ratschläge zur Sporternährung und konzentrierten sich dabei auf Ernährung, Flüssigkeitszufuhr, Vorbereitung und Erholung in allen Phasen des Trainings.

Jede Schiedsrichterin nahm an einem Schweißtest teil, bei dem die erstmals auf dem Markt erhältlichen Gx Sweat Patches von Gatorade verwendet wurden. Diese Technologie wurde von GSSI entwickelt, um den Flüssigkeitsverlust, die Schweißrate und den Natriumverlust von Personen während des Trainings zu messen und so die Flüssigkeitszufuhr zu überwachen und die Leistung zu verbessern. Alle Teilnehmerinnen erhielten ein persönliches Schweißprofil und wurden darin unterrichtet, wie sie die Ergebnisse entschlüsseln können, um ihre Ernährungsbedürfnisse beim Training besser zu verstehen.

Mark Kirkham, SVP und Chief Marketing Officer bei PepsiCo, kommentierte: „Wir unterstützen jeden, der spielen will, und das gilt nicht nur für die Spieler*innen auf dem Spielfeld, sondern für alle, die mit dem Sport zu tun haben, einschließlich der Schiedsrichter*innen, die sich demselben strengen Training unterziehen. Durch die Nutzung unseres Erfahrung und des Fachwissens von GSSI können wir dazu beitragen, die Leistung zu fördern und zu verbessern, um dem Spiel zu neuen Höhen zu verhelfen. Durch die Zusammenarbeit mit der UEFA Women's EURO haben wir die großartige Möglichkeit, etwas im Frauenfußball zu bewirken."

Die Schiedsrichterinnen wurden auch über Menstruationszyklen in Bezug auf Gesundheit und körperliche Leistungsfähigkeit aufgeklärt, um Barrieren abzubauen und Gespräche über die Auswirkungen der Menstruation auf den Sport zu normalisieren. Jede Schiedsrichterin hatte Zugang zu individueller Ernährungsberatung und persönlichen Ratschlägen von GSSI-Wissenschaftlern darüber, wie die Ernährung während des körperlichen Trainings zu ihrem Vorteil genutzt werden kann.

Der UEFA-Sportwissenschaftler und Trainingsexperte, Prof. Werner Helsen, kommentierte: „Die Schiedsrichterinnen sind die unbesungenen Heldinnen des Spitzenfußballs, und wir sind dankbar, dass sie durch unsere fortlaufende Partnerschaft mit Gatorade Zugang zu Expertenwissen und Ratschlägen erhalten, um ihre Fähigkeiten und Leistungen auf dem Spielfeld zu verbessern. Mit Blick auf die Zukunft wollen wir auf dem Erfolg dieses Programms, das wir mit Hilfe des Gatorade Sports Science Institute in den letzten acht Monaten durchgeführt haben, weiter aufbauen, um den Schiedsrichterinnen weiterhin die nötige Unterstützung zu bieten."

PepsiCo ist ein stolzer Partner der UEFA Women's EURO seit der Ankündigung seiner mehrjährigen Partnerschaft mit dem UEFA-Frauenfußball im Jahr 2020, die Menschen aus der ganzen Welt durch ihre gemeinsame Leidenschaft für den Fußball verbindet. Im Rahmen der fünfjährigen Frauenpartnerschaft wird PepsiCo den Frauenfußball auf allen Ebenen bis zum Sommer 2025 unterstützen. PepsiCo ist Hauptpartner der UEFA Women's Champions League, der UEFA Women's EURO, der UEFA Women's U19- und U17-Meisterschaften und der UEFA Women's Futsal EURO sowie des UEFA-Programms Together #WePlayStrong, das mehr Mädchen und Frauen zum Fußballspielen animieren soll.

Die mehrjährige Premium-Partnerschaft stärkt die Präsenz der Marke in der Elite-Fußballlandschaft und ergänzt das aktuelle mehrjährige Sponsoring der UEFA Champions League der Männer.

* Source Euromonitor International Limited; Soft Drinks 2022 edition: % brand share, off-trade volume & value rsp terms, 2021 data.

