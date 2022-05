GENERÁLNY RIADITEĽ SPOLOČNOSTI GOYA SA VRACIA DO POĽSKA A NA UKRAJINU S NALIEHAVÝM MIEROVÝM POSOLSTVOM, ABY ODRAZIL GLOBÁLNU POTRAVINOVÚ KRÍZU

„Ukrajina je jedným z najväčších vývozcov agropotravín a toto je rozhodujúce obdobie pre výsadbu. Mnohí z ukrajinských farmárov sa stali vojakmi. Ak túto vojnu neukončíme teraz, farmári nebudú môcť pestovať a vyvážať potrebné zdroje, ktoré svet potrebuje na prežitie. Nevyhnutne sa dostaneme do globálneho nedostatku potravín," povedal Bob Unanue na tlačovej konferencii, ktorá sa konala vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewniki v Poľsku vo štvrtok 12. mája 2022 a ktorá sa zhoduje s výročím zjavenia bl. Matky v dedine Hrušiv na Ukrajine 12. mája 1914.

Pod vedením bratstva Kolumbovi rytieri, ktorí pomohli arcidiecéze Częstochowa vytvoriť domov pre 100 sirôt, druhá humanitárna misia spoločnosti Goya, ktorá sa zmenila na duchovnú misiu do Poľska a Ukrajiny, odpovedá na nedávnu výzvu pápeža Františka k modlitbe.„Bratstvo Kolubovi rytieri napĺňa zakladajúce poslanie blahoslaveného otca Michaela McGivneyho – pomáhať zraniteľným, najmä vdovám a sirotám," povedal Szymon Czyszek, riaditeľ Rytierov pre Medzinárodný rast v Európe. „Vidíme, že dnes sú zraniteľné ukrajinské rodiny, ženy a deti, a my ako Rytieri nemôžeme byť ľahostajní k ich utrpeniu."

Prostredníctvom spoločnosti Goya Cares táto misia pokračuje v odhodlaní spoločnosti Goya starať sa o ženy a deti a rozširuje sa aj na finančné organizácie vrátane skupiny Aerial Recovery Group, Kolumbových rytierov a sestier Matky Božieho milosrdenstva, ktoré prostredníctvom svojho pôvodného apoštolátu prevádzkovania „domov milosrdenstva" poskytujú bezpečný prístav pre ženy a dievčatá v nebezpečenstve alebo v situáciách vykorisťovania.

„Boh stvoril ľudstvo a ľudstvo stvorilo každý spôsob, ako sa zničiť. Musíme sa vzdať ničivých zbraní nenávisti a vojny a plne prijať Božiu moc a modlitbu. Dúfam, že ľudstvo prijme lásku a ochranu a zablokuje nenávisť a ničenie," pokračoval Bob Unanue.

Vojna vysídlila viac ako polovicu zo 7,5 milióna ukrajinských detí. 219 detí zomrelo a 398 bolo zranených. 121 000 detí bolo odvezených do Ruska. Zatiaľ čo mnohé deti utiekli so svojimi matkami, iné boli oddelené od svojich rodín alebo poslané preč samé, v nádeji, že sa dostanú do bezpečia. Aerial Group zachránila viac ako 700 sirôt a viac ako 1000 ukrajinských utečencov.

„Kým bude na Ukrajine zúriť Putinova vojna a kdekoľvek sa prejaví zlo, budeme tam, aby sme chránili tie najnevinnejšie Božie deti. To, čo som sa naučil počas svojich 5 nasadení v Zelených baretoch americkej armády je, že vojna kradne nevinnosť. Musíme chrániť tých najnevinnejších. Tieto deti si zaslúžia bezpečnosť a cítiť lásku Pána," povedal Jeremy Locke, šéf operácií Aerial Recovery Group.

Zatiaľ čo táto vojna prichádza s vysokým dopytom po potravinách a dodávkach, spoločnosť Goya sa vracia aj s 1 000 ružencami požehnanými pápežom Františkom a viac ako 60 000 ružencami, ktoré darovali Američania. Dar, ktorý sa začal ponukou jedného ruženca od Shannona Hassea zo San Antonia v Texase a zázračne sa zmenil na ďalšie desaťtisíce ružencov, ktoré stále pribúdajú.

Spoločnosť Goya v rámci svojej misie darovala jeden milión libier potravín organizácii Global Empowerment Mission (GEM).„Goya je hlavným potravinovým partnerom GEM. Spolupracovali sme pri mnohých globálnych a amerických katastrofách. Produkty spoločnosti Goya sú tiež súčasťou každého z našich balíčkov rodinných potrieb GEM Bstrong. Je to jedno z našich najcennejších a najdôležitejších partnerstiev. Záleží im na tom a sú vždy pripravení podporiť vzniknuté príčiny," povedal Michael Capponi, prezident Global Empowerment Mission.

Goya Cares je globálna iniciatíva zameraná na boj proti obchodovaniu s deťmi a starostlivosť o dušu prostredníctvom podpory organizácií, ktoré chránia životy žien a detí. Prostredníctvom spoločnosti Goya Gives darovala spoločnosť Goya za posledných niekoľko rokov viac ako sedem miliónov libier potravín v reakcii na pandémiu, prírodné katastrofy a humanitárne krízy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Goya, navštívte stránky: www.goya.com

O spoločnosti Goya Foods: Spoločnosť Goya Foods, Inc. založená v roku 1936, je najväčšia americká potravinárska spoločnosť vo vlastníctve hispáncov a etablovala sa ako líder v oblasti latinskoamerických potravín a korenín. Spoločnosť Goya vyrába, balí a distribuuje viac ako 2 500 vysokokvalitných potravinárskych výrobkov zo Španielska, Karibiku, Mexika, Strednej a Južnej Ameriky. Produkty spoločnosti Goya majú svoje korene v kulinárskych tradíciách hispánskych komunít po celom svete. Vďaka kombinácii autentických ingrediencií, intenzívnych korenín a pohodlnej prípravy sú produkty spoločnosti Goya ideálne pre každú chuť a na každý stôl. Viac informácií o spoločnosti Goya Foods nájdete na www.goya.com

