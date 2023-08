GCLSI commence l'exploitation de son usine de cellules à haut rendement de type N de 20 GW

Le projet ambitieux représente une étape majeure vers la création d'une chaîne industrielle photovoltaïque pleinement intégrée

WUHU, Chine, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- Le 28 juillet, GCL System Integration Technology Co., Ltd. (« GCLSI » ou « l'entreprise ») a officiellement lancé la première phase (10 GW) de son projet de fabrication de cellules à haut rendement de type N de 20 GW, établi dans le district de Wanzhi, à Wuhu, en Chine. La nouvelle installation élargit considérablement l'empreinte de l'entreprise au sein du secteur des cellules de type N tout en renforçant la capacité de production de cellules sur les sites de fabrication de modules de Hefei et de Funing. La capacité de production totale devrait être atteinte au quatrième trimestre de cette année.

Commissioning Ceremony of GCLSI 20GW N-type High-efficiency Cell Factory

L'entente visant la construction de l'installation de 1,12 milliard de dollars a été conclue en octobre 2022. La construction a commencé en février de cette année, et cinq mois plus tard, le premier lot de cellules sortait des chaînes de production. Tirant parti de la nouvelle technologie de cellules à haut rendement de type N et déployant l'équipement automatisé de production de cellules le plus perfectionné au monde, GCLSI vise à bâtir une base de recherche et développement et de fabrication entièrement numérique et intelligente de cellules photovoltaïques (PV) à haut rendement à grande échelle.

L'usine de Wuhu vient compléter et renforce considérablement la chaîne d'approvisionnement actuelle, en y ajoutant une adaptabilité nécessaire. La rapidité avec laquelle l'installation a été construite (cinq mois) reflète l'approche adoptée par l'entreprise pour bâtir son portefeuille de fabrication. L'usine est actuellement en exploitation, et la production augmentera graduellement jusqu'à l'atteinte de sa pleine capacité au cours du quatrième trimestre. L'initiative de Wuhu sert de pilier à GCLSI pour accroître son pouvoir concurrentiel au sein de la chaîne industrielle pour les modules de type N. Elle positionne l'entreprise comme une pionnière influente et novatrice dans la nouvelle génération de technologie PV.

À la suite d'une restructuration de son portefeuille de production de modules, GCLSI a maintenant entrepris une phase d'expansion de sa capacité de production de cellules et de modules. Après l'achèvement de l'installation de Wuhu, les cellules à haut rendement de type N représenteront 87 % de la capacité de production de cellules de l'entreprise, un ratio impressionnant par rapport à ses pairs. Le projet démontre également que l'entreprise, qui est soutenue par son groupe parent GCL, est devenue une chaîne industrielle photovoltaïque entièrement fermée qui comprend la production de matériaux et tranches de silicium et de cellules, la fabrication de modules et l'intégration de systèmes de stockage d'énergie, positionnant GCLSI comme une entreprise verticalement cohésive à l'avant-garde de l'industrie.

L'entreprise participe aussi activement à la recherche et au développement touchant les modules de type N à grande échelle, dont l'efficacité dépasse 22 %.

Mettant l'accent sur des solutions intelligentes de stockage d'énergie solaire photovoltaïque à faibles émissions de carbone, GCLSI tire parti d'un avantage concurrentiel dans le domaine des cellules, des modules, du stockage d'énergie et de l'intégration des systèmes grâce à une stratégie d'offres de produits diversifiées et différenciées. Utilisant le projet Wuhu comme tremplin, l'entreprise est prête à accélérer la production de masse, à améliorer la mise à niveau des produits, à renforcer le contrôle de la qualité, à élargir les canaux de distribution et à renforcer le service à la clientèle. Tous ces efforts visent à établir une importante base numérique, intelligente et écologique pour la recherche et le développement et pour la fabrication.

