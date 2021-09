Geekvape investe vários bilhões de yuans para construir um parque industrial de fabricação inteligente na área da Grande Baía da China

Desde o seu início em 2015, a marca de vaporizador tem sido reconhecida em todo o mundo por seus produtos e serviços de alta qualidade. Com o investimento em um parque industrial avançado, a Geekvape planeja continuar a focar em fabricação inteligente e P&D básico com o objetivo de criar um ecossistema do setor de cigarros eletrônicos de 10 bilhões de yuans, superando muito o valor médio de produção do setor. O enorme ecossistema estabelece o cenário para a empresa construir uma forte presença no mercado global de vaporizadores eletrônicos.

Por meio do investimento, a Geekvape se torna a primeira empresa do setor a construir fábricas inteligentes modulares e transformar os processos de fabricação tradicionais. Ao alavancar a combinação de uma plataforma de fabricação inteligente conectada, tecnologia Internet das Coisas (IoT) e big data, a empresa aprimorará ainda mais a qualidade e os serviços do produto apoiados pela gestão totalmente inteligente de design de produtos, P&D, produção, embalagens, vendas e negócios pós-venda.

O CEO da Geekvape, Allen Yang, declarou: "A Geekvape sempre esteve comprometida em contribuir com a melhoria do bem-estar humano e do desenvolvimento da comunidade. Beneficiando-se das condições econômicas, geográficas e comerciais ideais na GBA, em conjunto com o impulso do setor de manufatura inteligente, construiremos nossa presença na área para expandir globalmente. A Geekvape oferecerá a nossos clientes em mais de 70 países e regiões produtos e serviços melhores, aprimorados por fabricação inteligente e tecnologias inovadoras."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1603800/image_1.jpg

FONTE Geekvape

SOURCE Geekvape