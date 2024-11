Geek+ lance le système de gestion des robots le plus puissant au monde pour lutter contre la ruée des fêtes de fin d'année

Le système RMS amélioré coordonne plus de 5 000 robots et gère 10 000 tâches par seconde afin d'améliorer l'efficacité de l'exécution des commandes pendant les fêtes

ATLANTA, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, leader mondial de la robotique d'entrepôt, a annoncé une mise à niveau importante de son système de gestion des robots (RMS) juste à temps pour la période de pointe des fêtes de fin d'année. Le RMS amélioré est capable de coordonner plus de 5 000 robots et de traiter 10 000 tâches par seconde, ce qui constitue une nouvelle référence pour les opérations logistiques à haut volume pendant la période la plus chargée de l'année.

Alors que les commandes de commerce électronique augmentent pendant les fêtes de fin d'année, les entrepôts sont confrontés au défi de gérer un débit massif sans compromettre la vitesse ou la précision. Le système RMS amélioré de Geekplus répond à ce besoin en offrant une évolutivité et une efficacité inégalées, permettant ainsi aux entreprises de faire face à une demande accrue en toute transparence.

« À l'approche de la haute saison, les entrepôts sont confrontés à des défis sans précédent dans la gestion des volumes de commandes », a déclaré Kai Liu, responsable de la Plateforme système chez Geekplus. « Notre nouveau RMS permet aux entreprises d'étendre leurs opérations de manière efficace, en garantissant des livraisons dans les délais et en améliorant la satisfaction des clients pendant cette période critique. »

Le nouveau système RMS permet :

Une évolutivité massive : La gestion de plus de 5 000 robots au sein d'une seule unité, en permettant des opérations à grande échelle sans nécessiter de mises à niveau coûteuses de l'infrastructure.

La gestion de plus de 5 000 robots au sein d'une seule unité, en permettant des opérations à grande échelle sans nécessiter de mises à niveau coûteuses de l'infrastructure. Un traitement à grande vitesse : Le traitement de 10 000 tâches par seconde accélère considérablement les processus d'exécution des commandes, ce qui est essentiel pour respecter les délais serrés des fêtes de fin d'année.

Geekplus a optimisé l'efficacité informatique du système RMS, en réduisant la charge du processeur (CPU) de 35 % et l'utilisation de la mémoire de 50 %. Des algorithmes avancés de recherche de chemin multi-agents (MAPF) optimisent les chemins des robots pour réduire les encombrements et augmenter le débit de plus de 15 %.

« Par cette mise à niveau du système RMS, nous ne nous contentons pas d'augmenter la capacité, nous permettons des opérations plus intelligentes », a déclaré Wenzhe Tan, responsable de produit système chez Geekplus. « Ce niveau de coordination permet aux entreprises de répondre aux demandes de la haute saison tout en restant flexibles pour l'avenir. »

La version améliorée de RMS s'intègre parfaitement aux solutions de base de Geekplus - Shelf-to-Person, Tote-to-Person et Pallet-to-Person (de l'étagère à la personne, de l'emballage à la personne et de la palette à la personne) - en permettant aux clients de déployer plusieurs configurations d'automatisation au sein d'un seul et même entrepôt. Cette approche unifiée simplifie les opérations et optimise l'efficacité, en particulier pendant les périodes de pointe. Conçu pour les environnements à haut débit, le RMS amélioré permet aux entrepôts de faire face à une demande accrue sans sacrifier les performances :

Système Shelf-to-Person : Il gère jusqu'à 5 000 robots de la série P dans des unités de plus de 100 000 mètres carrés et prend en charge plus de 200 postes de travail pour améliorer la productivité.

Il gère jusqu'à 5 000 robots de la série P dans des unités de plus de 100 000 mètres carrés et prend en charge plus de 200 postes de travail pour améliorer la productivité. Système Tote-to-Person : Coordonne 600 robots de la série RS et 2 000 robots P40 dans des unités de 50 000 mètres carrés, en garantissant un approvisionnement continu en bacs et une préparation précise des commandes dans 96 stations.

Geekplus s'engage à faire progresser l'automatisation des entrepôts grâce à une innovation continue dans le domaine de la robotique et le système RMS amélioré témoigne de l'engagement de la société à fournir des solutions de pointe conçues pour répondre aux exigences de la haute saison et au-delà.

« En améliorant notre système RMS, nous aidons les entreprises non seulement à traverser la haute saison, mais aussi à se préparer aux défis futurs du paysage logistique », a ajouté Liu Kai. « Notre objectif est de fournir des solutions qui favorisent la réussite à long terme de nos clients sur un marché en constante évolution. »

À propos de Geekplus

Geekplus est une entreprise de technologie internationale spécialisée dans la logistique intelligente grâce à la robotique avancée. Geekplus, dont le siège est à Beijing, propose une large gamme de solutions d'automatisation à ses clients du monde entier, en les aidant à améliorer la productivité, l'efficacité et la flexibilité de leurs opérations d'entreposage. De la réception et du stockage à la préparation des commandes et au tri, les solutions Geekplus couvrent l'ensemble des activités de l'entrepôt.

Pour plus d'informations, consultez le site www.geekplus.com.

