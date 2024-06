GEEKOM High-Performance Mini PC organise un événement spécial à l'occasion de son anniversaire

TAIPEI, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- GEEKOM, une société technologique taïwanaise connue sous le nom de « Green Mini PC Global Leader », fête son 21e anniversaire. La marque s'est développée rapidement avec l'industrie au cours des 21 dernières années, et ses produits sont hautement reconnus par les utilisateurs du monde entier. Pour remercier tout le monde de son soutien, GEEKOM a lancé une « campagne commémorative d'anniversaire » sur son site officiel.

GEEKOM se concentre sur l'amélioration des performances de ses produits afin de répondre aux besoins des différents utilisateurs. Que vous soyez un novice ou un utilisateur professionnel de mini PC, les produits GEEKOM amélioreront votre expérience informatique.

1. Performances

Un mini PC haut de gamme de GEEKOM dispose d'un CPU puissant et d'un iGPU solide, permettant aux utilisateurs de gérer des tâches lourdes telles que le traitement de données, l'édition vidéo et les jeux sans problème. En comparaison, un PC économique est généralement équipé d'un CPU peu puissant et d'un iGPU très basique. Il est capable d'effectuer les tâches quotidiennes de base telles que la navigation sur le web, la bureautique légère et la lecture de vidéos, mais il aura du mal à effectuer des tâches plus exigeantes telles que la création de contenu et les jeux.

Le GEEKOM A8, équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 8945HS, peut assurer aux utilisateurs des performances de haut niveau dans toutes sortes de scénarios. Comparé à un mini PC Intel N100, dont le prix varie entre 200 et 350 $, le A8 est environ huit fois plus rapide en termes de vitesse de traitement globale, mais son prix n'est que de 849 $.

2. Stabilité

Les mini PC haut de gamme de GEKKOM sont équipés de systèmes de refroidissement actifs extrêmement efficaces, qui dissipent rapidement la chaleur des composants clés, ce qui leur permet de fonctionner rapidement et de manière stable. En revanche, les mini PC à bas prix sont souvent équipés d'un système de refroidissement passif, et leurs processeurs peuvent ralentir considérablement lorsque les tâches sont lourdes.

3. Durabilité

Les mini PC haut de gamme de GEEKOM utilisent souvent un boîtier métallique, qui est beaucoup plus rigide que les châssis en plastique que l'on trouve sur les systèmes bon marché. Par exemple, le boîtier en aluminium du GEEKOM XT13 Pro peut protéger les composants internes contre les agressions et même les chutes occasionnelles, alors qu'un châssis en plastique n'offrira pas le même niveau de protection. De plus, la durée de vie d'un mini PC économique est d'environ 2 à 3 ans, alors que les modèles haut de gamme comme le GEEKOM XT13 Pro peuvent durer de 5 à 8 ans. Sur le long terme, un mini PC haut de gamme de GEEKOM devrait être un choix plus économique et plus respectueux de l'environnement.

L'offre anniversaire de GEEKOM durera jusqu'au 31 juillet 2024, assurez-vous de choisir votre mini PC haute performance préféré avant cette date.