GDToday планируют сделать флагманским СМИ в китайском районе Большого залива

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GDToday

15 Nov, 2023, 12:05 ET

ГУАНЧЖОУ, Китай, 15 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- GDToday 14 ноября официально становится международным коммуникационным центром и дочерней компанией Nanfang Media Group, целью является стать основным источником информации о Гуандуне для мира и флагманским СМИ в китайском районе Большого залива через 3—5 лет.

На церемонии открытия государственные чиновники, информационные партнеры и научные сотрудники из Китая и других стран направили свои наилучшие пожелания в адрес GDToday и попросили еще больше качественных репортажей, новостей и мероприятий по культурному обмену.

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GDToday promo video
GDToday promo video

«GDToday распространяет мультикультурную информацию о Китае и районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао», — сказала Ирина Бокова, бывшая генеральный директор ЮНЕСКО. Она надеется, что GDToday продолжит работать ради улучшения взаимопонимания мировых СМИ, чтобы восток и запад снова встретились, а весь мир жил в гармонии.

GDToday официально запустил свое английское приложение с четырьмя функциями, включая новости, услуги, города и стиль жизни, чтобы это приложение было удобно для информации и услуг, связанных с Гуандуном, и приглашает диаспору делиться своими новостями в провинции.

Кроме того, департаменты правительства провинции, крупные СМИ и 21 муниципалитет откроют свои собственные страницы на сайте и в приложении GDToday, чтобы предоставлять своевременную информацию о местном развитии.

На данный момент GDToday уже стал многофункциональной платформой с новостным сайтом, мобильным приложением, каналами социальных сетей, официальной учетной записью WeChat и рассылкой для 20 миллионов пользователей за рубежом. Его сайт (www.newsgd.com) и новостное приложение являются единственным многоязычным новостным сайтом провинции и единственным английским новостным приложением провинции. Кроме того, заключены партнерские соглашения с более чем 1000 СМИ по всему миру.

За последние два года GDToday выпустил около 40 тысяч оригинальных сообщений с использованием мультимедиа и пролил свет на стремительное развитие в Китае, особенно в районе Большого залива, с живыми историями. Было организовано более 40 выставок, форумов и концертов онлайн и офлайн, чтобы продемонстрировать культуру и бизнес-среду Линнань, а число участников составило около 10 тысяч.

Согласно информации, представленной на церемонии, GDToday увеличит свои масштабы и здесь будут работать более 100 сотрудников. Он станет флагманским СМИ в районе Большого залива и продолжит предоставлять правдивые и своевременные репортажи, а также организовывать культурные мероприятия для укрепления связи между людьми во всем мире.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=GzDzfIBmuQs 

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