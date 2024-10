GCash viert 20 jaar pionierswerk op het gebied van digitale financiële inclusie in de Filipijnen en daarbuiten

De financiële superapp van de Filipijnen schrijft geschiedenis als enige unicorn van $ 5 miljard in het land

MANILA, Filippijnen, 9 oktober 2024 /PRNewswire/ -- GCash, de toonaangevende financiële app in de Filippijnen, viert 20 jaar toewijding aan digitale financiële inclusie als 's lands eerste unicorn met een waardering van meer dan $ 5 miljard, waarbij het zijn missie om financiële diensten te democratiseren nastreeft. Deze mijlpaal benadrukt de wereldwijde invloed van GCash en de rol die het speelt bij het empoweren van gebruikers in de Filippijnen en over de hele wereld.

ENABLING FILIPINOS TO THRIVE EVERY DAY. GCash empowers micro, small and medium businesses like wet market vendors by providing them with digital financial tools that enable them to earn more, grow their business, and leverage opportunities to make money work for them.

Door consequent innovatieve en toegankelijke financiële oplossingen te leveren, onderscheidt GCash zich als een van de weinige financieel duurzame fintech-bedrijven wereldwijd, dat zich toelegt op het overbruggen van de financiële kloof voor minderbedeelde gemeenschappen.

Belangrijke investeringen van Ayala Corporation, een van de grootste en meest gediversifieerde conglomeraten van de Filipijnen, en Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), de grootste financiële instelling van Japan, hebben de waardering van GCash van $ 2 miljard in 2021 meer dan verdubbeld. Deze recente financieringsronde, waarbij Ayala en MUFG elk een extra belang van 8% verwierven in Mynt, het moederbedrijf van GCash, versterkt de positie van GCash als pionier op het gebied van financiële inclusie in Zuidoost-Azië.

"De afgelopen 20 jaar hebben we stappen gezet om meer Filippino's toegang te geven tot financiële diensten. Nu willen we een stap verder gaan en hun partner zijn op weg naar financiële gezondheid en welzijn," aldus Martha Sazon, president en CEO van GCash. "Aangemoedigd door de visie van de Bangko Sentral ng Pilipinas en de Verenigde Naties op digitale financiële inclusie, zullen we blijven innoveren om Filipino's te helpen elke dag te bloeien, klaar te zijn voor een onvoorziene dag en zich voor te bereiden op de toekomst."

Financiële toegang herdefiniëren

Sinds de oprichting heeft GCash prioriteit gegeven aan hoe technologische innovaties kunnen helpen om financiële inclusie te bevorderen. Vóór de pandemie had slechts 29% een bankrekening, minder dan 1% had toegang tot beleggingen en 2% had een creditcard. Omdat 47% van de bevolking nog steeds niet bankiert, heeft GCash digitale hulpmiddelen ingezet om de toegang tot digitale financiële diensten aanzienlijk te verbreden. De financiële superapp biedt niet alleen basistransacties, maar ook innovatieve in-app kredietdiensten en betaalbare leenproducten zoals GCredit, GLoan en GGives. Met de app is al meer dan 155 miljard PHP uitbetaald aan 5,4 miljoen unieke kredietnemers, waaronder minderbedeelde segmenten.

In vermogensbeheer en verzekeringen heeft GFunds 6,6 miljoen gebruikers aan boord en verwerkt het 3 op de 4 UITF-transacties. Ondertussen vertegenwoordigt GStocks 1 op de 5 PSE-rekeningen met 682.000 gebruikers en beschermt GInsure 7,8 miljoen Filipino's met 28 miljoen verkochte polissen, waardoor beleggingsproducten en financiële bescherming inclusiever worden en beter inspelen op de behoeften van Filipino's.

Financiële zelfredzaamheid in de Filipijnen en daarbuiten

De invloed van GCash reikt tot ver buiten het land en verstevigt zijn positie als wereldwijde fintech-speler. Via internationale overboekingsdiensten, GCash Overseas en Global Pay, komt GCash tegemoet aan de behoeften van miljoenen Filipijnse werknemers overzee (OFW's) en biedt het naadloze financiële diensten over de grenzen heen. Met GCash Overseas kunnen Filipino's in het buitenland GCash-rekeningen aanmaken met hun internationale mobiele nummers en geld naar huis sturen, rekeningen betalen en meer vanuit 16 landen en gebieden. Ondertussen kunnen Filipino's met Global Pay hun GCash-app in 47 landen gebruiken bij meer dan 3 miljoen winkeliers over de hele wereld. Dankzij deze wereldwijde uitbreiding is GCash ook de op één na meest gebruikte financiële app in de VAE geworden, waardoor de app heel belangrijk is op internationaal niveau.

De diensten van GCash hebben niet alleen het aantal rekeningen verhoogd, maar ook de demografie van financiële inclusie opnieuw gedefinieerd. 90% van de GCash-gebruikers komt uit de lagere inkomensklassen, 57% is vrouw en 74% woont buiten Metro Manila. Deze inclusiviteit is een bewijs van GCash's toewijding om een "voorvechter van digitale financiële inclusie" te zijn, om Filipino's te helpen zich te ontwikkelen in hun dagelijks leven, waar ze ook zijn.

Een duurzame en inclusieve toekomst voor iedereen

Naast financiële inclusie zet GCash zich ook in voor ecologische en sociale duurzaamheid, waardoor het een van de weinige financieel duurzame fintech-bedrijven ter wereld is. Via het GForest-initiatief heeft GCash 17 miljoen gebruikers gemobiliseerd om meer dan 2,8 miljoen bomen te planten, waardoor de CO2-uitstoot met 138.000 ton is verminderd. Deze herbebossing draagt niet alleen bij aan het behoud van het milieu, maar voorziet ook in het levensonderhoud van meer dan 8.600 boeren.

Door zijn aanbod voortdurend te ontwikkelen en uit te breiden, is GCash klaar om zijn status als leider in de mondiale fintech-arena te verstevigen en een transformatieve verandering teweeg te brengen die niet alleen Filipino's helpt zich elke dag beter te ontwikkelen, maar ook het bredere financiële ecosysteem buiten de Filipijnse grenzen verbetert.

Over GCash

GCash is de nummer 1 financiële superapp van de Filipijnen en het grootste cashloze ecosysteem. Via de GCash App kunnen gebruikers eenvoudig prepaid airtime kopen, rekeningen betalen via partner-facturering in het hele land, overal in de Filipijnen geld sturen en ontvangen, zelfs naar andere bankrekeningen, aankopen doen bij meer dan 6 miljoen partnerhandelaren en sociale verkopers, toegang krijgen tot sparen, krediet, leningen, verzekeringen en geld investeren, en nog veel meer, allemaal met het gemak van hun smartphone. De mobiele portemonnee wordt beheerd door G-Xchange, Inc. (GXI), een volledige dochteronderneming van Mynt, de eerste en enige unicorn van $ 5 miljard in de Filipijnen.

GCash is een fervent voorstander van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, in het bijzonder UN SDG's 5,8,10 en 13, die zich respectievelijk richten op veiligheid & beveiliging, financiële inclusie, diversiteit, gelijkheid en inclusie en het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2525390/ENABLING_FILIPINOS_TO_THRIVE_EVERY_DAY.jpg