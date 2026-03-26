Genève deviendra la capitale mondiale de l'IA en juillet à l'occasion du Sommet mondial AI for Good de l'UIT

Le sommet phare présentera les avancées en matière d'IA juste après le dialogue mondial inaugural des Nations unies sur la gouvernance de l'IA.

GENEVE, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au moment où les gouvernements accélèrent la mise en place de stratégies sur l'intelligence artificielle, l'IA souveraine et la diffusion de l'IA dans les économies et les sociétés, l'Union internationale des télécommunications (UIT) accueillera le septième Sommet mondial AI for Good du 7 au 10 juillet 2026 au Centre d'expositions et de congrès Palexpo de Genève.

Geneva will host the AI for Good Global Summit, the leading United Nations’ event on Artificial Intelligence.

Pendant quatre jours, des responsables des gouvernements, de l'industrie, du monde universitaire, de la société civile et de la communauté technique travailleront ensemble à l'AI for Good pour orienter l'avenir de l'IA.

AI for Good se tiendra juste après le dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA, organisé par l'Assemblée générale des Nations unies et animé par le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Le dialogue mondial, qui se tiendra à Palexpo les 6 et 7 juillet, est soutenu par un secrétariat conjoint composé du Bureau exécutif du Secrétaire général de l'UIT, de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et du Bureau des Nations unies pour les technologies numériques et émergentes (ODET), l'UIT et l'UNESCO étant chargés de la coordination.

« Alors que l'intelligence artificielle passe de la stratégie au déploiement dans le monde réel, les pays ont besoin de compétences, de solutions et de normes internationales pour que l'IA fonctionne pour tous », a déclaré Doreen Bogdan-Martin, secrétaire générale de l'UIT. « Grâce à l'initiative AI for Good, l'UIT contribue à transformer les avancées en matière d'IA en moyens pratiques d'améliorer la vie des gens. Nous sommes également heureux de travailler avec nos partenaires sur le dialogue mondial inaugural des Nations unies sur la gouvernance de l'IA, dans le cadre duquel États membres et parties prenantes échangeront leurs points de vue sur les politiques qui façonneront l'avenir de l'IA. »

Le sommet mondial « AI for Good » est organisé par l'UIT (l'agence des Nations unies pour les technologies numériques) avec plus de 50 partenaires des Nations unies et en collaboration avec la Suisse.

Le sommet est la plateforme incontournable de présentation et d'aide au développement d'applications de l'IA dans des domaines tels que les soins de santé, l'éducation, la sécurité alimentaire, la réduction des risques de catastrophes naturelles et la désinformation, en particulier dans les pays en développement.

« Nous sommes ravis d'organiser une nouvelle fois, en collaboration avec l'UIT, le sommet mondial AI for Good à Genève, devenue le centre de discussion et de présentation des avancées en matière d'intelligence artificielle », a déclaré Albert Rösti, conseiller fédéral suisse et responsable du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

Les premiers détails concernant les intervenants et le programme sont maintenant disponibles, offrant un premier aperçu des leaders mondiaux qui orienteront les débats du sommet de cette année, et d'autres annonces suivront.

Le 7 juillet, « Jour zéro » du sommet mondial « AI for Good », se dérouleront des démonstrations en direct, des expositions interactives, des concours de startups et des ateliers pratiques. Le sommet ouvrira officiellement ses portes le 8 juillet.

Les temps forts seront les suivants :

Discussions multilatérales sur les normes et les politiques en matière d'IA : exploration des défis majeurs, notamment la sécurité de l'IA agentique, les tests et l'étalonnage de l'IA, la désinformation et les « deepfakes », les applications et les cas d'utilisation de la technologie quantique, ainsi que l'infrastructure de l'IA et les besoins énergétiques.

: exploration des défis majeurs, notamment la sécurité de l'IA agentique, les tests et l'étalonnage de l'IA, la désinformation et les « deepfakes », les applications et les cas d'utilisation de la technologie quantique, ainsi que l'infrastructure de l'IA et les besoins énergétiques. Concours et prix internationaux de l'innovation : y compris la grande finale de l'AI for Good Innovation Factory et les défis en matière d'apprentissage automatique sur l'IA périphérique, le TinyML et le calcul de l'IA spatiale, ainsi que les AI for Good Impact Awards et la grande finale du Robotics Youth Challenge.

