GCL New Energy podpisuje umowę PPA na projekt solarny o mocy 110 MW w Kolorado

Projekt Pioneer 110 MW znajduje się na powierzchni 611 akrów w odległości 35 mil na wschód od Denver w Kolorado, gdzie ziemia jest płaska, a promieniowanie utrzymuje się na wysokim poziomie. Całkowity roczny poziom generacji energii projektu Pioneer wyniesie około 215 milionów kWh, a podłączenie projektu do sieci planowane jest na rok 2020. Umowa PPA zakłada początkowy określony termin 10 lat z trzema opcjonalnymi przedłużeniami na 5 lat, dając aż do 25 lat życia projektu. Projekt nie wymaga żadnych depozytów zabezpieczających, a koszty podłączenia do sieci są niskie.

Projekt Pioneer umożliwi firmie GCL New Energy zdobycie wartościowego doświadczenia w realizacji amerykańskiego projektu od podstaw i może przysłużyć się do opracowania modelu rozwoju przyszłych projektów. Proces obejmuje dopracowanie położenia naziemnego, studium wykonalności w sieci, negocjację i podpisanie umowy o podłączeniu do sieci, pozyskanie pozwoleń na budowę oraz negocjację i podpisanie umowy PPA.

Przez kontrolowanie kosztów realizacji projektu i zmianę strategii negocjacji umowy PPA w celu dostosowania się do szybko zmieniających się okoliczności firma GCL New Energy pokonała wszystkich znanych, popularnych amerykańskich deweloperów i zdobyła kontrakt.

Firma GCL New Energy zmieniła swoją strategię rozwoju i odeszła od skupiania się wyłącznie na rynku chińskim. Teraz firma prowadzi agresywną ekspansję tak na rynku chińskim, jak i zagranicznym, a także zwiększa swoje możliwości w realizacji zagranicznych farm solarnych. Firma GCL New Energy ma trzy regionalne oddziały w Ameryce Północnej, Japonii i Afryce. W 2017 r. firma wprowadziła inicjatywę zagnieżdżania się za granicą na kluczowych rynkach docelowych.

Firma GCL New Energy prze do przodu z globalnym celem realizacji projektów solarnych o mocy ponad 3 GW do roku 2020 i aktywnie poszukuje partnerów strategicznych w tym zakresie. Firma podbija rynek krajowy i zagraniczny z partnerami takimi jak Power China, CEEC, CGGC i Shanghai Electric oraz nawiązała ścisłą współpracę z międzynarodowymi gigantami, w tym Mitsui, Marubeni, Softbank, ACWA, Masdar, KEPCO i Macquarie.

O GCL New Energy, Inc.

Firma GCL New Energy, Inc. jest energetyczną spółką IPP całkowicie zależną koncernu GCL New Energy Holdings Ltd (0451.HK) z siedzibą w San Ramon w Kalifornii. Spółka skupia się na opracowywaniu, posiadaniu i prowadzeniu przemysłowych projektów solarnych, ma doświadczenie w Stanach Zjednoczonych, Portoryko, Ameryce Łacińskiej i na wielu innych rynkach międzynarodowych.

SOURCE GCL System