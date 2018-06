GCA étend ses activités en Europe continentale avec Līga Raita Rozentāle au poste de directrice de GCA pour l'Union européenne

« L'extension de nos activités à travers l'Europe continentale nous permet de prolonger notre collaboration au niveau mondial », déclarait Philip Reitinger, PDG de GCA. « Lïga possède un parcours impressionnant avec le conseil de l'UE et des connaissances énormes des pratiques et politiques de sécurité informatique dans des environnements multiculturels. Nous sommes chanceux de profiter de cette expertise à GCA et nous sommes impatients d'exploiter les talents de Lïga dans notre mission d'éliminer le risque informatique. »

Mme Rozentāle rejoint GCA alors que l'organisation effectue des progrès énormes dans sa mission de diminuer le risque informatique systémique.

Le célèbre service de sécurité DNS Quad9, qui protège les utilisateurs contre l'accès à des sites web identifiés comme malicieux, s'est développé d'un facteur de 35 depuis son lancement en novembre 2017, atteint maintenant plus de 120 pays et a bloqué jusqu'à 360 millions de connexions à des sites web malicieux ou à la sécurité compromise au cours des six derniers mois.

Plus de 22 000 organisations dans 167 pays ont également utilisé le guide d'installation de l'authentification, du signalement et de la conformité des messageries par domaine (DMARC) de GCA pour vérifier la sécurité de leur domaine de messagerie face aux attaques d'hameçonnage et d'usurpation d'identité. Près de 5000 organisations ont déployé DMARC pour protéger leurs employés, partenaires et clients des pièges des escrocs essayant de prendre le contrôle de leur domaine web pour voler des renseignements personnels ou financiers.

« Je suis ravie de faire partie de Global Cyber Alliance et de participer au travail incroyable de cette organisation », déclarait Mme Rozentäle. « Ma passion pour la sécurité informatique et mon engagement à obtenir des résultats sont parfaitement en ligne avec GCA et je suis impatiente d'aider à développer leur influence en UE et auprès des États membres tandis que nous collaborons pour répondre aux défis en matière de sécurité informatique. »

Avant d'accepter ce poste chez GCA, Mme Rozentäle était conseillère sur la politique en matière de sécurité informatique auprès de la représentant permanente lituanienne auprès de l'UE, où elle était responsable des négociations sur les problèmes de sécurité informatique juridiques ou non et de la défense des intérêts nationaux lituaniens en matière de sécurité et de défense informatique auprès de l'UE, de l'OTAN et d'autres organisations internationales. Mme Rozentäle possède une grande expérience en politique de sécurité et relations internationales, et notamment un stage aux Nations Unies. Elle possède une licence de lettres de l'université de l'Illinois et une maîtrise de lettres du Middlebury Institute of International Studies à Monterey, en Californie.

« Global Cyber Alliance continue de développer des relations fortes dans ses efforts d'unir la communauté mondiale pour améliorer notre sécurité informatique collective. L'expansion des partenariats avec une nouvelle présence dédiée à Bruxelles, sous la direction de Mme Rozentäle, est une étape essentielle vers l'atteinte des objectifs de GCA », déclarait Ian Dyson, commissaire de police de la ville de Londres. « Mme Rozentäle a dédié sa carrière à la sécurité et aux relations internationales, et nous sommes heureux qu'elle apporte cette expertise chez GCA. »

« Le recrutement de Mme Rozentäle marque un succès important pour Global Cyber Alliance. L'expansion progressive de GCA en Europe et le développement des relations avec le conseil de l'UE sont essentiels pour donner à GCA la capacité de s'adapter et de répondre aux risques mondiaux en matière de sécurité informatique », déclarait Scott Charney, vice-président de Microsoft pour la politique de sécurité et président du conseil de Global Cyber Alliance. « Je suis fier de représenter GCA et je me réjouis de la progression de sa croissance et de son succès dans la réduction des risques informatiques. »

À propos de Global Cyber Alliance

Global Cyber Alliance (GCA) est un effort international et intersectoriel visant à éradiquer le risque en matière de sécurité informatique et à améliorer le monde connecté. Nous réussissons notre mission en unissant les communautés mondiales, en mettant en place des solutions concrètes et en en mesurant les effets. Découvrez-en plus sur www.globalcyberalliance.org.

