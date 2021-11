GCLSI e Beststeel assinam acordo de cooperação estratégica para o desenvolvimento conjunto de novos produtos BIPV

SUZHOU, China, 10 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Em 5 de novembro, a GCL System Integration Technology Co., Ltd. (Shenzhen:002506) (denominada GCLSI), uma empresa líder em sistemas fotovoltaicos na China, assinou um acordo de cooperação estratégica com a Shanghai Beststeel New Energy Co., Ltd. (denominada Beststeel), no centro de energia GCL em Suzhou, na província de Jiangsu. O acordo assinala a parceria entre a GCLSI e a Beststeel. As duas empresas colaborarão no setor de sistema fotovoltaico integrado (BIPV), estabelecendo uma equipe dedicada para desenvolver e comercializar em conjunto novos produtos BIPV em um processo para alavancar a combinação entre sistemas de geração de energia fotovoltaica e de telhados metálicos.

"Esta é uma colaboração entre dois líderes do setor, uma vez que a Beststeel tem se empenhado no setor de construção há 25 anos , com amplo conhecimento do sistema de revestimento metálico (telhados/paredes)", afirmou o presidente executivo da GCLSI, Zhang Kun. "A parceria permitirá a ambas as empresas expandirem os cenários de aplicação e seus negócios no mercado de construção industrial e comercial, criando sinergias em inovação de produtos e conformidade de padrões, o que, por sua vez, ajudará a melhorar a eficiência de nossas ofertas e impulsionar uma mudança radical em todo o setor. Agradecemos à Beststeel por sua confiança na GCLSI e esperamos alavancar plenamente as respectivas vantagens de ambas as empresas no desenvolvimento de novos produtos BIPV, com o objetivo de impulsionar o crescimento do setor de energia limpa."

"Impulsionado pelas políticas de promoção de edifícios ecológicos, o mercado de edifícios modulares e pré-fabricados integrados tem observado um rápido crescimento nos últimos anos. O setor de revestimento para construção também observou um crescimento substancial devido à tendência de industrialização do setor de construção", comentou Xu Jinyong, presidente da Beststeel. "Escolhemos a GCLSI como nossa parceira estratégica no domínio de BIPV como resultado de sua ampla experiência no setor de energia renovável, especialmente no mercado fotovoltaico. Esperamos trabalhar em conjunto para oferecer produtos BIPV seguros e confiáveis em todo o mundo."

Sobre a Beststeel

A Beststeel é reconhecida como uma das maiores fabricantes de estrutura de aço com base em sistemas de revestimento de metal e sistemas de estrutura de aço leve (LGS) na China. Ela foi designada como uma marca conceituada do setor de construção na China.

Sobre a GCLSI

A GCLSI é um fornecedor chinês líder de sistemas integrados de energia dedicada principalmente a P&D, projeto, produção e vendas de células fotovoltaicas de alta eficiência, módulos diferenciados, sistemas EPC (engenharia, aquisição, construção) para centrais elétricas e sistemas integrados de armazenamento de energia, além de oferecer serviços completos.

FONTE GCLSI

SOURCE GCLSI