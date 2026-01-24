Gençlerin Sosyal Yaşamları Globalleştiğinde: WePlay, Times Meydanı'nı Aydınlatıyor

İSTANBUL, 24 Ocak 2026 /PRNewswire/ -- 18 Ocak 2026 tarihinde, yeni nesil bir sosyal eğlence platformu olan WePlay, marka imajının New York'taki Times Meydanı'nda resmi olarak yer aldığını duyurdu. Bu simgesel an, WePlay'in marka yapılanmasında yeni bir aşamaya geçtiğini gösterirken, aynı zamanda gençler tarafından şekillendirilen yeni bir sosyalleşme anlayışının dünya genelinde giderek daha fazla ilgi gördüğünün de güçlü bir işareti oldu.

When Young People's Social Ways Go Global: WePlay Lights Up Times Square

Dünya ekonomisi ve kültürünün merkezlerinden biri olarak kabul edilen bu ikonik ekranda WePlay, net ve etkileyici bir görsel anlatımla dünya genelindeki izleyicilere temel ürün amacını sundu:

"Ses + Eğlence + Bağlantı".

Dünya genelindeki gençlere yönelik olarak geliştirilen; katılımı kolay, etkileşimi yüksek yeni bir sosyal eğlence deneyimi.

Sayısal Veriler, WePlay'e Duyulan Güveni Kanıtlıyor

WePlay, lansmanından bu yana yenilikçi "oyunlaştırılmış sosyalleşme" modeliyle dikkat çekerek dünya genelinde hızlı ve istikrarlı bir büyüme yakaladı:

800 milyonu aşan indirme sayısı ve milyonlarca aylık aktif kullanıcı. Tayvan, Japonya, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya başta olmak üzere 15'ten fazla bölgede, App Store ve Google Play ücretsiz uygulamalar listesinde defalarca zirveye yerleşme. Care Bears, Bugcat Capoo ve Chibi Maruko-chan gibi dünyaca tanınan markalarla gerçekleştirilen güçlü iş birlikleri. Eğlenceyi sosyal sorumlulukla birleştiren bir sosyalleşme anlayışıyla, eğlence platformlarının toplumsal değer yaratabileceğini ortaya koyması.

Tüm bu veriler, WePlay'in "bağlantı kurma" anlayışını merkeze alan vizyonuna olan istikrarlı yaklaşımını ortaya koyuyor.

Üç Temel Güç, WePlay'in Öne Çıkmasını Sağlıyor

Katılımı Kolay Yeni Nesil Sosyalleşme — Oyun Ortak Dil Haline Geliyor

WePlay, sosyal uygulamalarda yaygın olan "arkadaş edinmek için iyi konuşmak gerekir" algısını ortadan kaldırıyor."Köstebek Kim?", "Çizim Senden, Tahmin Benden", "Mikrofon Bende" gibi popüler oyunları birer sosyalleşme aracı olarak kullanan WePlay, yabancılar arasındaki iletişimi doğal, eğlenceli ve samimi hâle getiriyor.

Tek bir oyun, yüzlerce selamdan daha etkili.

İşte bu yaklaşım, WePlay'in genç kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin en temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kültüre Saygılı Yaklaşım — Her Bölgenin Ruhuna Uyumlu Bir Deneyim

WePlay'in başarısının temelinde derinlemesine yerelleştirme yaklaşımı yer alıyor.

Tayland'da Songkran Festivali'nden ilham alan hizmet tasarımlarından, Japonya'da Jingu temalı mekânlarla gerçekleştirilen özel omikuji (fal kâğıdı) iş birliklerine kadar WePlay, her bölgenin kültürel özelliklerine saygı gösteriyor.

Bu yaklaşım sayesinde kullanıcılar, nerede olurlarsa olsunlar kendilerini fark edilmiş ve değerli hissediyor. İşte tam da bu anlayış, WePlay'in farklı pazarlarda kısa sürede öne çıkmasının en önemli nedenlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Sosyalleşme ile Sosyal Sorumluluğun Doğal Buluşması — Eğlenceye Anlam Katmak

WePlay; Türkiye'de futbol altyapısını destekleyen projelerden, Güney Kore'de sokak hayvanlarına yönelik yardım çalışmalarına kadar uzanan sosyal sorumluluk faaliyetleriyle önemli bir gerçeği ortaya koyuyor:

Gerçek bir sosyal platform, toplumsal sorumluluk da üstlenmelidir.

