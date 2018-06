GCL New Energy assina PPA para projeto solar de 110 MW no Colorado

O projeto Pioneer 110 MW está localizado em um terreno de 247 hectares a 56 quilômetros a leste de Denver, Colorado, onde o terreno é plano e tem boa irradiância. A produção total anual do projeto Pioneer é de cerca de 215 milhões de kWh e planeja solicitar a conexão à rede em 2020. O PPA tem um prazo de contrato inicial fixado em 10 anos, com 3 extensões opcionais de 5 anos, para uma duração possível de 25 anos. O projeto não requer depósito de segurança e tem baixos custos de conexão à rede.

Por meio do projeto Pioneer, a GCL New Energy ganhará experiência valiosa no desenvolvimento de um projeto greenfield dos EUA e poderá criar um modelo de desenvolvimento para projetos futuros. O processo inclui assegurar a terra, um estudo de viabilidade na rede, negociação e assinatura de um acordo de conexão de rede, garantia de autorizações de terras, e negociação e assinatura do PPA.

Ao controlar os custos de desenvolvimento e alterar sua estratégia de negociação de PPA para se adaptar a circunstâncias que mudam rapidamente, a GCL New Energy superou todos os desenvolvedores norte-americanos conhecidos e estabelecidos para garantir o acordo.

A GCL New Energy mudou sua estratégia de desenvolvimento, que se concentrava apenas no mercado chinês, passando a uma expansão agressiva nos mercados chinês e internacional, e tem aumentado sua capacidade no desenvolvimento de parques solares no exterior. A GCL New Energy possui três sedes regionais na América do Norte, Japão e África. Em 2017, lançou a "Iniciativa de Expansão no Exterior" em importantes mercados-alvo no exterior.

A GCL New Energy também está avançando com sua meta global de ultrapassar os 3 GW em projetos de energia solar até 2020, e buscando ativamente parceiros estratégicos. Está explorando mercados domésticos e internacionais com parceiros como Power China, CEEC, CGGC e Shanghai Electric, e construiu laços estreitos com empresas de renome internacional como Mitsui, Marubeni, Softbank, ACWA, Masdar, KEPCO e Macquarie.

A GCL New Energy, Inc. é a subsidiária integral de energia renovável IPP da GCL New Energy Holdings Ltd (0451.HK) com escritórios em San Ramon, Califórnia. A empresa concentra-se no desenvolvimento, propriedade e operação de projetos solares em escala de serviços públicos, e tem experiência nos Estados Unidos, Porto Rico, América Latina e vários outros mercados internacionais.

