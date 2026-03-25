Ginebra se convierte en la capital mundial de la IA en julio para la AI for Good Global Summit de ITU

Cumbre emblemática para mostrar los avances en IA junto con el Diálogo Global inaugural de la ONU sobre la Gobernanza de la IA.

GINEBRA, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que los gobiernos aceleran las estrategias sobre inteligencia artificial, IA soberana y difusión de la IA en las economías y sociedades, la International Telecommunication Union (ITU) organizará la séptima AI for Good Global Summit del 7 al 10 de julio de 2026 en el centro de convenciones Palexpo de Ginebra.

Durante cuatro días, líderes del gobierno, la industria, el mundo académico, la sociedad civil y la comunidad técnica trabajarán juntos en AI for Good para guiar el futuro de la IA.

Geneva will host the AI for Good Global Summit, the leading United Nations’ event on Artificial Intelligence.

AI for Good se llevará a cabo inmediatamente después del Global Dialogue on AI Governance, convocado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y facilitado por el secretario general de la ONU, António Guterres. El Diálogo Global, que tendrá lugar en Palexpo del 6 al 7 de julio, cuenta con el apoyo de una secretaría conjunta que incluye la Oficina Ejecutiva del secretario general, ITU, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina de las Naciones Unidas para Tecnologías Digitales y Emergentes (ODET), con ITU y la UNESCO liderando la coordinación.

"A medida que la inteligencia artificial pasa de la estrategia al despliegue en el mundo real, los países necesitan habilidades, soluciones y estándares internacionales para que la IA funcione para todos", afirmó la secretaria general de ITU, Doreen Bogdan-Martin. "A través de AI for Good, ITU ayuda a convertir los avances de la IA en formas prácticas de mejorar vidas. También nos complace trabajar con nuestros socios en el Diálogo Mundial inaugural de las Naciones Unidas sobre la Gobernanza de la IA, donde los Estados Miembros y las partes interesadas intercambiarán perspectivas sobre las políticas que configurarán el futuro de la IA".

La AI for Good Global Summit es organizada por ITU – la agencia de las Naciones Unidas para las tecnologías digitales, con más de 50 socios de la ONU y co-convocada por Suiza.

La Cumbre es la plataforma emblemática para mostrar y ayudar a ampliar las aplicaciones de IA en áreas que van desde la atención médica y la educación hasta la seguridad alimentaria, la reducción del riesgo de desastres y la desinformación, particularmente en los países en desarrollo.

"Estamos encantados de convocar una vez más con ITU la AI for Good Global Summit en Ginebra, un lugar central para debatir y mostrar los avances en inteligencia artificial", afirmó Albert Rösti, consejero Federal Suizo y jefe del Departamento Federal de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones.

Ya están disponibles los primeros ponentes y detalles del programa, ofreciendo un primer vistazo a los líderes mundiales que darán forma a la Cumbre de este año. Próximamente se anunciarán más detalles.

El "Día Cero" de la AI for Good Global Summit, el 7 de julio, contará con demostraciones en vivo, exposiciones interactivas, concursos para empresas emergentes y talleres prácticos. El escenario principal de la cumbre se inaugurará oficialmente el 8 de julio.

Entre los aspectos más destacados del programa se incluyen:

Diálogo de múltiples partes interesadas sobre estándares y políticas de IA: exploración de desafíos fronterizos que incluyen seguridad de IA de agente, pruebas y evaluaciones comparativas de IA, información errónea y deepfakes, aplicaciones y casos de uso de tecnología cuántica, e infraestructura de IA y demandas de energía.

exploración de desafíos fronterizos que incluyen seguridad de IA de agente, pruebas y evaluaciones comparativas de IA, información errónea y deepfakes, aplicaciones y casos de uso de tecnología cuántica, e infraestructura de IA y demandas de energía. Concursos y premios globales de innovación, incluida la Gran Final de AI for Good Innovation Factory y desafíos de aprendizaje automático en IA de vanguardia, TinyML y computación de IA espacial, así como los Premios AI for Good Impact y la Gran Final del Robotics Youth Challenge.

