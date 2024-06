GEEKOM feiert 21 Jahre in der PC-Branche

TAIPEI, 12. Juni 2024 /PRNewswire/ -- 2024 ist für GEEKOM das 21. Jahr in der PC-Branche. Das taiwanesische Technologieunternehmen organisierte am 11. Juni, in der Jahresmitte, eine große Veranstaltung, um diesen wichtigen Meilenstein angemessen zu feiern.

Auf der Veranstaltung stellte GEEKOM sein neues Markenlogo vor und präsentierte vier neue Hochleistungs-Mini-PCs:

1) GEEKOM A8: Next-Gen AI PC

Angetrieben vom AMD Ryzen 8040 Prozessor mit einer verbesserten Ryzen AI Engine NPU, kann der A8 eine große Menge an KI-Workloads bewältigen und die Effizienz der Benutzer bei anspruchsvollen geschäftlichen und kreativen Projekten deutlich verbessern.

2) GEEKOM GT13 Pro: Alle wichtigen Funktionen für Profis

Mit seinem einzigartigen Design und dem leistungsstarken Intel Core i9-13900H-Prozessor kann der GT13 Pro die Ästhetik des Arbeitsplatzes aufwerten und komplexe Computeraufgaben im Heimbüro oder in einem professionellen Studio bewältigen.

3) GEEKOM AE7: Leistung jenseits der Vorstellungskraft

Der AE7 ist ein Mini-PC, der stilvolle Ästhetik mit starker Leistung kombiniert und es dem Benutzer ermöglicht, eine Vielzahl von Szenarien wie Multitasking, Web-Browsing, hochauflösende Videobearbeitung, grafikintensive Spiele und mehr zu bewältigen.

4) GEEKOM XT13 Pro: Entfesseln Sie unvergleichliche Leistung

Der XT13 Pro ist der bisher schönste und leistungsstärkste Intel-basierte Mini-PC der Welt. Er verfügt über ein erstklassiges Design und eine erstklassige Intel Core i9-13900H-CPU, mit der er mühelos komplexe Rechenaufgaben bewältigt und seine Benutzer dabei unterstützt, ihre kreativen Ideen in die Tat umzusetzen.

GEEKOM präsentierte auch seine eigene Kühltechnologie IceBlast 1.5, mit der die Leistung der Mini-PCs um bis zu 20 % gesteigert werden kann und gleichzeitig 80 % der Betriebsgeräusche reduziert werden.

Neben der Vorstellung neuer Produkte und Technologien lenkte GEEKOM die Aufmerksamkeit auch auf das Thema Informationssicherheit und gab das Versprechen, die persönlichen Daten und die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Alle GEEKOM Mini-PCs wurden strengen Tests und Prüfungen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie keine Sicherheitslücken aufweisen, bevor sie auf den Markt kommen.

Als Weltmarktführer bei grünen Mini PCs hat GEEKOM einmal mehr sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung bekräftigt. Das Unternehmen versprach, seine Vision des Green Computing voranzutreiben und hat die Gfans weltweit dazu eingeladen, sich gemeinsam mit GEEKOM auf diese spannende Reise zu begeben.

Anlässlich des 21-jährigen Jubiläums werden außerdem Sonderrabatte angeboten. Vom 11. Juni bis zum 21. Juli erhalten Kunden bis zu 50 % Rabatt auf Produkte, die auf GEEKOMs offizieller Website und bei Amazon gelistet sind – die Angebote sind noch besser als zum Prime Day.

Medienanfragen

Rosa Tian

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2432975/image_5019393_21475314.jpg