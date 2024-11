GCash maakt naadloze koppeling van overzeese Filippijnse overboekingen met banktegoeden in het VK en de EU mogelijk.

MANILA, Filipijnen, 27 november 2024 /PRNewswire/ -- GCash, de toonaangevende financiële superapp en het grootste cashloze ecosysteem van de Filipijnen, breidt haar aanwezigheid over de grenzen verder uit, met name in het Verenigd Koninkrijk en Europa, via de nieuwe UK/EU Bank Cash In-functie, die een revolutie teweegbrengt op het gebied van het overmaken van geld voor circa twee miljoen Filipino's in Europa.

GCash International Head of Product & EMEA Regional Head Jules Abalos, GCash International General Manager Paul Albano, Thunes Chief Revenue Officer for Middle East and South Asia Simon Nelson, and Thunes Senior Business Development Manager Kelvin Gian.

Vanaf november kunnen Filipino's in het Verenigd Koninkrijk en Europa hun buitenlandse bankrekeningen naadloos koppelen aan GCash, waardoor ze gemakkelijker en soepeler geld kunnen overmaken naar de Filipijnen.

Voorheen was het versturen van geld van het Verenigd Koninkrijk en Europa naar de Filipijnen een ingewikkeld en tijdrovend proces, waarbij vaak hoge kosten en meerdere tussenpersonen betrokken waren. Met de nieuwe functionaliteit kunnen Filipino's profiteren van lagere kosten en snellere transacties wanneer ze geld naar huis sturen, en ook van concurrerende wisselkoersen en realtime toegang tot hun geld.

"Veel Filipino's hebben Europa en het Verenigd Koninkrijk gekozen als hun thuis. Als een vertrouwde digitale financiële partner opgericht voor Filipino's, door Filipino's hoopt GCash in hun behoeften te voorzien en hen te helpen het contact met hun dierbaren in stand te houden," aldus Paul Albano, General Manager van GCash International.

Floris de Kort, CEO van Thunes, voegt hieraan toe: "We breiden onze samenwerking met GCash, sinds jaar en dag een gewaardeerd lid van ons Direct Global Network, uit om het direct opwaarderen digitale wallets te transformeren. Via het Direct Global Network van Thunes bieden we nu een directe opwaardeerservice die grensoverschrijdende transacties vereenvoudigt. Onze samenwerking met GCash weerspiegelt onze passie voor innovatie, de veelzijdigheid van ons eigen netwerk en onze toewijding tot financiële inclusie door het geldverkeer over de hele wereld te versoepelen."

Door haar visie om 'Finance for All' realiteit te maken voor haar gebruikers over de hele wereld, is GCash onlangs de eerste en enige '$5 billion unicorn' van de Filipijnen geworden. Door haar nimmer aflatende streven naar financiële inclusie en haar sterke groeivooruitzichten heeft het bedrijf onlangs nieuwe investeringen ontvangen van Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), de grootste bankengroep van Japan, en Ayala Corporation, een van de grootste en duurzaamste conglomeraten van de Filipijnen.

"Wij van GCash geven prioriteit aan financiën voor alle Filipino's, of ze zich nu in de Filipijnen bevinden of in het buitenland. We weten dat onze landgenoten in Europa en het Verenigd Koninkrijk hard werken om hun gezinnen thuis te onderhouden," aldus Albano. "We willen hun leven vergemakkelijken door te zoeken naar handigere manieren om hen te helpen geld terug te sturen naar hun familie."

Over GCash

GCash is de nummer 1 financiële superapp van de Filipijnen en het grootste cashloze ecosysteem. Via de GCash App kunnen gebruikers eenvoudig prepaid airtime kopen, rekeningen betalen via partner-facturering in het hele land, overal in de Filipijnen geld sturen en ontvangen, zelfs naar andere bankrekeningen, aankopen doen bij meer dan 6 miljoen partnerhandelaren en sociale verkopers, toegang krijgen tot sparen, krediet, leningen, verzekeringen en geld investeren, en nog veel meer, allemaal met het gemak van hun smartphone. De mobiele portemonnee wordt beheerd door G-Xchange, Inc. (GXI), een volledige dochteronderneming van Mynt, de eerste en enige unicorn van $ 5 miljard in de Filipijnen.

Over Thunes:

Thunes is de Slimme Supersnelweg om geld over te maken over de hele wereld. Met het eigen Direct Global Network van Thunes kunnen leden in realtime betalingen doen in meer dan 130 landen en meer dan 80 muntsoorten. Het netwerk van Thunes is rechtstreeks verbonden met meer dan 7 miljard mobiele wallets en bankrekeningen wereldwijd, en ook met 15 miljard kaarten via meer dan 320 verschillende betaalmethoden, zoals GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay en nog veel meer. Het Direct Global Network van Thunes onderscheidt zich door het wereldwijde bereik, het interne SmartX Treasury System en het Fortress Compliance Platform, waardoor leden van het netwerk kunnen profiteren van ongeëvenaarde snelheid, controle, inzichtelijkheid, bescherming en kostenefficiëntie bij het verrichten van realtime betalingen, wereldwijd. Tot de leden van het Direct Global Network van Thunes behoren reuzen uit de gig-economie als Uber en Deliveroo, super-apps als Grab en WeChat, MTO's, fintechbedrijven, PSP's en banken. Thunes heeft haar hoofdkantoor in Singapore en kantoren op 15 locaties, waaronder Abidjan, Barcelona, Beijing, Dubai, Hongkong, Johannesburg, Londen, Manilla, Nairobi, Parijs, Riyad, San Francisco, Sao Paulo en Shanghai. Ga voor meer informatie naar:https://www.thunes.com/