WePlay'de her oyun etkileşimi, olumlu bir değişimin parçası olma potansiyeli taşır. Bu yaklaşım sayesinde WePlay, yalnızca bir "oyun aracı" olmaktan çıkarak, insanlara dokunan, sıcak ve anlamlı bir topluluk kimliğine dönüşüyor.

New York Times Meydanı: Genç Seslerin Dünya Sahnesi

New York Times Meydanı yalnızca ticari bir simge değil, aynı zamanda farklı kültürlerin buluştuğu, dünya çapında bir diyalog alanı. WePlay'in burada yer alması, dünyaya güçlü bir mesaj veriyor:

"Genç neslin sosyalleşme şekli yeniden tanımlanıyor.Karmaşık sosyal baskılara, yapay kimliklere ihtiyacımız yok.İhtiyacımız olan; sesli iletişimde özgürce konuşabilmek,oyunlar içinde doğal şekilde tanışmak ve etkileşimde anlaşılmanın sıcaklığını hissedebilmek."

Singapur'daki merkezinden başlayarak Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Türkiye'deki yoğun faaliyetlere; oradan da bugün New York Times Meydanı'ndaki ilk görünümüne uzanan bu yolculukta WePlay, her adımında "bağlantı kurma" fikrini merkeze alan bir hikâye yazmaya devam ediyor.

WePlay'den Dünya Genelindeki Kullanıcılara Davet

Şu anda kullandığın WePlay, artık dünya tarafından görülüyor.

Oynadığın her oyun, paylaştığın her ses, gösterdiğin her enerji; daha sıcak, daha canlı ve daha kapsayıcı bir gençlik topluluğunu birlikte şekillendiriyor.

WePlay'de "dışarıda kalan" yok. Herkes kendine uygun insanlarla buluşabilir,kendi hikâyesini oynayarak yazabilir.

WePlay Hakkında

WePlay, merkezi Singapur'da bulunan WEJOY PTE. LTD. tarafından kurulan bir sosyal eğlence platformudur. Türkiye'de en çok tercih edilen sosyal eğlence platformlarından biri olan WePlay, gençlere eğlence ve yeni arkadaşlıklar sunma amacıyla hareket ederek, katılımı kolay ve etkileşimi yüksek bir çevrim içi sosyalleşme deneyimi sunmaktadır.

WePlay; Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgesinin birçok ülkesinde uygulama listelerinde üst sıralarda yer almış, milyonlarca kullanıcının sosyalleşme için ilk tercihlerinden biri hâline gelmiştir.

Platformun öne çıkan özellikleri:

Sesli sosyalleşme ile oyun temelli etkileşimi bir araya getiren yenilikçi yapı Köstebek Kim?, Çizim Senden, Tahmin Benden, Mikrofon Bende gibi popüler oyunlar Çevrim içi ve çevrim dışı deneyimleri birleştiren, daha güçlü etkileşim sunan sosyal ortam

WEJOY PTE. LTD. Hakkında

WEJOY PTE. LTD., merkezi Singapur'da bulunan bir internet şirketidir ve 23 Ekim 2020 tarihinde kurulmuştur. Uluslararası bakış açısını yenilikçi bir anlayışla birleştiren WeJoy, sosyal ve oyun odaklı uygulamalar alanında büyümeye odaklanmaktadır.

Şirket, ağırlıklı olarak sosyal masa oyunları ve gündelik oyunların geliştirilmesi ile yönetimine odaklanmakta; oyuncular arasındaki etkileşimi artıran, yaratıcı ve keyifli oyun deneyimleri sunmayı öncelik olarak görmektedir. Bu yaklaşım, WeJoy'un farklı bölgelerdeki oyuncuları aynı platformda buluşturmasını sağlamaktadır.

Halihazırda uluslararası pazarlarda aktif olarak genişleme sürecini sürdüren WeJoy, önümüzdeki dönemde de yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vererek, dünya çapında etkili bir konuma ulaşmayı hedeflemektedir.

Medya İletişim

Şirket adı: WEJOY PTE. LTD.

İlgili kişi: Bryant

E-posta: [email protected]

WePlay Web Sitesi: https://weplayapp.com/

WeJoy Web Sitesi: https://wejoyhub.com/

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2867101/When_Young_People_s_Social_Ways_Go_Global_WePlay_Lights_Up.jpg