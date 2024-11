GCash ermöglicht die nahtlose Verknüpfung philippinischer Auslandsüberweisungen mit britischen und EU-Bankguthaben

MANILA, Philippinen, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- GCash, die führende Finanz-Super-App der Philippinen und das größte bargeldlose Ökosystem, baut seine Präsenz im Ausland, insbesondere im Vereinigten Königreich und in Europa, durch die neue UK/EU Bank Cash In-Funktion weiter aus und revolutioniert damit Überweisungen für rund zwei Millionen philippinische Bürger in Europa.

Ab November können philippinische Bürger in Großbritannien und Europa ihre internationalen Bankkonten nahtlos mit GCash verknüpfen und so Überweisungen auf die Philippinen noch einfacher und bequemer tätigen.

GCash International Head of Product & EMEA Regional Head Jules Abalos, GCash International General Manager Paul Albano, Thunes Chief Revenue Officer for Middle East and South Asia Simon Nelson, and Thunes Senior Business Development Manager Kelvin Gian.

Bisher war das Senden von Geld aus dem Vereinigten Königreich und Europa auf die Philippinen ein komplizierter und zeitaufwändiger Prozess, der oft mit teuren Gebühren und mehreren Vermittlern verbunden war. Mit der neuen Funktion können philippinische Bürger von niedrigeren Gebühren und schnelleren Transaktionszeiten profitieren, wenn sie Geld nach Hause schicken, sowie von wettbewerbsfähigen Wechselkursen und Echtzeit-Zugang zu Geldmitteln.

„Viele philippinische Bürger haben Europa und das Vereinigte Königreich als ihre Heimat gewählt. GCash hofft, als vertrauenswürdiger digitaler Finanzpartner – von philippinischen Bürgern für philippinische Bürger – ihre Anforderungen zu erfüllen und sie zu unterstützen, mit ihren Lieben in Verbindung zu bleiben", sagte Paul Albano, Geschäftsführer von GCash International.

Floris de Kort, Geschäftsführer von Thunes, fügte hinzu: „Wir erweitern unsere Zusammenarbeit mit GCash, einem langjährigen, geschätzten Mitglied unseres Direct Global Network, um das Aufladen von digitalen Geldbörsen zu verändern. Über das Direct Global Network von Thunes bieten wir jetzt einen Sofortauflade-Service an, der grenzüberschreitende Transaktionen vereinfacht. Unsere Allianz mit GCash ist ein Beweis für unsere Leidenschaft für Innovationen, die Vielseitigkeit unseres firmeneigenen Netzwerks und unser Engagement für finanzielle Inklusion durch Geldüberweisungen auf der ganzen Welt."

Mit seiner Vision, „Finanzen für alle" für seine Nutzer auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, wurde GCash kürzlich zum ersten und einzigen 5-Milliarden-Dollar-Einhorn der Philippinen. Mit seinem unermüdlichen Streben nach finanzieller Inklusion und starken Wachstumsaussichten hat es kürzlich neue Investitionen von Japans größter Bankengruppe Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) und der Ayala Corporation, einem der größten und beständigsten Konglomerate der Philippinen, erhalten.

„Bei GCash stehen die Finanzen aller philippinischen Bürger im Mittelpunkt, egal ob sie sich auf den Philippinen oder im Ausland befinden. Wir wissen, dass unsere Landsleute in Europa und im Vereinigten Königreich hart arbeiten, um ihre Familien zu Hause zu unterstützen", sagt Albano. „Wir wollen ihnen das Leben leichter machen, indem wir bequemere Möglichkeiten bieten, mit denen sie ihre Familien finanziell unterstützen können."

Informationen zu GCash

GCash ist die Nummer 1 der philippinischen Finanz-Super-Apps und das größte bargeldlose Ökosystem. Mit der GCash-App können Nutzer ganz einfach Prepaid-Guthaben kaufen, Rechnungen über Partner-Rechnungssteller im ganzen Land bezahlen, Geld überall auf den Philippinen senden und empfangen, sogar auf andere Bankkonten, bei über 6 Millionen Partner-Händlern und sozialen Anbietern einkaufen und Zugang zu Ersparnissen, Krediten, Darlehen, Versicherungen, Geldanlagen und vielem mehr erhalten – und das alles ganz bequem über ihr Smartphone. Die mobilen Wallet-Transaktionen werden von G-Xchange, Inc. (GXI) abgewickelt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mynt, dem ersten und einzigen 5-Milliarden-Dollar-Einhorn auf den Philippinen.

Informationen zu Thunes:

Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern, Zahlungen in Echtzeit in über 130 Ländern und mehr als 80 Währungen vorzunehmen. Das Netzwerk von Thunes stellt eine direkte Verbindung mit über 7 Milliarden mobilen Geldbörsen und Bankkonten weltweit her, sowie mit 15 Milliarden Karten über mehr als 320 verschiedene Zahlungsmethoden, wie GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay und viele mehr. Das Direct Global Network von Thunes zeichnet sich durch seine weltweite Reichweite, das hauseigene SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform aus. Damit wird sichergestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks bei der Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit weltweit eine konkurrenzlose Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz erhalten. Zu den Mitgliedern des Direct Global Network von Thunes gehören Giganten der Gig Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie Grab und WeChat, MTOs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen an 15 Standorten, darunter Abidjan, Barcelona, Beijing, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London, Manila, Nairobi, Paris, Riad, San Francisco, Sao Paulo und Shanghai. Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.thunes.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2567632/GCash_x_Thunes_2.jpg