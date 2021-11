GCLSI, Beststeel tekent strategische samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe BIPV-producten

SUZHOU, China, 11 november 2021 /PRNewswire/- - op 5 november jl. ondertekende GCL System Integration Technology Co., Ltd. (Shenzhen:002506) (zie GCLSI), een toonaangevende onderneming op het gebied van fotovoltaïsche energie (PV) in China, een strategische samenwerkingsovereenkomst met Shanghai Beststeel New Energy Co., Ltd, (Beststeel), in het GCL Energy Center in Suzhou, provincie Jiangsu. De overeenkomst onderstreept de samenwerking tussen GCLSI en Beststeel. De twee bedrijven werken samen in de building integrated photovoltaics (BIPV)-sector, onder andere door de oprichting van een speciaal team waardoor nieuwe BIPV-producten worden ontwikkeld en op de markt gebracht, om zo de combinatie van fotovoltaïsche energieproductie en metalen daksystemen te benutten.

"Dit betreft een samenwerking tussen twee marktleiders, aangezien Beststeel zich al 25 jaar inzet voor de bouwsector met een diepgaand begrip van het systeem van de metalen (dak/wand)-bekleding", aldus GCLSI, directeur van Zhang Kun. "De samenwerking zal ervoor zorgen dat zowel bedrijven de toepassingsscenario's als hun bedrijven op de industriële en commerciële bouwmarkt uitbreiden door synergieën te creëren op het gebied van productinnovatie en naleving van standaards, wat op zijn beurt zal helpen om de efficiëntie van ons aanbod te verbeteren en een radicale verandering in de hele sector te stimuleren. Dankzij het vertrouwen van Beststeel in GCLSI en de verwachting om de respectieve voordelen van beide bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe BIPV-producten volledig te benutten, om zo de groei van de schone energiesector te stimuleren."

"Dankzij het beleid dat groene gebouwen promoot, heeft de markt voor geïntegreerde modulaire en geprefabriceerde gebouwen de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt. De bouwsector gevelbekleding heeft ook een belangrijke groei gezien, vanwege de trend naar de industrialisatie van de bouw," aldus Xu Jinyong, voorzitter van Beststeel. "We hebben GCLSI gekozen als onze strategische partner in het BIPV-domein op basis van hun uitgebreide ervaring in de sector hernieuwbare energie, met name in de PV-markt. We kijken uit naar onze samenwerking om wereldwijd veilige en betrouwbare BIPV-producten te leveren."

Over Beststeel

Beststeel wordt beschouwd als een van China's grootste leveranciers van staalconstructies op basis van een metalen bekledingssysteem en een licht stalen (LGS) frame-systeem. Het wordt aangemerkt als een bekend merk in de Chinese bouwsector.

Over GCLSI

GCLSI is een toonaangevende Chinese leverancier van geïntegreerde energiesystemen, die zich voornamelijk bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, productie en verkoop van hoogwaardige PV-cellen, gedifferentieerde modules, EPC (engineering, inkoop, constructie)-systemen voor energiecentrales en geïntegreerde energieopslagsystemen, naast levering van one-stop-diensten.

SOURCE GCLSI