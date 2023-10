Gentari aus Malaysia und GIC aus Singapur schließen sich mit den Gründern von Greenko zusammen, um eine der weltweit größten Plattformen für grünen Ammoniak zu entwickeln

Die Produktion von 5 Millionen Tonnen grünem Ammoniak pro Jahr beschleunigt den Übergang Indiens zum Netto-Nullverbrauch.

Das neue Projekt strebt die erste Lieferung von grünem Ammoniak bis Ende 2025 an.

HYDERABAD, Indien, SINGAPUR und KUALA LUMPUR, Malaysia, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Gentari, die Abteilung für saubere Energie von Petronas and AM Green aus Malaysia, ein Unternehmen, das von den Gründern von Greenko gegründet wurde, gaben heute die Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen mit einer Tochtergesellschaft von GIC bekannt, um bis zum Jahr 2030 5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) grünes Ammoniak zu produzieren, was etwa 1 MTPA grünem Wasserstoff entspricht.

From left to right: Mr Navjit Gill , Country Head ,Gentari India, Mr Anil Chalamalsetty , Founder, AM Green, Mr Kian Min Low, Chief Renewables Officer, Gentari, Mr Hardeep Singh Puri , Honourable Minister for Petroleum & Natural Gas, Govt of India, Mr Suhil Purohit , Chief Executive Officer ,Gentari, Mr Mahesh Kolli , Founder, AM Green, Mr Gautam Reddy - Chief Operating Officer, AM Green

Die Partnerschaft wird sich auf die Produktion von grünem Ammoniak an mehreren Standorten in Indien konzentrieren, was die Bemühungen zur Erreichung der Netto-Null-Ziele in Indien und in den OECD-Märkten beschleunigen dürfte. Die Exporte von grünem Ammoniak zu wichtigen OECD-Märkten wie Deutschland, Japan, Südkorea und Singapur werden voraussichtlich Ende 2025 beginnen.

Das grüne Ammoniak wird von einer Einheit von AM Green mit dem Namen AM Green Ammonia Holdings produziert werden. Nach der Investition von Gentari, GIC und AM Green wird die Einheit eine vollständig finanzierte Plattform sein, die in Phasen in die indischen Regionen Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka und Himachal Pradesh investieren wird.

Die 5 MTPA grünes Ammoniak entsprechen etwa 1 MTPA grünem Wasserstoff, was einem Fünftel des indischen Ziels für die Produktion von grünem Wasserstoff im Rahmen der National Green Hydrogen Mission des Landes und 10 Prozent des europäischen Ziels für grüne Wasserstoffimporte bis 2030 entspricht[1].

Mit dem Erreichen dieses Produktionsumfangs wird das neue Projekt zu den weltweiten Vorreitern bei der großtechnischen und wettbewerbsfähigen Produktion von grünem Ammoniak gehören.

Die Produktion von grünem Ammoniak durch AM Green wird durch die rund um die Uhr erneuerbare Energie unterstützt, die über Abnahmevereinbarungen mit renommierten Gegenparteien und Elektrolyseuren, die von einer anderen Einheit von AM Green (AM Green Technology & Solutions) hergestellt werden, geliefert wird. Mit seiner Präsenz in der gesamten Wertschöpfungskette und mit komplementären Wachstumsmotoren ist AM Green gut positioniert, um eine Vorreiterrolle bei groß angelegten, wettbewerbsfähigen Lösungen zur Dekarbonisierung von Industrien und Volkswirtschaften in der ganzen Welt einzunehmen und zu festigen.

AM Green wird auch grüne Moleküle wie grünes Methanol, grüne Natronlauge, grünes Chlor, Biokraftstoffe und verschiedene nachgelagerte hochwertige grüne Chemikalien im Rahmen seiner Tochtergesellschaft AM Green Molecules herstellen. Außerdem wird AM Green ein Joint Venture mit dem belgischen Unternehmen John Cockerill gründen zur Herstellung von Elektrolyseuren in seiner Tochtergesellschaft AM Green Technology & Solutions und bis 2030 etwa 6,5 GW Elektrolyseure an AM Green Ammoniak liefern.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung relevanter und üblicher aufschiebender Bedingungen. Citigroup Global Market India Pvt. Ltd. und Cyril Amarchand Mangaldas fungierten als exklusive Finanz- und Rechtsberater von AM Green für diese Transaktion.

