George Clinical accueille Tony Proctor au poste de directeur financier

SINGAPOUR, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- George Clinical, une organisation de recherche clinique mondiale de premier plan, a le plaisir d'annoncer la nomination de Tony Proctor, C.P.A., au poste de directeur financier. Avec plus de 25 ans d'expérience dans la direction financière, Tony apporte une grande expertise dans la conduite de l'excellence opérationnelle, la planification stratégique et la croissance transformationnelle.

Tony Proctor, George Clinical, Chief Financial Officer

« Je suis honoré de rejoindre George Clinical et de contribuer à sa mission d'amélioration des résultats en matière de santé par le biais d'une recherche clinique innovante », a déclaré Tony Proctor. « Je me réjouis de m'associer à cette équipe talentueuse pour améliorer les opérations financières et soutenir la vision globale de l'entreprise ».

Tony a occupé des fonctions de directeur financier et de dirigeant chez Lexitas, Parexel et Syneos Health. Il a été l'un des principaux architectes des initiatives d'accélération du chiffre d'affaires organique de ces organisations, en mettant en œuvre des disciplines financières de premier ordre, des mises à niveau organisationnelles et systémiques majeures, ainsi que des processus de transformation des fusions et acquisitions. Son leadership a toujours permis d'obtenir des résultats mesurables, notamment en menant des initiatives de croissance stratégique et en optimisant les opérations financières à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis d'accueillir Tony au sein de George Clinical à ce stade passionnant de notre croissance », a déclaré Mary Gunn, PDG de George Clinical. « Sa grande expertise en matière de stratégie financière et de direction opérationnelle sera déterminante pour faire progresser nos activités et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients dans le monde entier ».

Tony est titulaire d'un M.B.A. en finance de l'université de Campbell, d'une licence en comptabilité et d'une licence en commerce/finance de l'université d'État de Caroline du Nord. Il est également expert-comptable agréé en Caroline du Nord.

À propos de George Clinical

George Clinical est une organisation mondiale de recherche clinique de premier plan dont le siège se trouve à Singapour. S'appuyant sur l'excellence scientifique et l'expertise opérationnelle, l'entreprise fournit des services complets d'essais cliniques à ses clients dans le monde entier, en proposant des solutions à toutes les phases de l'essai. Pour plus d'informations sur George Clinical, consultez le site www.georgeclinical.com.

