Gentari (Malaisie) et GIC (Singapour) s'associent aux fondateurs de Greenko pour développer l'une des plus grandes plateformes d'ammoniac vert

La production d'ammoniac vert à hauteur de 5 millions de tonnes par an accélère le passage de l'Inde à zéro émission nette.

La nouvelle entreprise vise une première livraison d'ammoniac vert à la fin de 2025.

HYDERABAD, Inde, SINGAPOUR et KUALA LUMPUR, Malaisie, 29 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Gentari, la division de l'énergie propre de la société malaisienne Petronas, et AM Green, créée par les fondateurs de Greenko, ont annoncé aujourd'hui la signature d'accords définitifs avec une filiale de GIC en vue de la production de 5 millions de tonnes par an (MTPA) d'ammoniac vert d'ici à 2030, soit l'équivalent d'environ 1 MTPA d'hydrogène vert.

From left to right: Mr Navjit Gill , Country Head ,Gentari India, Mr Anil Chalamalsetty , Founder, AM Green, Mr Kian Min Low, Chief Renewables Officer, Gentari, Mr Hardeep Singh Puri , Honourable Minister for Petroleum & Natural Gas, Govt of India, Mr Suhil Purohit , Chief Executive Officer,Gentari, Mr Mahesh Kolli , Founder, AM Green, Mr Gautam Reddy - Chief Operating Officer, AM Green

Ce partenariat portera sur la production d'ammoniac vert sur plusieurs sites en Inde, ce qui devrait accélérer les efforts visant à atteindre les objectifs de zéro émission nette en Inde et sur les marchés de l'OCDE. Les exportations d'ammoniac vert vers les principaux marchés de l'OCDE, tels que l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et Singapour, à partir de cette plateforme, devraient commencer à la fin de 2025.

L'ammoniac vert sera produit par une unité d'AM Green, connue sous le nom d'AM Green Ammonia Holdings. Après les investissements de Gentari, GIC et AM Green, cette unité sera une plateforme entièrement financée qui investira, par étapes, dans les régions indiennes de l'Andhra Pradesh, du Tamil Nadu, du Gujarat, du Karnataka et de l'Himachal Pradesh.

Les 5 MTPA d'ammoniac vert équivaudront à environ 1 MTPA d'hydrogène vert, ce qui représente un cinquième de l'objectif de production d'hydrogène vert de l'Inde dans le cadre de la Mission nationale de l'hydrogène vert et 10 % de l'objectif d'importation d'hydrogène vert de l'Europe d'ici 2030[1].

L'atteinte de ce volume de production placera la nouvelle entreprise parmi les pionniers mondiaux de la production d'ammoniac vert à grande échelle et à des coûts compétitifs.

La production d'ammoniac vert par AM Green sera soutenue par l'énergie renouvelable fournie 24 heures sur 24 dans le cadre d'accords d'achat conclus avec des contreparties réputées et par des électrolyseurs fabriqués par une autre unité d'AM Green (AM Green Technology & Solutions). Grâce à sa présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur et à la mise en place de moteurs de croissance complémentaires, AM Green est bien placée pour conquérir et consolider une position à l'avant-garde du développement de solutions concurrentielles à grande échelle visant à décarboniser les industries et les économies dans le monde entier.

AM Green produira également des molécules vertes telles que le méthanol vert, la soude caustique verte, le chlore vert, les biocarburants et divers produits chimiques verts à haute valeur ajoutée en aval par sa filiale AM Green Molecules. En outre, AM Green créera une coentreprise avec John Cockerill (Belgique) pour fabriquer des électrolyseurs dans sa filiale AM Green Technology & Solutions ; elle fournira environ 6,5 GW d'électrolyseurs à AM Green Ammonia d'ici à 2030.

La réalisation de la transaction est soumise à la satisfaction des conditions préalables pertinentes et habituelles. Citigroup Global Market Inde Pvt. Ltd. et Cyril Amarchand Mangaldas ont agi en tant que conseillers financiers et juridiques exclusifs d'AM Green dans le cadre de cette transaction.

