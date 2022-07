Geek Bar führt neue Charta für die Lieferkette auf dem britischen Markt ein

Die Charta ist die jüngste Entwicklung des Unternehmens, um das Problem der illegalen Einweg-Vape-Produkte in den Griff zu bekommen, das zu zahlreichen Razzien der Handelsnormen in Einzelhandelsgeschäften geführt hat, die diese Produkte verkaufen. Das Unternehmen war maßgeblich an der Schließung von Fabriken beteiligt, die gefälschte Produkte in China herstellen; es hat einen Leitfaden zum Erkennen gefälschter Produkte herausgegeben; es hat eng mit der UK Vaping Industry Association und anderen Einzelhandelsverbänden zusammengearbeitet, um das Bewusstsein für die Probleme in der Lieferkette für Einweg-Dampfgeräte zu schärfen; und es hat seine Verpackungen und sein Design überarbeitet, um die größtmögliche Übereinstimmung mit Produktstandards und Vorschriften zu gewährleisten.