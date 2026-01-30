GENIE Life Power Coaching bringt ein wissenschaftlich fundiertes 12-Wochen-Programm auf den Markt, das hochrangigen Fachleuten hilft, Klarheit, Sinn und nachhaltige Energie wiederherzustellen

LONDON, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Mehr als 14 Millionen Bürger der Europäischen Union leben und arbeiten derzeit außerhalb ihres Heimatlandes und bewegen sich dabei häufig in ungewohnten beruflichen und kulturellen Umfeldern, in denen Erschöpfung, Isolation und Identitätsherausforderungen zunehmend verbreitet sind (Eurostat). Während Burnout weithin Aufmerksamkeit erregt hat, weisen von Experten begutachtete Studien auf ein tiefer liegendes und häufig übersehenes Problem hin: Identitätsbelastung, die durch anhaltende berufliche Fehlpassung und Identitätsfragmentierung entsteht.

Studien zeigen, dass fast 80 % der Expatriates unter negativen psychischen Symptomen leiden, die in direktem Zusammenhang mit ihrem Arbeitsumfeld stehen, wie z. B. Einsamkeit, Entfremdung und Sinnverlust (ScienceDirect, 2022). Diese Auswirkungen sind nicht das eigentliche Problem; sie entstehen aus „tiefgreifenden Identitätsverschiebungen", die durch internationale Umzüge und eine anhaltende Fehlpassung der Rolle ausgelöst werden (Szkudlarek, 2008).

Laut Balázs Ujlaki, zertifizierter ganzheitlicher Life Coach und Gründer von GENIE Life Power Coaching, zehrt Identitätsbelastung an der Energie, lange bevor ein offensichtlich wird.

„Burnout ist nicht die eigentliche Ursache, sondern ein Symptom", sagt Ujlaki. „Studien bestätigen, dass das Leben und Arbeiten im Ausland die Identität auf einer grundlegenden Ebene erschüttert. Ich habe mit Berufstätigen zusammengearbeitet, die ihre Energie und ihr Selbstgefühl langsam einer Karriere geopfert haben, die nicht mehr zu ihnen passt. GENIE hilft Menschen, Fehlpassungen frühzeitig zu erkennen, solange sie noch die Möglichkeit haben, sich neu auszurichten."

Der GENIE-Ansatz: Proaktive Neuausrichtung

Der GENIE Life Power Accelerator ist ein 12-wöchiges Präventionsprogramm, das die Identitätsbelastung an der Wurzel packt. Es unterstützt Expatriates dabei:

Diskrepanzen zwischen Identität, Werten und Berufsrollen zu erkennen

einschränkende Narrative und die Identifikation mit dem Jobtitel zu lösen

sich wieder mit authentischem Sinn und Motivation zu verbinden

Klarheit und nachhaltige Energie zurückzugewinnen

Firmeneigenes GENIE Alignment Compass Dashboard

Im Mittelpunkt des Programms steht das GENIE Alignment Compass Dashboard, ein firmeneigenes visuelles Rahmenwerk, welches das Enneagramm, die sechs menschlichen Bedürfnisse, Kernwerte, Stärken, Lebensrollen und das japanische IKIGAI-Modell integriert. Im Gegensatz zu statischen Assessments liefert Compass umsetzbare Erkenntnisse, die zeigen, wo Energie verbraucht wird und wo eine Neukalibrierung erforderlich ist.

„Der Compass bietet Klienten Worte für das, was sie gespürt, aber nicht ausdrücken konnten", erklärt Ujlaki. „Indem wir Identitätsfragmentierung proaktiv angehen, verhindern wir Identitätsbelastung, bevor daraus Erschöpfung wird."

Der GENIE Life Power Accelerator kombiniert evidenzbasierte Assessments, angeleitetes Coaching, Reflexionstools sowie Habit-Tracking – gestützt auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse und akademische Forschung – und erzielt so nachhaltige Veränderungen.

Informationen zu GENIE Life Power Coaching

GENIE Life Power Coaching unterstützt hochrangige europäische Expatriates im Alter von 38 bis 50 Jahren bei der Lösung beruflicher Fehlpassung, Identitätsfragmentierung und Identitätsbelastung. genielifepowercoaching.com

