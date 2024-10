GEEK+ RENFORCE LES CAPACITÉS D'AUTOMATISATION DES ENTREPÔTS POUR THG FULFIL

WARRINGTON, Angleterre, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, leader mondial des robots mobiles et des solutions logistiques intelligentes, a déployé une flotte de robots Goods-to-Person pour THG Fulfil dans son installation Omega à Warrington. THG Fulfil est la solution de gestion des commandes et du courrier de THG Ingenuity.

Geekplus Shelf-To-Person robot working at the THG warehouse Geekplus Shelf-To-Person robot working at the THG warehouse 2

Geekplus permettra à THG Fulfil d'augmenter les performances de son entrepôt en prenant en charge les articles palettisés de toutes tailles. La solution Geekpus vient s'ajouter aux solutions d'automatisation des entrepôts déjà très complètes de THG Fulfil, qui s'en sert pour répondre à la tendance croissante d'achats nocturnes en proposant un service de livraison le lendemain à 1 heure du matin pour ses propres marques, notamment ESPA et LOOKFANTASTIC, ainsi que pour des clients tiers.

Cette solution innovante de traitement des commandes a permis à THG d'accroître son rendement et d'améliorer la satisfaction de ses clients, tout en permettant l'évolutivité et en fournissant des données et des analyses en temps réel grâce à une plateforme logicielle innovante. L'expansion des solutions d'automatisation permet désormais à THG Fulfil de prendre en charge des articles de toutes tailles sans distinction de catégorie grâce à ses solutions d'automatisation, ce qui permet à 95 % de toutes les unités vendues de bénéficier d'une forme d'automatisation.

« La polyvalence de notre gamme de solutions robotiques mobiles, adaptée à toutes sortes de scénarios et d'industries (le déplacement de palettes, en l'occurrence), permet à nos clients d'atteindre leurs objectifs commerciaux », a déclaré Simon Houghton, directeur des ventes de Geekplus pour la région UKI-EMEA. « C'est formidable que THG Fulfil ait pu améliorer ses capacités d'automatisation d'entrepôt et d'exécution des commandes avec la mise en œuvre de nos solutions robotiques innovantes ».

Tom Killeen, directeur de l'exploitation de THG Fulfil, a ajouté : « L'automatisation joue un rôle important dans le traitement des commandes. L'ouverture de notre solution d'automatisation à Geekplus nous permet d'ajouter de la valeur à nos capacités de traitement, tout en réduisant les risques et la complexité, et en améliorant le rendement. La flexibilité que nous offre Geekplus nous permet de servir un plus grand nombre de marques et de détaillants tout en garantissant l'excellence opérationnelle non seulement pour eux, mais aussi pour leurs consommateurs finaux ».

Geekplus est fier de pouvoir dire que THG est son 19ème client au Royaume-Uni et en Irlande. Cette étape souligne l'engagement de Geekplus à proposer des solutions robotiques de pointe et marquer de son empreinte le marché britannique.

