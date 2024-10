GCash fête ses 20 ans en tant que pionnier de l'inclusion financière numérique aux Philippines et au-delà

La plus importante super application financière des Philippines entre dans l'histoire en devenant la seule licorne à 5 milliards de dollars du pays

MANILLE, Philippines, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Enracinée dans sa mission de démocratisation des services financiers, GCash, la principale application financière des Philippines, célèbre ses 20 ans d'engagement en faveur de l'inclusion financière numérique en tant que première licorne du pays avec une valorisation dépassant les 5 milliards de dollars. Cette étape souligne l'influence mondiale de GCash et son rôle dans l'autonomisation des utilisateurs aux Philippines et dans le monde entier.

ENABLING FILIPINOS TO THRIVE EVERY DAY. GCash empowers micro, small and medium businesses like wet market vendors by providing them with digital financial tools that enable them to earn more, grow their business, and leverage opportunities to make money work for them.

En proposant constamment des solutions financières innovantes et accessibles, GCash se distingue comme l'une des rares sociétés de technologie financière financièrement durables dans le monde, qui se consacre à combler le fossé financier pour les communautés mal desservies.

Les investissements clés d'Ayala Corporation, l'un des conglomérats les plus importants et les plus diversifiés des Philippines et de Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), la principale institution financière du Japon, ont plus que doublé la valeur de GCash, qui s'élevait à 2 milliards de dollars en 2021. Ce récent tour de table, qui a vu Ayala et MUFG acquérir chacun une participation supplémentaire de 8 % dans Mynt, la société mère de GCash, renforce encore la position de GCash en tant que pionnier de l'inclusion financière dans toute l'Asie du Sud-Est.

« Ces 20 dernières années, nous avons fait des progrès pour permettre à un plus grand nombre de Philippins d'accéder aux services financiers. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin et devenir leur partenaire en matière de santé financière et de bien-être », a déclaré Martha Sazon, présidente-directrice générale de GCash. « Encouragés par la vision de la Bangko Sentral ng Pilipinas et des Nations unies en matière d'inclusion financière numérique, nous continuerons d'innover pour aider les Philippins à prospérer au quotidien, à être prêts pour les périodes difficiles et à se préparer pour un jour. »

Redéfinir l'accès aux services financiers

Depuis sa création, GCash a donné la priorité à la manière dont les innovations technologiques peuvent contribuer à promouvoir l'inclusion financière. Avant la pandémie, seuls 29 % d'entre eux avaient un compte bancaire, moins de 1 % avaient accès à des investissements et 2 % possédaient une carte de crédit. Alors que 47 % de la population n'est toujours pas bancarisée, GCash s'est appuyé sur les outils numériques pour élargir considérablement l'accès aux services financiers numériques. Au-delà des transactions de base, la super application financière offre des services de crédit innovants intégrés et des produits de prêt abordables tels que GCredit, GLoan et GGives. Elle a déboursé 155 milliards de PHP pour 5,4 millions d'emprunteurs uniques, y compris des segments mal desservis.

Dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'assurance, GFunds a recruté 6,6 millions d'utilisateurs et traite 3 transactions UITF sur 4. Parallèlement, GStocks représente 1 compte PSE sur 5 avec 682 000 utilisateurs et GInsure protège 7,8 millions de Philippins avec 28 millions de polices vendues, ce qui rend les produits d'investissement et la protection financière plus inclusifs et plus adaptés aux besoins des Philippins.

Autonomisation financière aux Philippines et au-delà

L'influence de GCash s'étend bien au-delà du pays, consolidant sa position d'acteur mondial de la technologie financière. Grâce à ses services de transferts de fonds internationaux, GCash Overseas et Global Pay, GCash répond aux besoins de millions de travailleurs philippins expatriés et leur fournit des services financiers transparents au-delà des frontières. GCash Overseas permet aux Philippins vivant à l'étranger de créer des comptes GCash à l'aide de leur numéro de téléphone mobile international et d'envoyer de l'argent dans leur pays, de payer des factures, etc. à partir de 16 pays et territoires. De son côté, Global Pay permet aux Philippins d'utiliser leur application GCash dans 47 pays et auprès de plus de 3 millions de commerçants dans le monde. Cette expansion mondiale a également permis à GCash de devenir la deuxième application financière la plus utilisée aux Émirats arabes unis, ce qui souligne sa pertinence à l'échelle mondiale.

Les services de GCash ont non seulement permis d'augmenter le nombre de comptes, mais aussi de redéfinir les caractéristiques démographiques de l'inclusion financière. En fait, 90 % des utilisateurs de GCash appartiennent à des classes à faible revenu, 57 % sont des femmes et 74 % résident en dehors de la métropole de Manille. Cette inclusion témoigne de l'engagement de GCash à être un « champion de l'inclusion financière numérique », en aidant les Philippins à prospérer dans leur vie de tous les jours, où qu'ils soient.

Un avenir durable et inclusif pour tous

Au-delà de l'inclusion financière, GCash s'engage également en faveur de la durabilité environnementale et sociale, ce qui en fait l'une des rares entreprises de technologie financière financièrement durables au niveau mondial. Grâce à son initiative GForest, GCash a mobilisé 17 millions d'utilisateurs pour planter plus de 2,8 millions d'arbres, réduisant ainsi les émissions de carbone de 138 000 tonnes métriques. Cet effort de reboisement contribue non seulement à la conservation de l'environnement, mais fournit également des moyens de subsistance à plus de 8 600 agriculteurs.

En évoluant et en élargissant continuellement son offre, GCash est sur le point de consolider son statut de leader dans le secteur mondial de la technologie financière, en conduisant des changements transformateurs qui non seulement aident les Philippins à prospérer chaque jour, mais améliorent également l'écosystème financier au sens large au-delà des frontières des Philippines.

À propos de GCash

GCash est la première super application financière des Philippines et le plus grand écosystème sans argent liquide. Grâce à l'application GCash, les utilisateurs peuvent facilement acheter du temps d'antenne prépayé, payer des factures par l'intermédiaire de partenaires dans tout le pays, envoyer et recevoir de l'argent partout aux Philippines, même vers d'autres comptes bancaires, effectuer des achats auprès de plus de 6 millions de commerçants partenaires et de vendeurs sociaux, et accéder à l'épargne, au crédit, aux prêts, à l'assurance et à l'investissement d'argent, et bien plus encore, le tout à la commodité de leur smartphone. Ses opérations de portefeuille mobile sont gérées par G-Xchange, Inc. (GXI), une filiale à 100 % de Mynt, la première et unique licorne de 5 milliards de dollars aux Philippines.

GCash est un fervent partisan des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier les ODD 5, 8, 10 et 13, qui portent respectivement sur la sûreté et la sécurité, l'inclusion financière, la diversité, l'équité et l'inclusion, ainsi que sur l'adoption de mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences.

