Generac befördert Niccolò Borracchini zum geschäftsführenden Vizepräsidenten - International

WAUKESHA, Wisconsin, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Generac Holdings Inc. (NYSE: GNRC), ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und Anbieter von Energietechnologielösungen und anderen Energieprodukten, gab heute die Beförderung von Niccolò Borracchini zum geschäftsführenden Vizepräsidenten – International bekannt. Er wird ab sofort das Geschäft der Marken Generac und Pramac außerhalb der USA und Kanadas leiten. In seiner neuen Funktion wird Borracchini als Mitglied des Führungsteams direkt an Aaron Jagdfeld berichten.

Paolo Campinoti Niccolò Borracchini Pramac Logo

Borracchinis Beförderung erfolgt im Anschluss an den Rücktritt von Paolo Campinoti aus seiner Führungsposition mit Wirkung zum 1. Juli 2026, nachdem er sich mehr als 30 Jahre lang um die Pramac-Gruppe verdient gemacht hat. Campinoti kam 1993 zu Pramac und war seit der Übernahme von Pramac durch Generac im Jahr 2016 zuletzt als geschäftsführender Vizepräsident – International tätig, während er gleichzeitig die Position des Geschäftsführers der Pramac-Gruppe innehatte. Campinoti wird das Unternehmen weiterhin unterstützen und strategische Beratung im Hinblick auf das weitere Wachstum des internationalen Geschäftsbereichs Gewerbe und Industrie von Generac leisten.

„Paolo kam 1993 zu Pramac und hat das Unternehmen über mehr als drei Jahrzehnte hinweg von einem lokalen italienischen Unternehmen zu einer weltweit anerkannten Marke im Bereich der Stromerzeugung mit Präsenz in den Regionen EMEA, APAC und LATAM ausgebaut", sagte Aaron Jagdfeld, Vorstandsvorsitzender, Präsident und Geschäftsführer von Generac. „Er hat die Geschäftsbeziehungen und die internationale Marke aufgebaut, die unser Pramac-Geschäft heute prägen, und wir können uns glücklich schätzen, dass Generac auch weiterhin von seinem Fachwissen profitieren wird, da er künftig als Präsident – Internationale Entwicklung des Unternehmens eine Beratungsfunktion übernehmen wird."

Borracchini ist seit 2015 bei Pramac tätig, zunächst als geschäftsführender Direktor. Nach der Übernahme von Pramac durch Generac im Jahr 2016 spielte er eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Integration und der internationalen Expansion der Gruppe außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas und übernahm dabei zunehmend Führungsaufgaben für alle internationalen Supportfunktionen und kaufmännischen Bereiche des Unternehmens. Im Jahr 2024 wurde er zum leitenden Vizepräsidenten – International ernannt.

„Es ist mir eine Ehre, diese erweiterte Rolle zu übernehmen und die Gelegenheit zu haben, auf dem außergewöhnlichen Fundament aufzubauen, das Paolo über mehr als drei Jahrzehnte hinweg geschaffen hat", sagte Borracchini. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren internationalen Teams daran zu arbeiten, die globale Präsenz von Generac weiter auszubauen, unsere Kundenbeziehungen zu stärken und unsere gemeinsame Mission ‚Power a Smarter World' zu verwirklichen."

Bevor er zu Pramac kam, war Borracchini im Private-Equity-Bereich bei MPVenture und später bei Emisys Capital tätig, wo er sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Konsumgüter und Medien konzentrierte. Er hat einen Master of Science in Management und einen Bachelor in Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre von der Universität Siena, beide mit der Auszeichnung „magna cum laude". Er verbrachte ein Jahr seines Erasmus-Programms an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Deutschland. Seit 2024 ist er Vorstandsmitglied und Vizepräsident der Stiftung „ITS Energia e Ambiente" in Italien.

Informationen zu Generac

Generac ist ein Anbieter von ganzheitlichen Energielösungen, der es Menschen ermöglicht, Energie ganz nach ihren eigenen Vorstellungen zu nutzen. Generac wurde 1959 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und Anbieter einer breiten Palette von Lösungen im Bereich der Energietechnik. Das Unternehmen bietet Stromerzeugungsanlagen, Energiespeichersysteme, Energiemanagementgeräte und -lösungen sowie weitere Energieprodukte für die Bereiche Privathaushalte, Gewerbe, Rechenzentren, Telekommunikation, Vermietung und Industrie. Das breit gefächerte Portfolio des Unternehmens an Energietechnologielösungen für Privathaushalte und Unternehmen ermöglicht es ihm, seine Mission „Power a Smarter World" zu verwirklichen und den Wandel hin zu widerstandsfähigeren, effizienteren und innovativeren Energielösungen voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sowie sonstige Informationen, die von Zeit zu Zeit von Generac Holdings Inc. oder deren Mitarbeitern bereitgestellt werden, können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Prognosen von Generac hinsichtlich der Finanzlage, der Ertragslage, der Pläne, der Ziele, der künftigen Entwicklung und der Geschäftstätigkeit des Unternehmens wieder. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich daran erkennen, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Diese Aussagen können Begriffe wie „voraussehen", „schätzen", „erwarten", „prognostizieren", „vorhersagen", „planen", „beabsichtigen", „glauben", „zuversichtlich sein", „könnte", „sollte", „könnte haben", „wahrscheinlich", „zukünftig", „optimistisch" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung im Zusammenhang mit der Erörterung des Zeitpunkts oder der Art der zukünftigen operativen oder finanziellen Entwicklung oder anderer Ereignisse.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantien für die zukünftige Entwicklung oder Ergebnisse dar und unterliegen Risiken, Ungewissheiten (von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen) sowie Annahmen. Obwohl Generac davon ausgeht, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sollten Sie sich bewusst sein, dass zahlreiche Faktoren die tatsächlichen Finanzergebnisse von Generac beeinflussen und dazu führen könnten, dass diese erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, darunter:

Häufigkeit und Dauer von Stromausfällen, die sich auf die Nachfrage nach unseren Produkten auswirken;

Schwankungen bei den Kosten, der Verfügbarkeit und der Qualität von Rohstoffen, Schlüsselkomponenten und Arbeitskräften, die für die Herstellung unserer Produkte erforderlich sind;

unsere Abhängigkeit von einer geringen Anzahl von Auftragsfertigern und Zulieferern, darunter auch Alleinlieferanten;

Veränderungen und Schwankungen in der Handelspolitik verschiedener Länder, die zu neuen oder erhöhten Zöllen, Handelsbeschränkungen oder anderen nachteiligen Handelsmaßnahmen führen können;

unsere Fähigkeit, unsere Rechte an geistigem Eigentum zu schützen oder uns erfolgreich gegen Verletzungsklagen Dritter zu verteidigen;

Veränderungen bei den Ausgaben von Verbrauchern und Unternehmen für langlebige Güter oder andere globale makroökonomische Rahmenbedingungen, die sich auf die Nachfrage nach unseren Produkten auswirken;

Änderungen der staatlichen Politik, insbesondere in Bezug auf steuerliche Anreize, Steuergutschriften oder Förderprogramme, die Folgendes bewirken könnten: (i) die Nachfrage nach bestimmten unserer Produkte beeinträchtigen; oder (ii) zur Streichung oder Kürzung von zuvor an das Unternehmen gewährten Zuschüssen führen;

Anstieg von Produkthaftungs- und sonstigen Haftungsansprüchen, Gewährleistungskosten, Rückrufaktionen oder sonstigen Ansprüchen;

wesentliche Gerichtsverfahren, Ansprüche, Bußgelder, Strafen, Steuerbescheide, Klagen oder behördliche Ermittlungen;

unsere Fähigkeit, unsere Aktienrückkaufprogramme durchzuführen;

unser Versäumnis oder unsere Unfähigkeit, uns an aktuelle oder künftige Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Produktstandards anzupassen oder diese einzuhalten;

unsere Fähigkeit, Produkte zu entwickeln und zu verbessern sowie die Akzeptanz bei den Kunden zu gewinnen, einschließlich unserer Angebote für die Märkte Rechenzentren und Energietechnik;

Unsicherheit hinsichtlich des Wachstums des Rechenzentrumsmarktes;

Anstieg des Vertragsrisikos im Zusammenhang mit den Vertragsbedingungen bestimmter Rechenzentrumskunden, einschließlich Kündigungsrechten, Lieferverpflichtungen und potenzieller Haftungsrisiken im Zusammenhang mit unseren Leistungsverpflichtungen oder sonstigen geltend gemachten Schadensersatzansprüchen;

unsere Fähigkeit, die Nachfrage nach unseren Produkten genau zu prognostizieren und die Lagerbestände entsprechend dieser Prognose effektiv zu verwalten;

unsere Wettbewerbsfähigkeit;

unsere Abhängigkeit von unserem Händler und unserem Vertriebsnetz;

Reaktion des Marktes auf Änderungen der Verkaufspreise oder der Produktpalette;

Verlust unserer Führungskräfte und Mitarbeiter;

Betriebsstörungen aufgrund von Arbeitskonflikten oder gewerkschaftlichen Aktivitäten;

unsere Fähigkeit, Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden;

Störungen in unserer Produktion;

die Möglichkeit, dass die erwarteten Synergien, Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen unserer Akquisitionen, Veräußerungen, Umstrukturierungen oder Neuausrichtungen nicht oder nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums realisiert werden;

Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von Bauteilen im Ausland;

Einhaltung der Gesetze und Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit;

kritische Prüfung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen;

staatliche Regulierung unserer Produkte;

Ausfälle oder Sicherheitsverletzungen unserer Netzwerke, IT-Systeme oder verbundenen Produkte;

Risiken aufgrund von Instabilität, die durch geopolitische Konflikte verursacht wird;

unsere Fähigkeit, unsere Verbindlichkeiten zu bedienen;

Bedingungen unserer Kreditfazilitäten, die unsere Geschäftstätigkeit einschränken könnten;

unser möglicher Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Finanzierung unseres Wachstums oder zur Refinanzierung unserer bestehenden Kreditfazilitäten;

Risiken einer Wertminderung unseres Firmenwerts und anderer Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer;

die Volatilität unseres Aktienkurses; und

mögliche Steuerverbindlichkeiten.

Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse von Generac in wesentlichen Punkten von den in zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Eine ausführliche Erörterung dieser und anderer Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, ist in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC") eingereichten Unterlagen von Generac enthalten, insbesondere im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresberichts auf Formular 10-K sowie in den periodischen Berichten auf Formular 10-Q. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser sollten diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig berücksichtigen.

Alle von Generac in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Generac übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

KONTAKT: [email protected]