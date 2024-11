GCash permet de relier en toute transparence les transferts de fonds des Philippins d'outre-mer avec les espèces bancaires du Royaume-Uni et de l'Union européenne

MANILLE, Philippines, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- GCash, la première super application financière des Philippines et le plus grand écosystème sans argent liquide, étend encore sa présence à l'étranger, en particulier au Royaume-Uni et en Europe, grâce à la nouvelle fonction UK/EU Bank Cash In, qui révolutionne les transferts de fonds pour environ deux millions de Philippins en Europe.

GCash International Head of Product & EMEA Regional Head Jules Abalos, GCash International General Manager Paul Albano, Thunes Chief Revenue Officer for Middle East and South Asia Simon Nelson, and Thunes Senior Business Development Manager Kelvin Gian.

À partir du mois de novembre, les Philippins d'outre-mer du Royaume-Uni et d'Europe pourront relier en toute transparence leurs comptes bancaires internationaux à GCash, ce qui rendra plus facile et plus pratique les transferts de fonds aux Philippines.

Auparavant, l'envoi d'argent du Royaume-Uni et de l'Europe vers les Philippines était un processus complexe et fastidieux, impliquant souvent des frais élevés et de multiples intermédiaires. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les Philippins peuvent bénéficier de frais réduits et de délais de transaction plus courts lorsqu'ils envoient de l'argent dans leur pays, ainsi que de taux de change compétitifs et d'un accès aux fonds en temps réel.

« De nombreux Philippins ont choisi l'Europe et le Royaume-Uni comme terre d'accueil. GCash espère répondre à leurs besoins et les aider à rester en contact avec leurs proches, en tant que partenaire financier numérique de confiance, conçu pour les Philippins, par les Philippins », a déclaré Paul Albano, directeur général de GCash International.

Floris de Kort, CEO de Thunes, ajoute : « Nous renforçons notre collaboration avec GCash, un membre apprécié de longue date de notre Direct Global Network, pour transformer les recharges de portefeuilles numériques. Grâce au Direct Global Network de Thunes, nous proposons désormais un service de recharge instantanée qui simplifie les transactions transfrontalières. Notre alliance avec GCash témoigne de notre passion pour l'innovation, de la polyvalence de notre réseau propriétaire et de notre engagement en faveur de l'inclusion financière par le biais de mouvements d'argent dans le monde entier. »

Grâce à son ambition de faire de la « Finance pour tous » une réalité pour ses utilisateurs du monde entier, GCash est récemment devenue la première et la seule licorne à 5 milliards de dollars des Philippines. Grâce à ses efforts incessants en faveur de l'inclusion financière et à ses fortes perspectives de croissance, elle a récemment obtenu de nouveaux investissements de la part du plus grand groupe bancaire japonais, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), et d'Ayala Corporation, l'un des conglomérats les plus importants et les plus durables des Philippines.

« Chez GCash, nous donnons la priorité à la finance pour tous les Philippins, qu'ils soient aux Philippines ou à l'étranger. Nous savons que nos compatriotes en Europe et au Royaume-Uni travaillent dur pour subvenir aux besoins de leurs familles dans leur pays », déclare M. Albano. « Nous voulons leur faciliter la vie en cherchant des moyens plus pratiques pour les aider à envoyer de l'argent à leur famille.

À propos de GCash

GCash est la première super application financière des Philippines et le plus grand écosystème sans argent liquide. Grâce à l'application GCash, les utilisateurs peuvent facilement acheter du temps d'antenne prépayé, payer des factures par l'intermédiaire de partenaires dans tout le pays, envoyer et recevoir de l'argent partout aux Philippines, même vers d'autres comptes bancaires, effectuer des achats auprès de plus de 6 millions de commerçants partenaires et de vendeurs sociaux, et accéder à l'épargne, au crédit, aux prêts, à l'assurance et à l'investissement d'argent, et bien plus encore, le tout à la commodité de leur smartphone. Ses opérations de portefeuille mobile sont gérées par G-Xchange, Inc. (GXI), une filiale à 100 % de Mynt, la première et unique licorne de 5 milliards de dollars aux Philippines.

À propos de Thunes :

Thunes est le réseau intelligent qui permet de faire circuler l'argent dans le monde entier. Le réseau exclusif Direct Global de Thunes permet aux membres d'effectuer des paiements en temps réel dans plus de 130 pays et plus de 80 devises. Le réseau de Thunes se connecte directement à plus de sept milliards de portefeuilles mobiles et de comptes bancaires dans le monde, ainsi qu'à 15 milliards de cartes via plus de 320 méthodes de paiement différentes, telles que GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay et bien d'autres encore. Le réseau Direct Global de Thunes se différencie par sa portée mondiale, son système de trésorerie interne SmartX et sa plateforme de conformité Fortress, garantissant aux membres du réseau une rapidité, un contrôle, une visibilité, une protection et une rentabilité inégalés lorsqu'ils effectuent des paiements en temps réel, à l'échelle mondiale. Parmi les membres du réseau Direct Global de Thunes figurent des géants de l'économie à la tâche comme Uber et Deliveroo, des super-applications comme Grab et WeChat, des MTO, des fintechs, des PSP et des banques. Basé à Singapour, Thunes possède des bureaux dans 15 villes, dont Abidjan, Barcelone, Pékin, Dubaï, Hong Kong, Johannesburg, Londres, Manille, Nairobi, Paris, Riyad, San Francisco, Sao Paulo et Shanghai. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site :https://www.thunes.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2567632/GCash_x_Thunes_2.jpg