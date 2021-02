GCLSI proporciona kits solares G-Home para la compañía alemana Enpal

SUZHOU, China, 26 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. ("GCLSI" o "la compañía") (Shenzhen:002506), una compañía de China líder en energía fotovoltaica (PV), ha entregado con éxito un pedido de kits solares G-Home a Enpal, proveedor de soluciones revolucionarias de energía solar de Alemania. Esto supone un gran paso adelante dentro de la evolución de GCLSI en los mercados extranjeros, pasando de ser un proveedor de nuevos equipos de energía estándar a convertirse en un proveedor de servicios de soluciones personalizadas.

El kit solar G-Home está formado por módulos GCL de alta eficacia, y dispone además de un equilibrio del sistema (BOS). Como el sistema está montado de forma previa, se consigue simplificar la instalación y reducir de forma significativa el tiempo de instalación. En septiembre del año 2020, GCLSI firmó un acuerdo estratégico junto a Enpal para suministrar 5.000 kits solares G-Home. Como empresa alemana de energía distribuida que tiene como finalidad el poder ofrecer nuevas soluciones de energía destinadas al hogar, Enpal es una fuerza emergente para la industria de la nueva energía inteligente.

"GCLSI captura la dirección general del mercado gracias a nuestros productos y servicios, mientras que nuestra transformación actual es un reflejo de la evolución destacada que estamos llevando a cabo", comentó Thomas Zhang, consejero delegado de GCLSI. "Gracias al impulso de nuestras ventajas tecnológicas, y también de nuestro profundo enfoque dentro del mercado alemán, estamos muy contentos por el hecho de completar esta entrega junto a Enpal, al tiempo que en breve vamos a integrar nuestro producto G-Home Solar Kit dentro del mercado internacional a escala más amplia".

El kit solar G-Home de GCLSI es una solución completa y de elevada calidad destinada a los propietarios de viviendas. Su kit adaptable y personalizable sirve para hacer frente a una variedad de techos, lo que facilita la tarea de montaje y la instalación para diferentes clientes y necesidades. Adoptando el kit solar G-Home de GCLSI, junto a la capacidad de fusionar el almacenamiento de energía y los sistemas que gestionan la energía del hogar (HEMS), sirve para que los dueños puedan capturar la energía solar durante la noche, sirviendo como solución de energía que es ecológica e inteligente.

GCLSI ha reforzado su enfoque en I+D de tecnología durante los últimos años, suministrando servicios de diseño técnico para diferentes tipos y escalas de sistemas de generación de energía fotovoltaica. Es capaz de aprovechar su sistema de gestión completo de la cadena de suministro industrial, y ofrece a los clientes el sistema y la solución de producto más adecuados y válidos. Según avanza en su expansión global, GCLSI se compromete a explorar perspectivas más amplias y conseguir un mayor número de soluciones en el mercado alemán dedicado a la energía limpia.

Acerca de GCLSI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI) forma parte del conglomerado energético internacional GCL Group, la compañía energética no estatal más grande de China dedicada a las nuevas energías, las energías limpias y los servicios relacionados. Hoy, GCL System Integration tiene operaciones en todo el planeta y cuenta con cinco plantas productoras de módulos en la China territorial y una en Vietnam, con una capacidad modular de 8GW, además de 4,3GW de capacidad de celdas de alta eficiencia, erigiéndose así en un fabricante de módulos de clase mundial. Más información en https://www.gclsi.com/ .