Anil Chalamalasetty: Gründer, Greenko Group & AM Green sagte:

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Gentari und GIC, um den Einstieg in die globale kohlenstoffarme grüne Wirtschaft zu wagen. Das Engagement von Gentari und GIC unterstreicht die Vision von Premierminister Modi, dass Indien eine führende Rolle bei der globalen Energiewende einnehmen soll. Diese strategische Partnerschaft wird dazu beitragen, die Netto-Null-Ziele verschiedener Branchen und mehrerer OECD-Länder zu beschleunigen. Der kontinuierliche Fokus auf Innovation in Verbindung mit der Umsetzung wird sicherstellen, dass unser Unternehmen AM Green anderen voraus bleibt und sich zu einer globalen Plattform für saubere Energiewandlungslösungen entwickelt."

Sushil Purohit, Chief Executive Officer von Gentari, sagte:

„Während Gentari unser Portfolio an sauberen Energielösungen in Malaysia, im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus ausbaut, glauben wir an die entscheidende Bedeutung von Kooperationen auf Branchenebene, die komplementäre Stärken kombinieren und Synergien freisetzen. Diese Partnerschaft mit AM Green und GIC ist ein Beweis für unser Engagement, die Einführung von grünem Wasserstoff weltweit zu beschleunigen, um einen Beitrag zum Streben nach einer Netto-Null-Zukunft zu leisten. In den OECD-Ländern sowie in Südost- und Ostasien wird grünes Ammoniak zur Dekarbonisierung von Branchen wie der Stromerzeugung durch Mitverbrennung, sowie der Verschiffung, beitragen."

Informationen zu AM Green

AM Green befindet sich indirekt zu 100 % im Besitz und unter der Kontrolle der Gründer der in Hyderabad ansässigen Greenko Group – Anil Chalamalasetty und Mahesh Kolli. Mit ihren Stärken in den Bereichen erneuerbare Energien und Speicherung als Dienstleistung sowie ihrer Erfolgsbilanz im Bereich Energieunternehmertum will AM Green zu einem der weltweit wettbewerbsfähigsten Hersteller von grünem Wasserstoff, grünem Ammoniak und anderen grünen Molekülen werden.

In Indien entwickelt AM Green Produktionskapazitäten für grüne Moleküle (grüner Wasserstoff, grünes Ammoniak, Biokraftstoffe, grüne Natronlauge, E-Methanol) zur Dekarbonisierung in schwer abbaubaren Branchen. Darüber hinaus wird das Unternehmen ein internationales Geschäft für erneuerbare Energien und Speicherung sowie ein Joint Venture für die Herstellung von Elektrolyseuren mit John Cockerill aus Belgien aufbauen.

Informationen zu Gentari

Gentari konzentriert sich auf die Bereitstellung von Lösungen, die erforderlich sind, um saubere Energie heute in die Tat umzusetzen und um die Art und Weise, wie wir morgen leben, zu verändern. Die drei Kernsäulen von Gentari – erneuerbare Energien, Wasserstoff und grüne Mobilität – bilden ein umfassendes Lösungsportfolio, das unsere Kunden auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung unterstützt. Gentaris globales Ziel für 2030 ist es, eine installierte Kapazität von 30-40 GW im Bereich erneuerbaren Energien zu erreichen, bis zu 1,2 MTPA sauberen Wasserstoff zu produzieren und einen Anteil von über 10 % am Markt für öffentliche Ladestationen und Vehicle-as-a-Service in den wichtigsten Ländern des asiatisch-pazifischen Raum zu halten. Langfristig zielt Gentari darauf ab, der am meisten geschätzte Partner für saubere Energielösungen zu sein, eine größere Wirkung zu erzielen, Unternehmen zu verbinden und den Weg zu einer Netto-Null-Zukunft möglich zu machen.

Informationen zu GIC

GIC ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die 1981 gegründet wurde, um die finanzielle Zukunft Singapurs zu sichern. Als Verwalter der Devisenreserven Singapurs verfolgt GIC einen langfristigen, disziplinierten Investitionsansatz und ist weltweit in einer breiten Palette von Anlageklassen und aktiven Strategien einzigartig positioniert. Dazu gehören Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Private Equity, Risikokapital und Infrastruktur. Der langfristige Ansatz, die Multi-Asset-Fähigkeiten und die globale Vernetzung machen das Unternehmen zu einem bevorzugten Investor. GIC ist bestrebt, mit seinen Investitionen einen bedeutenden Mehrwert zu schaffen. GIC hat seinen Hauptsitz in Singapur, beschäftigt weltweit über 2.100 Mitarbeiter in 11 wichtigen Finanzstädten und hat Investitionen in über 40 Ländern.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2260268/Greenko.jpg

