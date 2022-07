Geek Bar lanza una nueva carta de cadena de suministro para el mercado del Reino Unido

En una campaña contra los crecientes niveles de malas prácticas en la distribución y venta minorista de productos de vapeadores desechables, la nueva carta de la compañía cubre todos los aspectos de la cadena de suministro, desde el abastecimiento de productos hasta la venta de dispositivos al cliente. En la carta, la empresa se compromete a sí misma y a sus socios de la cadena de suministro a:

Abastecimiento de componentes e ingredientes de la más alta calidad y pureza para garantizar la calidad inigualable de los productos en el mercado.

para garantizar la calidad inigualable de los productos en el mercado. Robustos procesos de desarrollo de nuevos productos para garantizar el cumplimiento completo de los rigurosos requisitos de aprobación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA).

para garantizar el cumplimiento completo de los rigurosos requisitos de aprobación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA). Estricto control de lotes para que los minoristas y distribuidores puedan verificar fácilmente si un producto incorpora un número de lote del Reino Unido.

para que los minoristas y distribuidores puedan verificar fácilmente si un producto incorpora un número de lote del Reino Unido. Establecer claramente los contratos de distribución vigentes con todos los distribuidores, indicando en qué territorios pueden vender en función de la legislación sobre la capacidad del líquido electrónico y las concentraciones de nicotina.

vigentes con todos los distribuidores, indicando en qué territorios pueden vender en función de la legislación sobre la capacidad del líquido electrónico y las concentraciones de nicotina. Procedimientos de retiro de productos altamente receptivos , que alertarán a los distribuidores de inmediato cuando surja tal situación para que la información pueda distribuirse en cascada en la cadena de suministro.

, que alertarán a los distribuidores de inmediato cuando surja tal situación para que la información pueda distribuirse en cascada en la cadena de suministro. Transparencia con la información sobre salud y seguridad del producto al garantizar que los detalles sobre los peligros identificados dentro del contenido del producto se comuniquen de manera efectiva a los consumidores en el empaque, de acuerdo con las Regulaciones de Clasificación, Etiquetado y Empaque. Como parte de este proceso, Geek Bar llevará a cabo controles de clasificación y etiquetado de cada producto elaborado.

al garantizar que los detalles sobre los peligros identificados dentro del contenido del producto se comuniquen de manera efectiva a los consumidores en el empaque, de acuerdo con las Regulaciones de Clasificación, Etiquetado y Empaque. Como parte de este proceso, Geek Bar llevará a cabo controles de clasificación y etiquetado de cada producto elaborado. Etiquetado enfocado en adultos que deja muy claro que los productos solo están a la venta para mayores de 18 años.

que deja muy claro que los productos solo están a la venta para mayores de 18 años. Comprobaciones de autenticidad del producto para minoristas y consumidores, de modo que si tienen dudas sobre el producto que están comprando, pueden confirmar su autenticidad comprobando el código de seguridad que es claramente visible en el embalaje en http://www.geekbar.com/security-code.html .

de modo que si tienen dudas sobre el producto que están comprando, pueden confirmar su autenticidad comprobando el código de seguridad que es claramente visible en el embalaje en . Productos a prueba de manipulaciones a través de un nuevo sello integrado en la parte superior del empaquetado, que permitirá a los consumidores abrir el vapeador con una llave de desgarro y ayudará a detectar cualquier intento de manipular el contenido durante su movimiento a lo largo de la cadena de suministro.

La carta también destaca el compromiso de la empresa con la sostenibilidad ambiental a medida que la empresa se embarca en un viaje hacia el cero neto en todas sus operaciones y cadena de suministro, desde el abastecimiento hasta la eliminación.

Allen Yang, consejero delegado de Geek Bar, destacó: "Nuestra carta, que ha sido cuidadosamente pensada, está diseñada para poner el listón muy alto en lo que respecta a los estándares de vapeadores desechables en la cadena de suministro. Estos estándares han estado bajo escrutinio en los últimos meses ya que la categoría ha atraído gran interés y demanda.

"Hemos estado trabajando incansablemente durante los últimos seis meses para revisar nuestras operaciones comerciales para garantizar que no se haya dejado piedra sin remover y garantizar que los fumadores adultos continúen disfrutando de la experiencia de vapeo más segura y de la más alta calidad al usar nuestros productos".

Y añadió: "No toleraremos las malas prácticas entre los distribuidores y minoristas que quieren suministrar y vender nuestros productos pero no lo hacen de forma legítima. A través del desarrollo de la carta, estamos subiendo la apuesta aún más para garantizar que los comerciantes deshonestos no tengan éxito en nuestros mercado".

En el Reino Unido, las regulaciones establecen que los vapeadores desechables no deben contener más de 20 mg/ml de nicotina ni tener una capacidad de líquido superior a 2 ml. Geek Bar Pros, fabricados para mercados que no son TPD donde las regulaciones son diferentes y permiten concentraciones de nicotina más altas, han estado entre los productos que no cumplen y se han abierto camino en el mercado del Reino Unido.

Yang también reforzó el enfoque de la empresa en mejorar en gran medida su impacto ambiental. "Ya hemos hecho que los elementos de nuestro empaquetado sean reciclables y queremos ir mucho más allá al observar nuestro desempeño ambiental en toda la cadena de suministro. Analizaremos las credenciales de sostenibilidad de aquellos de los que nos abastecemos, así como de otros socios en la cadena de suministro; el impacto ambiental de nuestras operaciones de fabricación y distribución global, así como la eliminación de nuestros productos. Nuestro objetivo es convertirnos en el fabricante de vapeadores desechables más ecológico del mundo".

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1853199/Geek_Bar_Supply_Chain_Charter__no_intro___1.pdf

SOURCE GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., LTD