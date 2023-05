Ge Jun, dyrektor generalny TOJOY, wygłosił przemówienie na temat działań na rzecz gospodarki współdzielenia

PEKIN, 15 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- W dniach 8-10 maja 2023 r. w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, odbyło się 12. Doroczne Spotkanie Inwestycyjne (AIM - Annual Investment Meeting). Ge Jun, dyrektor generalny TOJOY Shared Holding Group został zaproszony do wygłoszenia swoich spostrzeżeń na temat zmiany paradygmatu inwestycyjnego wywołanej przez rozwój przełomowych technologii, zmiany klimatu, wpływ pandemii i napięcia geopolityczne.

„Biorąc pod uwagę rozmiar rynku oraz kontekst inicjatyw rządowych ukierunkowujących na zrównoważony rozwój, jak również poprawę zdrowia i dobrobytu obywateli, gospodarka Chin zyskała ogromny potencjał" - podkreślił Ge Jun podczas dyskusji panelowej z udziałem międzynarodowych liderów.

Ge Jun posłużył się przykładem Globalnej Listy Jednorożców 2023 Instytutu Hurun. Obecnie na całym świecie jest około 1300 spółek „jednorożców", z czego 666 (48%) pochodzi z USA, a 316 (23%) ma swoją siedzibę w Chinach. Według Ge Juna, pomimo różnicy pomiędzy tymi dwoma krajami pod względem ilości, „jednorożce" w Chinach reprezentują podobną skalę jak ich odpowiedniki w USA pod względem łącznego udziału w rynku i wartości rynkowej. Jest to bez wątpienia dowodem na ogromny potencjał chińskich „jednorożców".

„Epidemia, która objęła swoim zasięgiem cały świat, stała się źródłem wzmożonych obaw o zdrowie i inwestycje w opiekę zdrowotną". Ge Jun powiedział, że zarys planu „Zdrowe Chiny 2030" opracowanego przez Chińska Radę Państwa wyznacza wyraźny cel 16 bln juanów inwestycji do 2030 roku. Sektor opieki zdrowotnej zyska bezprecedensowe możliwości rozwoju w Chinach. Jednocześnie Chiny są orędownikiem i liderem gospodarki opartej na podwójnych celach emisji CO2. Zapewni to również ogromne możliwości rynkowe dla międzynarodowych inwestorów.

W swoim przemówieniu podczas Chińsko-Arabskiego Szczytu Spółek Jednorożców (China-Arab Unicorn Summit), Ge Jun podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat innowacji w sektorze MŚP w oparciu o swoje własne doświadczenia, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem międzynarodowych inwestorów i przedsiębiorców.

Zanim Ge Jun dołączył do zespołu TOJOY, pełnił funkcję wiceprezesa w takich firmach jak Intel, Apple i Nvidia, znajdujących się na liście Global Fortune 500, co dało mu niepowtarzalną perspektywę do obserwacji rozwoju międzynarodowych spółek technologicznych i innowacji modeli biznesowych. Podając Apple za przykład, Ge Jun wspomniał, że jednym z atutów tej marki jest ustanowienie „superplatformy" dla twórców oprogramowania. Platforma ta dała możliwości dynamicznego rozwoju dziesiątkom milionów autorów aplikacji na świecie i pomogła im w poszerzeniu międzynarodowego zasięgu ich produktów.

„Dla startupów ich atuty często koncentrują się wokół możliwości ich produktów i innowacji technologicznych, lecz brakuje im odpowiednich zasobów przemysłowych i bazy rynkowej" - powiedział Ge Jun.

Ge Jen przedstawił TOJOY, firmę o trzydziestodwuletnim doświadczeniu w akceleracji rozwoju przedsiębiorstw, dysponującą ogromnymi zasobami przemysłowymi. Podstawową działalność firmy TOJOY stanowi dostarczanie innowacyjnym przedsiębiorstwom narzędzi służących akceleracji ich działalności i pomoc w realizacji procesów transformacji biznesowej.

Dotychczas platforma TOJOY zgromadziła ponad 2,8 mln właścicieli MŚP i ponad 18000 potencjalnych innowacyjnych przedsiębiorstw, z czego 160 obecnie znajduje się na etapie akceleracji.

„W Chinach każdego roku około 10000 innowacyjnych przedsiębiorstw potrzebuje różnych zasobów aby wesprzeć swój rozwój, a 10 mln właścicieli tradycyjnych MŚP zgłasza konieczność transformacji i modernizacji. Wymaga to umocnienia ich pozycji dzięki wspólnym platformom, co należy do naszych obowiązków" - powiedział Ge Jen.

Przemówienie Ge Juna spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród licznych uczestników i przyczyni się do poprawy pewności inwestorów w zakresie inwestycji i prowadzenia działalności na chińskim rynku.

