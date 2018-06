Geoswift: Einführung von GeoRemit zur Rationalisierung des P2P-Geldtransfers nach China auf der Money 20/20 Europe

In den meisten Ländern ist die Geldüberweisung im Inland ein relativ unkomplizierter Prozess. Die Herausforderung besteht jedoch darin, Geld sicher und schnell zwischen China und dem Rest der Welt zu überweisen. Chinas komplexe rechtliche Rahmenbedingungen und die strengen Gesetze, die den Geldtransfer regeln, machen es für Verbraucher, die Geldtransaktionen mit China ausführen möchten, äußerst schwierig.

GeoRemit bietet mit seiner umfassenden Anti-Geldwäsche-Überwachung für Transaktionen und den Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zusätzliche Sicherheit für Online-Transaktionen. Dies trägt dazu bei, einen sicheren und transparenten Zahlungsstrom zu schaffen. Für Zahlungen nach China stellt GeoRemit sicher, dass alle Transaktionen auf seiner Plattform den Anforderungen der People's Bank of China (PBoC) entsprechen.

Raymond Qu, Gründer und CEO von Geoswift: „GeoRemit wurde entwickelt, um die Überweisungsvorgänge in einer sich ständig verändernden Landschaft, in der die Transaktionswerte kleiner werden und das Transaktionsvolumen steigt, zu beschleunigen, zu rationalisieren und zu vereinfachen. Wir sind uns darüber im Klaren, wie wichtig es für Benutzer ist, mit Menschen in anderen Teilen der Welt in Verbindung zu bleiben und Geschäfte zu tätigen. Wir haben unsere technologische Infrastruktur aufgebaut, um die Zahlungslücke zwischen Ausländern und Chinesen, die im Ausland leben, und ihrem Festland zu schließen. Neben der nahtlosen Integration einer einzigen API in GeoRemit haben wir strenge Compliance-Verfahren implementiert, um sicherzustellen, dass Transaktionen überprüft, legitimiert und sicher an den Empfänger übermittelt werden. Als Vermittler grenzüberschreitender Zahlungen stellen wir sicher, dass Benutzer weiterhin von zugänglichen, erschwinglichen und sicheren Überweisungsdiensten profitieren und wir gleichzeitig die Integrität der Finanzmärkte, in denen wir tätig sind, schützen."

Geoswift stellt vom 4. bis 6. Juni auf der Money 20/20 Europe in Rai aus. Besuchen Sie den Stand E101, um mehr über das Serviceangebot von Geoswift zu erfahren.

Informationen zu Geoswift

Geoswift ist ein innovatives Zahlungstechnologieunternehmen, das China und den Rest der Welt verbindet. Das Unternehmen verfügt über die weltweit führenden Zahlungstechnologieexperten, die über ein grundlegendes Verständnis der Branche, Technologie und globalen und chinesischen Geldpolitik verfügen. Geoswift bietet Kunden individuell angepasste grenzüberschreitende Komplettzahlungslösungen für Transaktionen von und nach China. Weltweit führende E-Commerce-Firmen, die renommiertesten Universitäten und größten Marken der Reisebranche verlassen sich auf Geoswift, um ihre Geschäfte auszubauen.

Geoswift ist ein Erwerber von UnionPay International in Nordamerika und langjähriger Partner zahlreicher weiterer führender Finanzinstitute. Das Unternehmen unterhält außerdem eine Anzahl von Wechselstuben in China.

Geoswift hat seinen Sitz in Hongkong und Zweigstellen in Schanghai, Singapur, London, Vancouver, Seattle und San Francisco für Strategie- und Regulierungsaufgaben. Weitere Informationen finden Sie unter www.geoswift.com oder senden Sie Ihre Anfragen an info@geoswift.com.

