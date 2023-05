Ke Ťün, globálny generálny riaditeľ spoločnosti TOJOY, predniesol prejav na tému obhajovania veľkej zdieľanej ekonomiky

PEKING, 15. mája 2023 /PRNewswire/ -- Od 8. do 10. mája 2023 sa v Abú Zabí, hlavnom meste Spojených arabských emirátov, konala 12. výročná investičná konferencia (AIM). Ke Ťün, globálny generálny riaditeľ spoločnosti TOJOY Shared Holding Group, bol pozvaný, aby hovoril o zmene investičnej paradigmy, ktorú prinášajú globálne technologické objavy, klimatické zmeny, vplyv pandémie a geopolitické napätie.

„Vzhľadom na veľkosť trhu, kontext vládnych iniciatív zameraných na trvalo udržateľný rozvoj a zlepšovanie zdravia a blahobytu ľudí má čínska ekonomická oblasť obrovský potenciál," zdôraznil Ke Ťün v diskusnej skupine globálnych lídrov, ktorá sa konala na otváracom zasadnutí.

Ke Ťün ako príklad uviedol globálny zoznam Global Unicorn List 2023 spoločnosti Hurun. V súčasnosti je na svete približne 1 300 podnikov typu „jednorožec", z toho 666 alebo 48 % pochádza zo Spojených štátov amerických a 316 alebo 23 % z Číny. Podľa Ke Ťüna, napriek rozdielu medzi týmito dvoma krajinami z hľadiska množstva, majú podniky typu „jednorožec" v Číne, pri porovnaní ich veľkosti trhu a trhovej hodnoty, podobný rozsah ako ich americké náprotivky. To nepochybne dokazuje veľký potenciál čínskych podnikov typu „jednorožec".

„Toto kolo globálnej epidémie podnietilo záujem ľudí o zdravie a investície do zdravia." Ke Ťün uviedol, že návrh „Plánu zdravej Číny do roku 2030", ktorý vydala Čínska štátna rada, stanovil jasný cieľ investícií vo výške 16 biliónov čínskych jüanov do roku 2030. Odvetvie zdravotnej starostlivosti bude mať v Číne bezprecedentné príležitosti pre svoj rozvoj. Čína je zároveň zástancom a lídrom ekonomiky duálneho uhlíka. Uvoľnia sa tým aj trhové príležitosti pre globálnych investorov.

V hlavnom prejave počas čínsko-arabského samitu podnikov typu „jednorožec" sa Ke Ťün na základe vlastných skúseností podelil o tému inovácií v MSP, ktoré pritiahli širokú pozornosť globálnych investorov a podnikateľov.

Pred nástupom do spoločnosti TOJOY pôsobil Ke Ťün ako globálny viceprezident spoločností Intel, Apple a Nvidia, troch spoločností z rebríčka Global Fortune 500, a mal jedinečné názory na rozvoj globálnych technologických podnikov a inovácie obchodných modelov. Ke Ťün uviedol ako príklad spoločnosť Apple, spomenul, že výhodou Apple je zriadenie „super platformy" pre vývojárov. Takáto platforma pomohla desiatkam miliónov vývojárov aplikácií na svete rýchlo rásť a pomohla im rozšíriť vlastné produkty do sveta.

„Pre začínajúce podniky sa ich výhody často zameriavajú na schopnosti produktov a inovatívne technológie, ale chýbajú im príslušné priemyselné zdroje a trhová základňa"

Ke Ťün predstavil TOJOY, spoločnosť s 32-ročnými skúsenosťami v oblasti akcelerácie podniku na trhu, ktorá má obrovský fond priemyselných zdrojov. Hlavnou činnosťou spoločnosti TOJOY je poskytovať vysokokvalitným inovatívnym podnikom mechanizmy akcelerácie na trhu a pomáhať pri realizácii ich obchodnej transformácie.

Platforma TOJOY doteraz získala viac ako 2,8 milióna vlastníkov MSP a viac ako 18 000 potenciálnych inovatívnych podnikov, z ktorých 160 práve akceleruje na trhu.

„V Číne potrebuje každý rok asi 10 000 inovatívnych podnikov rôzne zdroje na podporu svojho rozvoja a 10 miliónov vlastníkov tradičných MSP na transformáciu a modernizáciu. To si vyžaduje posilnenie od zdieľaných platforiem, čo je naša zodpovednosť.".

Prejav Ke Ťüna účastníci veľmi chválili a posilní dôveru investorov v investovanie a fungovanie podnikov na čínskom trhu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2076037/image_846138_50298848.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2076038/image_846138_50298977.jpg

SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP