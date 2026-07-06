Generac nomme Niccolò Borracchini au poste de vice-président exécutif chargé des activités internationales

WAUKESHA, Wisconsin, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Generac Holdings Inc. (NYSE : GNRC), l'un des principaux concepteurs, fabricants et fournisseurs mondiaux de solutions technologiques énergétiques et d'autres produits liés à l'énergie, a annoncé aujourd'hui la promotion de Niccolò Borracchini au poste de vice-président exécutif chargé des activités internationales. Il prend la direction des activités des marques Generac et Pramac hors des États-Unis et du Canada, avec effet immédiat. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Borracchini rend compte directement à Aaron Jagdfeld en tant que membre de l'équipe de direction.

Paolo Campinoti Niccolò Borracchini Pramac Logo

La promotion de M. Borracchini fait suite au départ à la retraite de Paolo Campinoti de son poste de direction, avec effet au 1er juillet 2026, après plus de 30 ans de services éminents au sein du groupe Pramac. M. Campinoti a rejoint Pramac en 1993 et occupait depuis l'acquisition, en 2016, de Pramac par Generac le poste de vice-président exécutif chargé des activités internationales, tout en exerçant parallèlement les fonctions de PDG du groupe Pramac. M. Campinoti va continuer d'aider l'entreprise en lui apportant des conseils stratégiques afin de soutenir la croissance continue des activités commerciales et industrielles internationales de Generac.

« Paolo a rejoint Pramac en 1993 et a passé plus de trois décennies à transformer cette entreprise locale italienne en une marque de production d'électricité reconnue à l'échelle mondiale, présente dans les régions EMEA, Asie-Pacifique et Amérique Latine », a déclaré Aaron Jagdfeld, président du conseil d'administration, président et directeur général de Generac. « Il a établi les relations commerciales et développé la marque internationale qui caractérisent aujourd'hui notre activité Pramac, et nous avons la chance que son expertise continue de profiter à Generac alors qu'il endosse désormais un rôle de conseil en qualité de président chargé du développement international au sein de l'entreprise. »

M. Borracchini travaille au sein du groupe Pramac depuis 2015, dans lequel il a d'abord occupé le poste de directeur général du groupe. À la suite du rachat de Pramac par Generac en 2016, il a joué un rôle central dans l'accompagnement de l'intégration et de l'expansion internationale du groupe en dehors des États-Unis et du Canada, assumant des responsabilités de plus en plus importantes à la tête de l'ensemble des fonctions de soutien international et des pôles commerciaux de l'entreprise. Il a été nommé vice-président senior chargé des activités internationales en 2024.

« Je suis honoré d'assumer ce rôle élargi et d'avoir l'occasion de m'appuyer sur les fondations exceptionnelles que Paolo a posées depuis plus de trois décennies », a déclaré M. Borracchini. « Il me hâte de collaborer avec nos équipes internationales afin de continuer à développer la présence mondiale de Generac, de renforcer nos relations avec nos clients et de concrétiser notre mission commune : "Power a Smarter World". »

Avant de rejoindre Pramac, M. Borracchini a travaillé dans le capital-investissement chez MPVenture, puis chez Emisys Capital, où il s'est spécialisé dans les investissements dans les entreprises de taille intermédiaire des secteurs de l'industrie, des biens de consommation et des médias. Il est titulaire d'un master en gestion et d'une licence en économie et gestion d'entreprise de l'université de Sienne, tous deux obtenus avec la mention « magna cum laude ». Il a passé une année de son programme Erasmus à la WHU – Otto Beisheim School of Management, en Allemagne. Depuis 2024, il est membre du conseil d'administration et vice-président de la fondation ITS Energia e Ambiente en Italie.

À propos de Generac

Generac est une entreprise spécialisée dans les solutions énergétiques globales qui permet aux personnes d'utiliser l'énergie au gré de leurs besoins. Fondée en 1959, Generac est l'un des principaux concepteurs, fabricants et fournisseurs mondiaux d'une large gamme de solutions technologiques dans le domaine de l'énergie. La société propose des équipements de production d'électricité, des systèmes de stockage d'énergie, des dispositifs et solutions de gestion de l'énergie, ainsi que d'autres produits liés à l'énergie destinés aux marchés résidentiel, commercial, des centres de données, des télécommunications, de la location et industriel. Le vaste portefeuille de solutions technologiques énergétiques proposées par l'entreprise aux particuliers et aux entreprises lui permet de mener à bien sa mission : « Power a Smarter World » et d'être à l'avant-garde de l'évolution vers des solutions énergétiques plus résilientes, plus efficaces et plus innovantes.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, ainsi que d'autres informations fournies de temps à autre par Generac Holdings Inc. ou ses collaborateurs, peuvent contenir des déclarations prospectives comportant des risques et des incertitudes susceptibles d'engendrer un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives concernent les attentes et les prévisions actuelles de Generac concernant la situation financière, les résultats d'exploitation, les projets, les objectifs, les performances futures et les activités de la Société. Vous pouvez reconnaître les déclarations prospectives au fait qu'elles ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « projeter », « planifier », « avoir l'intention de », « croire », « être convaincu », « pourrait », « devrait », « peut avoir », « probable », « futur », « optimiste » et d'autres mots et termes de sens similaire dans le cadre de toute discussion relative au calendrier ou à la nature des performances opérationnelles ou financières futures ou d'autres événements.

Ces déclarations prospectives ne constituent en aucun cas des garanties de performance ou de résultat et comportent des risques, des incertitudes (dont certaines échappent au contrôle de la Société) et des hypothèses. Bien que Generac estime que toutes ses déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, vous devez savoir que de nombreux facteurs sont susceptibles d'influencer les résultats financiers réels de Generac et entraîner des écarts significatifs par rapport à ceux anticipés dans ces déclarations prospectives, notamment :

la fréquence et la durée des coupures de courant ayant une incidence sur la demande de nos produits ;

les fluctuations du coût, de la disponibilité et de la qualité des matières premières, des composants clés et de la main-d'œuvre nécessaires à la fabrication de nos produits ;

notre dépendance vis-à-vis d'un petit nombre de sous-traitants et de fournisseurs de composants, y compris des fournisseurs exclusifs ;

les changements et la volatilité liés aux politiques commerciales de divers pays, susceptibles d'entraîner l'instauration ou le renforcement de droits de douane, de restrictions commerciales ou d'autres mesures commerciales défavorables ;

notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle ou à nous défendre efficacement contre les plaintes pour contrefaçon déposées par des tiers ;

les variations des dépenses en biens durables des consommateurs et des entreprises, ou d'autres conditions macroéconomiques mondiales, ayant une incidence sur la demande pour nos produits ;

les changements apportés aux politiques gouvernementales, notamment en matière d'incitations fiscales, de crédits d'impôt ou de programmes de subventions, qui pourraient : (i) avoir une incidence sur la demande de certains de nos produits ; ou (ii) entraîner le retrait ou la réduction de subventions précédemment accordées à la Société ;

l'augmentation des réclamations liées à la responsabilité du fait des produits et autres, des coûts liés aux garanties, des rappels de produits ou d'autres réclamations ;

les procédures judiciaires importantes, réclamations, amendes, sanctions, avis d'imposition, poursuites judiciaires ou enquêtes administratives ;

notre capacité à mener à bien nos programmes de rachat d'actions ;

notre incapacité à nous adapter aux modifications actuelles ou futures des lois, réglementations et normes applicables aux produits, ou à les respecter ;

notre capacité à développer et à améliorer nos produits, ainsi qu'à gagner la confiance de nos clients, notamment en ce qui concerne nos offres destinées aux marchés des centres de données et des technologies énergétiques ;

l'incertitude de la croissance du marché des centres de données ;

l'augmentation du risque contractuel lié aux conditions convenues avec certains clients de centres de données, notamment les droits de résiliation, les exigences en matière de livraison et l'exposition potentielle à des responsabilités liées à nos obligations de performance ou à d'autres demandes de dommages-intérêts ;

notre capacité à prévoir avec précision la demande pour nos produits et à gérer efficacement les niveaux de stocks par rapport à ces prévisions ;

notre capacité à rester concurrentiels ;

notre dépendance vis-à-vis de notre concessionnaire et de notre réseau de distribution ;

la réaction du marché aux variations des prix de vente ou de la gamme de produits ;

la perte de nos principaux dirigeants et collaborateurs ;

les perturbations dues à des conflits sociaux ou à des actions syndicales ;

notre capacité à attirer et à fidéliser nos collaborateurs ;

des perturbations dans nos activités de production ;

le risque que les synergies, les gains d'efficacité et les économies de coûts attendus de nos acquisitions, cessions, restructurations ou réorientations ne se concrétisent pas, ou ne se concrétisent pas dans les délais prévus ;

les risques liés à l'approvisionnement en composants à l'étranger ;

le respect des lois et réglementations en matière d'environnement, de santé et de sécurité ;

l'examen minutieux de nos pratiques en matière de développement durable ;

la réglementation gouvernementale applicable à nos produits ;

les défaillances ou les failles de sécurité de nos réseaux, de nos systèmes informatiques ou de nos produits connectés ;

les risques liés à l'instabilité résultant de conflits géopolitiques ;

notre capacité à honorer nos obligations de paiement au titre de notre endettement ;

les conditions de nos lignes de crédit susceptibles de restreindre nos activités ;

notre besoin éventuel de capitaux supplémentaires pour financer notre croissance ou refinancer nos lignes de crédit existantes ;

les risques de perte de valeur de notre fonds commercial et de nos autres actifs à durée de vie indéterminée ;

la volatilité du cours de notre action ; et

nos obligations fiscales potentielles.

Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, les résultats réels de Generac pourraient différer de manière significative de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Une analyse détaillée de ces facteurs et d'autres éléments susceptibles d'influencer les résultats futurs figure dans les documents déposés par Generac auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, notamment dans la section « Risk Factors » du rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans ses rapports périodiques sur le formulaire 10-Q. Les actionnaires, les investisseurs potentiels et les autres lecteurs sont invités à examiner attentivement ces facteurs lorsqu'ils évaluent les déclarations prospectives.

Toute déclaration prospective formulée par Generac dans le présent communiqué de presse n'est valable qu'à la date à laquelle elle a été faite. Generac n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évolutions futures ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

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