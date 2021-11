GCLSI y Beststeel firman un acuerdo de cooperación estratégica para el desarrollo conjunto de nuevos productos BIPV

SUZHOU, China, 10 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El 5 de noviembre, GCL System Integration Technology Co. (Shenzhen:002506) (en lo sucesivo GCLSI), empresa líder en el sector fotovoltaico (PV) de China, firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Shanghai Beststeel New Energy Co., Ltd. (en lo sucesivo Beststeel), en el GCL Energy Center en Suzhou, provincia de Jiangsu El contrato consolida la alianza entre GCLSI y Beststeel. Ambas empresas colaborarán en el sector de los sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) mediante el establecimiento de un equipo especializado que desarrollará y comercializará los nuevos productos BIPV en el marco de una medida que busca aprovechar la combinación de la generación de energía fotovoltaica y los sistemas de techos metálicos.

"Esta es una colaboración entre dos líderes de la industria, ya que Beststeel ha estado comprometida en el sector de la construcción durante 25 años con una profunda comprensión del sistema de revestimiento (techos/paredes) de metal", comentó Zhang Kun, presidente ejecutivo de GCLSI. "La alianza hará que ambas empresas amplíen los campos de aplicación y sus negocios en el mercado de la construcción industrial y comercial por medio de la creación de sinergias en la innovación de los productos y el cumplimiento de las normativas, lo cual, a su vez, ayudará a mejorar la eficiencia de nuestras ofertas e impulsar un cambio radical en todo el sector. Agradecemos a Beststeel por su confianza en GCLSI y esperamos aprovechar plenamente las respectivas ventajas de ambas empresas en el desarrollo de nuevos productos BIPV, con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector de la energía limpia".

"El mercado de los edificios integrados modulares y prefabricados, impulsado por las políticas que promueven las construcciones ecológicas, ha experimentado un rápido crecimiento durante los últimos años. El sector del revestimiento metálico para edificios también ha crecido sustancialmente debido a la tendencia hacia la industrialización de la construcción", sostuvo Xu Jinyong, presidente de Beststeel. "Elegimos a GCLSI como nuestro socio estratégico en el campo de los productos BIPV debido a su vasta experiencia en el sector de la energía renovable, en especial en el mercado fotovoltaico. Esperamos con ansias trabajar juntos para ofrecer productos BIPV seguros y confiables a nivel mundial".

Acerca de Beststeel

Beststeel es reconocido como uno de los mayores fabricantes de estructuras de acero basadas en el sistema de revestimiento metálico y en el sistema de armazón de acero ligero (LGS) en China. La empresa se convirtió en una marca muy conocida en la industria de la construcción en China.

Acerca de GCLSI

GCLSI es un importante proveedor chino de sistemas energéticos integrados que se dedica principalmente a la I+D, el diseño, la producción, y la venta de celdas fotovoltaicas de alta eficiencia, módulos diferenciados, sistemas de EPC (ingeniería, abastecimiento y construcción) para centrales eléctricas y sistemas integrados de almacenamiento de energía, además de ofrecer servicios integrales.

