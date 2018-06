GCL New Energy signe un contrat d'achat d'électricité pour un projet solaire de 110 MW dans le Colorado

Le projet de 110 MW Pioneer est situé sur un site de 247 hectares à 56 kilomètres à l'est de Denver, dans le Colorado, où le terrain est plat et bénéficie d'un bon rayonnement solaire. Le rendement annuel total du projet Pioneer est d'environ 215 millions de kWh et doit être raccordé au réseau en 2020. Le contrat d'achat d'électricité a une durée contractuelle initiale fixe de 10 ans, avec 3 prolongations optionnelles de 5 ans, soit une durée de vie possible de 25 ans. Le projet ne nécessite aucun dépôt de garantie et ses coûts de connexion au réseau sont faibles.

Le projet Pioneer permettra à GCL New Energy d'acquérir une expérience précieuse en matière de développement de projet d'aménagement aux États-Unis et de créer un modèle de développement pour de futurs projets. Le processus comprend le bouclage des terres, une étude de faisabilité sur le réseau, la négociation et la signature d'un accord de raccordement au réseau, la sécurisation des permis d'utilisation des terres ainsi que la négociation et la signature d'un contrat d'achat d'électricité.

C'est en contrôlant les coûts de développement et en modifiant sa stratégie de négociation de contrat d'achat d'électricité afin de s'adapter à des circonstances en constante évolution que GCL New Energy a réussi à gagner ce contrat, battant tous les promoteurs américains connus et bien établis.

Alors qu'elle ne se concentrait auparavant que sur le marché chinois, GCL New Energy a modifié sa stratégie de développement et opté pour une expansion agressive sur les marchés chinois et étrangers et a renforcé ses capacités de développement de fermes solaires à l'étranger. GCL New Energy dispose de trois sièges régionaux situés en Amérique du Nord, au Japon et en Afrique. En 2017, elle a lancé une initiative de développement à l'international baptisée « Overseas Seeding Initiative » sur des marchés cibles clés à l'étranger.

GCL New Energy poursuit également son objectif global qui est de réaliser plus de 3 GW d'ici 2020 et recherche activement des partenaires stratégiques. Elle explore les marchés nationaux et internationaux avec des partenaires tels que Power China, CEEC, CGGC et Shanghai Electric, et a noué des liens étroits avec des sociétés de renommée internationale telles que Mitsui, Marubeni, Softbank, ACWA, Masdar, KEPCO et Macquarie.

À propos de GCL New Energy, Inc.

Filiale en propriété exclusive de GCL New Energy Holdings Ltd (0451.HK), GCL New Energy, Inc. est un producteur indépendant d'électricité spécialisé dans les énergies renouvelables, avec des bureaux à San Ramon, en Californie. La société se concentre sur le développement, la possession et l'exploitation de projets solaires à grande échelle et a mené à bien des projets aux États-Unis, à Porto Rico, en Amérique latine et dans de nombreux autres marchés internationaux.

SOURCE GCL System