Anil Chalamalasetty : fondateur du groupe Greenko et d'AM Green, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à Gentari et à GIC pour nous lancer dans l'économie verte mondiale à faibles émissions de carbone. L'engagement de Gentari et de GIC s'inscrit dans la vision du Premier ministre Modi, qui souhaite que l'Inde devienne un leader de la transition énergétique mondiale. Ce partenariat stratégique permettra d'accélérer la réalisation des objectifs de zéro émission nette de diverses industries et de plusieurs économies de l'OCDE. L'attention constante portée à l'innovation, associée à l'exécution, permettra à notre entreprise, AM Green, de conserver une longueur d'avance pour devenir une plateforme mondiale de solutions de transition vers l'énergie propre. »

Sushil Purohit, directeur général de Gentari, a déclaré :

«Alors que Gentari développe son portefeuille de solutions d'énergie propre en Malaisie, en Asie-Pacifique et au-delà, nous sommes convaincus de l'importance cruciale des collaborations sectorielles qui allient des atouts complémentaires et libèrent des synergies. Ce partenariat avec AM Green et GIC témoigne de notre engagement à accélérer l'adoption de l'hydrogène vert à l'échelle mondiale, afin d'avoir un impact sur la réalisation d'un avenir à zéro émission nette. Dans les économies de l'OCDE, de l'Asie du Sud-Est et de l'Est, l'ammoniac vert contribuera à la décarbonisation d'industries telles que la production d'électricité, grâce à la cocombustion, et le transport maritime. »

À propos d'AM Green

AM Green est indirectement détenue et contrôlée en propriété exclusive par Anil Chalamalasetty et Mahesh Kolli, les fondateurs du groupe Greenko, basé à Hyderabad. Grâce à leurs atouts dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage en tant que modèle de service, ainsi qu'à leur expérience en matière d'entrepreneuriat énergétique, AM Green entend devenir l'un des producteurs d'hydrogène vert, d'ammoniac vert et d'autres molécules vertes les plus compétitifs au monde en termes de coûts.

En Inde, AM Green développe des capacités de production de molécules vertes (hydrogène vert, ammoniac vert, biocarburants, soude caustique verte, e-méthanol) pour la décarbonisation des industries pour lesquelles il est difficile de réduire les émissions. L'entreprise mettra également sur pied une activité internationale dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage, ainsi qu'une entreprise commune pour la fabrication d'électrolyseurs avec l'entreprise belge John Cockerill.

À propos de Gentari

Gentari est une société axée sur la fourniture de solutions nécessaires pour réaliser aujourd'hui l'énergie propre pouvant transformer notre vie de demain. Les trois premiers piliers fondamentaux de Gentari, à savoir les énergies renouvelables, l'hydrogène et la mobilité verte, forment un portefeuille complet de solutions visant à accompagner nos clients dans leur processus de décarbonisation. Son ambition pour 2030 est d'atteindre une capacité installée de 30 à 40 GW en énergies renouvelables, jusqu'à 1,2 MTPA d'hydrogène propre, et une part de plus de 10 % du marché des bornes de recharge publiques et des véhicules en tant que service dans les principaux pays de la région Asie-Pacifique. À long terme, Gentari a pour objectif d'être le partenaire le plus apprécié en matière de solutions d'énergie propre, qui crée un impact plus important, met en relation les entreprises et rend possible le voyage vers un avenir à zéro émission nette.

À propos de GIC

GIC est une société d'investissement mondiale de premier plan créée en 1981 pour assurer l'avenir financier de Singapour. En tant que gestionnaire des réserves de change de Singapour, GIC adopte une approche disciplinée à long terme en matière d'investissement et occupe une position unique dans un large éventail de catégories d'actifs et de stratégies actives à l'échelle mondiale. Il s'agit notamment d'actions, d'obligations, d'immobilier, de capital-investissement, de capital-risque et d'infrastructures. Son approche à long terme, ses capacités multi-actifs et sa connectivité mondiale lui permettent d'être un investisseur de choix. GIC cherche à apporter une importante valeur ajoutée à ses investissements. Basée à Singapour, GIC dispose d'une base mondiale de talents de plus de 2 100 personnes dans 11 grandes villes financières et a des investissements dans plus de 40 pays.

[1] https://gh2.org/countries/india

