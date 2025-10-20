Geely implanta la cámara térmica automotriz de Raytron en el LEVC L380 para reducir las colisiones nocturnas

YANTAI, China, 20 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Conducir de noche y con poca luz sigue siendo un peligro inherente en la carretera. Según la NHTSA, la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico es tres veces mayor de noche que de día. El Geely LEVC L380, un monovolumen eléctrico prémium, aborda este riesgo con un conjunto de 28 sensores de percepción. En el corazón de su seguridad predictiva se encuentra un avanzado Sistema de Visión Nocturna Infrarroja (NVS), alimentado por una cámara termográfica automotriz de alto rendimiento de Raytron. Esta solución de visión nocturna infrarroja penetra la oscuridad, la niebla y el deslumbramiento donde el ojo humano y las cámaras ópticas convencionales suelen fallar, lo que permite un reconocimiento fiable de peatones y obstáculos.

Tres formas clave en que la visión nocturna infrarroja ofrece seguridad las 24 horas

El sistema de imágenes térmicas para automóviles de Raytron actúa como un copiloto vigilante, ampliando la percepción del conductor mucho más allá del alcance de los faros.

Detección de largo alcance : con un alcance de detección efectivo de hasta 300 metros, muy superior al de los faros convencionales, el sistema identifica con antelación posibles peligros en la carretera, lo que proporciona a los conductores un margen crucial de tiempo de reacción adicional.

Amplio campo de visión : con una cobertura horizontal de aproximadamente 10,5 metros, el sistema abarca al menos tres carriles de tráfico, lo que reduce los puntos ciegos laterales y mejora la seguridad al cambiar de carril y en carreteras con curvas.

Alta precisión de reconocimiento : el sistema alcanza una detección de peatones superior al 95 % y un reconocimiento de vehículos superior al 98 %. Su módulo infrarrojo de alta sensibilidad le otorga una ventaja única en la detección de señales térmicas de seres vivos.

Su socio de confianza para cámaras térmicas automotrices: Raytron

Los módulos de cámara térmica automotriz de Raytron se implementan actualmente en un número creciente de fabricantes de automóviles líderes, como BYD (YangWang U8, Fangchengbao Bao8), Zeely (Zeekr 9X), GWM (Tank 500, Tank 400) y Dayun (Serie Yuanhang), lo que acelera la adopción de la termografía en vehículos de lujo y el mercado general. Un elemento clave de la innovación de Raytron es su primer detector infrarrojo no refrigerado de 8 μm y 1920×1080 del mundo, que aprovecha píxeles más pequeños y densos para obtener imágenes térmicas mucho más nítidas y detalladas. La cámara térmica para automóviles de Raytron también incorpora un algoritmo sin obturador para eliminar la interrupción de la imagen causada por los obturadores mecánicos tradicionales. Junto con el algoritmo de superresolución Matrix IV, amplía la resolución nativa de 640×512 a una claridad cercana a 1080p, lo que mejora significativamente la precisión de la clasificación de objetivos y permite una detección fiable de peatones nocturnos.

Para más información

E-mail: [email protected]

Sitio web: https://en.raytrontek.com

LinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.