incluida la Gran Final de AI for Good Innovation Factory y desafíos de aprendizaje automático en IA de vanguardia, TinyML y computación de IA espacial, así como los Premios AI for Good Impact y la Gran Final del Robotics Youth Challenge. Demostraciones de tecnología y exposición interactiva: con sistemas de vanguardia en IA, robótica, IA incorporada, interfaces cerebro-computadora, vehículos autónomos y tecnologías cuánticas.

con sistemas de vanguardia en IA, robótica, IA incorporada, interfaces cerebro-computadora, vehículos autónomos y tecnologías cuánticas. Programas de desarrollo de capacidades y habilidades de IA: con sesiones de formación impartidas por socios de AI Skills Coalition, talleres prácticos y una Zona Juvenil dinámica que apoya a la próxima generación de innovadores.

con sesiones de formación impartidas por socios de AI Skills Coalition, talleres prácticos y una Zona Juvenil dinámica que apoya a la próxima generación de innovadores. Programas creativos y culturales: destacan la intersección de la IA y la creatividad con el Festival de Cine AI for Good, el Concurso de Arte de IA Canvas of the Future y las actuaciones artísticas basadas en IA. La cumbre contará con el estreno de RAISE , una serie documental producida por Leonardo DiCaprio que explora cómo la IA ya se está utilizando para abordar los desafíos más urgentes de la humanidad.

destacan la intersección de la IA y la creatividad con el Festival de Cine AI for Good, el Concurso de Arte de IA Canvas of the Future y las actuaciones artísticas basadas en IA. La cumbre contará con el estreno de , una serie documental producida por Leonardo DiCaprio que explora cómo la IA ya se está utilizando para abordar los desafíos más urgentes de la humanidad. La vía Quantum for Good: ofrece una mirada a las tecnologías de la información cuántica y su potencial para transformar industrias y sociedades.

La AI for Good Global Summit 2026 cuenta con el apoyo de sus socios y patrocinadores:

Co-Convener: Swiss Confederation

Patrocinadores diamante: Microsoft Corporation, Technology Innovation Institute

Patrocinadores oro: Ministerio de Ciencia y TIC (MSIT) de la República de Corea, Ministerio del Interior y Comunicaciones (MIC) de Japón

Patrocinadores plata: EY, John Wiley & Sons, Inc.

Patrocinadores de Networking: d-teach, Giga, HP Inc. UK Limited, Google, Lenovo, TikTok Information Technologies UK Limited

Socios de sesión: Access Partnership, Cisco Systems, Inc., EY, FSAB Consulting, GTI, Microsoft

Innovation Factory Local Chapters: Akbank, Gobierno de Cataluña (España)

Notas del editor:

La acreditación de medios para la AI for Good Global Summit de ITU se puede solicitar aquí.

Abierta la inscripción para el público.

Acerca de ITU:

La International Telecommunication Union (ITU) es la agencia de las Naciones Unidas para las tecnologías digitales, que impulsa la innovación para las personas y el planeta, con 194 Estados miembros y una membresía de más de 1.000 empresas, universidades, la sociedad civil y organizaciones internacionales y regionales. Fundada en 1865, ITU coordina el uso global del espectro radioeléctrico y las órbitas de los satélites, establece estándares tecnológicos internacionales, impulsa la conectividad universal y los servicios digitales, y ayuda a garantizar que todos se beneficien de la transformación digital sostenible, incluidas las comunidades más remotas. Desde la inteligencia artificial (IA) hasta la cuántica, desde satélites y cables submarinos hasta redes avanzadas de banda ancha inalámbrica y móvil, ITU se compromete a conectar el mundo y más allá. Más información: www.itu.int

Contactos para medios:

David Hirsch

Relaciones con los medios

International Telecommunication Union

Línea de prensa: +41 22 730 5092

E-mail: [email protected]

Aurore Bourdin

Relaciones con los medios

International Telecommunication Union

Línea de prensa: +41 22 730 5192

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Matthew Dalais

Responsable de Comunicaciones

ITU Telecommunication Standardization Bureau

Tel: +41 22 730 5974

E-mail: [email protected]

Christopher Cartwright

AI for Good Media Relations Officer

ITU Telecommunication Standardization Bureau

Tel: +41 78 800 6290

E-mail: [email protected]

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