: y compris la grande finale de l'AI for Good Innovation Factory et les défis en matière d'apprentissage automatique sur l'IA périphérique, le TinyML et le calcul de l'IA spatiale, ainsi que les AI for Good Impact Awards et la grande finale du Robotics Youth Challenge. Démonstrations technologiques et exposition interactive : présentation de systèmes de pointe dans les domaines de l'IA, de la robotique, de l'IA incarnée, des interfaces cerveau-ordinateur, des véhicules autonomes et des technologies quantiques.

: présentation de systèmes de pointe dans les domaines de l'IA, de la robotique, de l'IA incarnée, des interfaces cerveau-ordinateur, des véhicules autonomes et des technologies quantiques. Programmes de renforcement des compétences et des capacités en matière d'IA : sessions de formation dispensées par les partenaires de l'AI Skills Coalition, ateliers pratiques et Youth Zone (Zone jeunesse) dynamique soutenant la prochaine génération d'innovateurs.

: sessions de formation dispensées par les partenaires de l'AI Skills Coalition, ateliers pratiques et Youth Zone (Zone jeunesse) dynamique soutenant la prochaine génération d'innovateurs. Programmes créatifs et culturels : mettre en évidence les liens entre l'IA et de la créativité avec l'AI for Good Film Festival, le concours d'art AI Canvas of the Future et des performances artistiques basées sur l'IA. Le Sommet accueillera la première de RAISE , une série documentaire produite par Leonardo DiCaprio qui explore comment l'IA est déjà mise à profit pour relever les défis les plus urgents de l'humanité.

: mettre en évidence les liens entre l'IA et de la créativité avec l'AI for Good Film Festival, le concours d'art AI Canvas of the Future et des performances artistiques basées sur l'IA. Le Sommet accueillera la première de , une série documentaire produite par Leonardo DiCaprio qui explore comment l'IA est déjà mise à profit pour relever les défis les plus urgents de l'humanité. Quantum for Good : proposer un regard sur les technologies de l'information quantique et leur potentiel de transformation des industries et des sociétés.

Le sommet mondial AI for Good 2026 bénéficie du soutien de ses partenaires et sponsors :

Co-organisateurs : Confédération helvétique

Sponsors Diamant : Microsoft Corporation, Technology Innovation Institute

Sponsors Or : Ministère de la science et des TIC (MSIT) de la République de Corée, Ministère des affaires intérieures et des communications (MIC) du Japon

Sponsors Argent : EY, John Wiley & Sons, Inc.

Partenaires Réseau : d-teach, Giga, HP Inc. UK Limited, Google, Lenovo, TikTok Information Technologies UK Limited

Partenaires Session : Access Partnership, Cisco Systems, Inc., EY, FSAB Consulting, GTI, Microsoft

Innovation Factory - Sections locales : Akbank, Government of Catalonia – Espagne

Notes du rédacteur :

Le médias peuvent demander une accréditation pour le Sommet mondial AI for Good de l'UIT ici.

L'inscription du public est ouverte.

À propos de l'UIT :

L'Union internationale des télécommunications (UIT) est l'agence des Nations unies pour les technologies numériques, au service de l'innovation pour les populations et la planète. Elle compte 194 États membres et plus de 1 000 entreprises, universités, sociétés civiles et organisations internationales et régionales. Créée en 1865, l'UIT coordonne l'utilisation mondiale du spectre des radiofréquences et des orbites de satellites, établit des normes technologiques internationales, favorise la connectivité universelle et les services numériques, et contribue à faire en sorte que chacun bénéficie d'une transformation numérique durable, y compris les communautés les plus reculées. De l'intelligence artificielle (IA) à l'informatique quantique, des satellites et des câbles sous-marins aux réseaux mobiles et sans fil à large bande, l'UIT s'est engagée à connecter le monde et au-delà. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.itu.int

Relations avec la presse :

David Hirsch

Responsable principal des relations avec les médias

Union internationale des télécommunications

Ligne de presse : +41 22 730 5092

E-mail : [email protected]

Aurore Bourdin

Responsable des relations avec les médias

Union internationale des télécommunications

Ligne de presse : +41 22 730 5192

E-mail : [email protected]

Matthew Dalais

Chargé de communication

Bureau de la normalisation des télécommunications de l'UIT

Tél. : +41 22 730 5974

E-mail : [email protected]

Christopher Cartwright

AI for Good - Chargé des relations avec les médias

Bureau de la normalisation des télécommunications de l'UIT

Tél. : +41 78 800 6290

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2942104/ITU_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2942103/ITU_Logo.jpg